Telt ház lesz a Kantharosz Gálán Győrben

– Győr büszke a Kantharosz Gálára és az eseményt kilencedszer is megszervező civil szervezetekre, amelyek hasznos tevékenységükkel ellenőrizhető módon támogatnak nemes célokat, rászoruló gyermekeket, tehetséges fiatalokat – mondta el Radnóti Ákos győri alpolgármester tegnap a sajtótájékoztató keretében, amelyen a jótékony esemény fő támogatói is részt vettek. Gömöry Árpád, a Büchl Hungária Kft. igazgatója és Szarka László, az MKB igazgatója, aki kiemelte: jó helyre kerül a gálán összegyűlő minden forint, köszönhetően a lelkes szervezőcsapatnak. Ezért hálás többek közt Horváth Zoltán dunaszerdahelyi alpolgármester, aki a sajtótájékoztatón megjegyezte: a határon túlra is elér ez a magyarokról szóló jótékony kezdeményezés. Ugyanis az idei bevételből a dunaszerdahelyi Értelmileg Akadályozottakat Segítő Társulás is részesülhet, egy interaktív táblát vásárolhatnak a rászorulók fejlesztése érdekében. Ezt ma egyik támogatottjuk verssel köszönte meg.Az elmúlt esztendőkben megtartott Kantharosz Gálákon, azaz a nyolc zenés borárverésen összesen 53 millió forint gyűlt össze jótékony célra. Mikóczi Tamás, a Kantharosz Alapítvány elnöke elmondta, hogy ez civil szervezetek hatalmas munkájának köszönhető és kiemelte Pió Márta, Tagai István és Riegler Antal szervezőtevékenységét.A filharmonikusokat ezúttal is Berkes Kálmán vezényli, aki arról beszélt, hogy mindig szívesen készülnek a zenés estre, már a jövő évire is. A szervezők elárulták, hogy azt 2019-ben április 4-én tartják meg és a tizedik, a jubileumi gálára a Richter Teremnél nagyobb helyszínt keresnek. Szeretnék ugyanis, hogy eddigi segítőik közül minél többen részt vehessenek azon és az olyan érdeklődők is évről évre egyre többen vannak, akik a közönség soraiba szeretnének beülni a mindig jó hangulatú, színvonalas eseményen, ami egyben rangos találkozási alkalom.Az idei gálára is már minden jegy elkelt, azon Borkai Zsolt győri polgármester mond köszöntőt, a műsort Borbás Marcsi és Rákóczi Ferenc vezeti. A borokat felajánló pincészeteket, a pálinkát adományozó pálinkaházat és a támogatást kapó szervezeteket