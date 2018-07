Teli szájjal mosolygó 125 milliós soproni ház, nevető 99,9 milliós győri szépség - fotók

Talán vannak olyanok, akik már hallottak a "Things with faces", azaz az arccal rendelkező dolgok oldaláról. Nos, az említett közösség tagjai olyan hétköznapi tárgyakat fotóznak le, amelyek bizonyos szögből nézve, mintha arcot formálnának.A lakóházak vigyori vagy épp megdöbbent arckifejezései nem ritkák az oldalon. Most mi is csatlakozunk két képpel és bízunk benne, másokat is rászoktatunk arra, hogy nyitottabb szemmel és szívvel járjanak-keljenek. A "mozgalom" teljesen ártalmatlan, pozitív hatása azonban szerkesztőségileg tesztelt!Ingatlanokat nézegettünk, amikor hirtelen egy kedvesen, teli szájjal mosolygó,Két perc múlva pedig már egynevetett ránk. Szó szerint!Reméljük, ön is látja azokat a bizonyos arcokat. Egyet ígérhetünk, ha rááll a szeme a jelenségre, az élete már nem lesz ugyanolyan, mint korábban. A hétköznapok sokkal boldogabbak és játékosabbak lesznek!