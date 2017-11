Téli üzemmódra váltott a Magyar Közút: 43 sószóró és hóeke áll hadrendbe a megyében

További hasznos téli közlekedési tanácsot és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. téli munkavégzésével kapcsolatos információt a társaság weboldalán a következő linkre kattintva érhetnek el >> Az aktuális útviszonyokról, forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron megyei diszpécserszolgálatán a+36 (96) 819-411-es, a +36 (96) 819-412-es, valamint a +36 (30) 371-9423-as telefonszámokon érdeklődhetnek. Ezen kívül awww.utinform.hu oldalon számos hasznos közlekedési információhoz juthatnak a közlekedők, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának munkatársait pedig a +36 (1) 366-2400-s telefonszámon érhetik el.További hasznos téli közlekedési tanácsot és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. téli munkavégzésével kapcsolatos információt a társaság weboldalán

Minden év november 10. napjától téli üzemmódra vált a Magyar Közút Nonprofit Zrt., ez az idei évben sincs másként. Így országosan 19 megyei igazgatóságán, 93 mérnökségén és a központi irányításban is 0-24 órás szolgálatra állnak át a szakemberek. A téli hónapokban a társaság elsődleges feladata a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés, valamint – megfelelő időjárási körülményekközött – a téli kátyúzás. A következő hónapokban országosan közel 3850-en dolgoznak váltott, 12 órás műszakokban a téli útüzemeltetési feladatok ellátásán, koordinációján.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 2017-2018-as téli szezonban a Győr-Moson-Sopron megyei közúthálózaton 43 sószóróval és hóekével felszerelt nehézgépjárművet állít hadrendbe. Ezek mellett 11 rakodógép és 6 hómaró adapterrel is felszerelhető univerzális eszközhordozó lát el 0-24 órás szolgálatot. A téli géppark felkészítésén túl a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezdőkészleten mintegy 10181 tonna útszóró sóval, csaknem 88 tonna kálcium-klorid granulátummal, 118876 liter kálcium-klorid oldattal és 548 tonna érdesítőanyaggal néz szembe a következő időszak kihívásaival Győr-Moson-Sopron megyében. Ezen kívül a megelőző védekezésre idén is nagy hangsúlyt fektet a társaság: azokon a szakaszokon, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb a hófúvások előfordulási lehetősége, ott a hófogórácsok és hálók kihelyezését elvégezték a szakemberek, ez összesen mintegy 42 kilométernyi útszakaszt érint.A téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat idén is az egyes útszakaszok hierarchikus rendje szerint látja el a MagyarKözút Nonprofit Zrt. Mivel országosan közel 32 ezer kilométernyi útról van szó, a munkálatokat minden esetben előzetes ütemterveknek megfelelően végzik el a szakemberek: ez azt jelenti, hogy először az országos közúthálózat ütőerének számító autópályákon, autóutakon és főutakon, majd a felüljárókon és hidakon kezdik meg a beavatkozást, ezt követi a településeket összekötő mellékutak, illetve alacsony forgalmú bekötőutak hóeltakarítása vagy síkosságmentesítése. A hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákon túl az úthálózati szerepük alapján fontos szakaszokon preventív jellegű sózást is végeznek, ez a forgalmas autópályákat, autóutakat és főutakat érinti elsősorban. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a hóeltakarítást csak akkor tudják hatékonyan megkezdeni a társaság szakemberei, ha a lehullott hó vastagsága meghaladja az 3-5 centimétert, az alatt csak sózásra van lehetőség, megelőzve a forgalom által letaposott hó burkolatra fagyását.Mindent figyelembe véve a társaság folyamatos munkavégzése mellett is fel kell készülnie az autósoknak arra, hogy intenzívebb havazás esetén téliesebb útviszonyokkal találkozhatnak az országos közúthálózaton is. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkagépei és szakemberei minden esetben ütemezetten és összehangoltan végzik a hóeltakarítást, folyamatos havazás esetén ezért egy-egy útszakaszra adott esetben többször is vissza kell térnie a gépeknek. A téli hóeltakarításban és síkosságmentesítésben dolgozó nehézgépjárművek fordulóköre akár két-három óra is lehet, ezen időszak alatt pedig időjárástól függően akár újabb 5–10 centiméternyi hó is hullhat a burkolatra, vagyis újabb beavatkozást kell végeznie a munkagépeknek, amíg a havazás el nem áll. Ezért a szakemberek mindenképpen arra kérik az autósokat, hogy nyári gumikat még a tartós fagyok előtt cseréljék át téli közlekedésre, alkalmas abroncsokra. Továbbá utazás előtt feltétlenül tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról, hogy fel tudjanak készülni az esetleges lassúbb haladásra vagy rendkívüli helyzetekre.