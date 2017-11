Téli üzemmód: a Közút igyekszik, de nem ígér hómentes utakat a megyében - videó

​ ​





További hasznos téli közlekedési tanácsot és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. téli munkavégzésével kapcsolatos információt a társaság weboldalán a következő linkre kattintva érhetnek el >> Az aktuális útviszonyokról, forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron megyei diszpécserszolgálatán a+36 (96) 819-411-es, a +36 (96) 819-412-es, valamint a +36 (30) 371-9423-as telefonszámokon érdeklődhetnek. Ezen kívül awww.utinform.hu oldalon számos hasznos közlekedési információhoz juthatnak a közlekedők, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának munkatársait pedig a +36 (1) 366-2400-s telefonszámon érhetik el.További hasznos téli közlekedési tanácsot és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. téli munkavégzésével kapcsolatos információt a társaság weboldalán

Téli üzemmódra váltott a Magyar Közút Nonprofit Zrt., 0–24 órás ügyeleti szolgálatra állt át a szervezet november 10-én – jelentette be Kecskeméti Attila, a cég Győr-Moson-Sopron megyei igazgatója a sajtó jelenlétében pénteken. A szakember azt mondta, hogy télies időjárás esetén igyekeznek majd mindent megtenni, de nem kecsegtetett azzal, hogy havazáskor feketék lesznek az utak.„Ha minden gép dolgozik, akkor is eltelik három óra, mire ugyanazon a ponton másodszor is megjelenik egy járművünk" – részletezte. További nehézséget jelenthet, ha a havazás intenzív – 24 óra alatt legalább 20 centiméter hull le –, ha mínusz 8 foknál hidegebb van, illetve ha 30 kilométer/órásnál erősebb szél fúj. Hófogókat 42 kilométeren helyeznek ki Győr-Moson-Sopronban, amelyek azonban csak az utóbbi szélerősségig hatékonyak, afölött már nem.A munkálatokat minden esetben az előzetes ütemterveknek megfelelően végzik majd. Először az autópályákon, autóutakon és főutakon, utána a felüljárókon és hidakon kezdik meg a beavatkozást. Csak ezt követi a településeket összekötő mellékutak, illetve alacsony forgalmú bekötőutak hóeltakarítása vagy síkosságmentesítése. Ha szükséges, megelőző jelleggel is sóznak.A Magyar Közút Győr-Moson-Sopronban 43 sószóróval és hóekével felszerelt nehézgépjárművel, 11 rakodógéppel és 6 hómaró adapterrel is felszerelhető univerzális eszközhordozóval várja a telet. Közöttük van néhány legalább húszéves Skoda Liaz, valamint egy 50 éves Zil hómaró. A cég a jövő év elején két-három új Mercedes sószóró-hóekés járművet kap.Az állami közútkezelő a téli géppark felkészítésén túl 10.181 tonna útszóró sóval, 88 tonna kálcium-klorid granulátummal, 119 ezer liter kálcium-klorid oldattal és 548 tonna érdesítőanyaggal néz szembe a téllel a megyében. „Nem tudom, mikor volt utoljára ilyen mennyiségű és ilyen jó minőségű sónk" – jegyezte meg Kecskeméti Attila, aki felhívta az autósok figyelmét a téli gumi, esetleg a hólánc használatára, és annak fontosságára, hogy indulás előtt tájékozódjanak az útviszonyokról.