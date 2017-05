Tekerjen a munkába! Ingyen váltócsere, új lámpa járt a dolgozóknak a győri cégnél

Az amerikai tulajdonú üzemben 300-an keresik a kenyerüket. Két éve fele ennyi volt a létszám, miközben a munkatársak cserélődése 1 százalékos az idei esztendőben. "Cégünk saját buszjáratot indít a dolgozók részére, finanszírozzuk az autóval járók úti költségét. A környezetvédelmet több mint fontosnak tartjuk, így szerettük volna támogatni a bringázókat is. Amikor elkezdtünk ezen gondolkodni, a munkatársainktól jött a kérés, hogy karoljuk fel a kerékpárosokat" - kezdte Clelland Andrea, az Eaton munkaügyi vezetője.A cégnél havonta szerveznek kerekasztal-beszélgetéseket, ahol a dolgozók nyíltan elmondhatják problémáikat, bátran szólhatnak elképzeléseikről Varga Balázs gyárigazgatónak. A kerékpárosbarát-munkahely kialakítása ilyen ötletbörzén került először szóba.A győri gyár vezetése napokon belül a tettek mezejére lépett. Tavaly ősszel egy kerékpárszerviz szakembereivel átnézették a jelentkező dolgozók biciklijeit, hogy az összes biztonsági előírásnak megfeleljenek. Kisebb-nagyobb hibák szinte minden bringán előkerültek. Volt, aki új fékbetéteket kapott, de akadt olyan kolléga is, akinek a teljes váltóját kicserélték."Arra külön ügyeltünk, hogy minőségi lámpákat kapjanak munkatársaink, hogy a világítással ne legyen baj. Fényvisszaverő csíkokkal ellátott kabátokat, mellényeket szintén osztottunk. Reméljük, a jövőben is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy kollégáink fittek legyenek, mozogjanak az egészségükért és környezettudatosan éljenek" - mondta Clelland Andrea.

"Fejben dől el, hogy az ember eltekerjen a munkahelyéig. Kifogást mindig könnyű találni - fúj a szél, hideg van -, de a száraz napokon télen is lehet tekerni" - közölte Horváth Zoltán, aki 10-ből 9-szer két keréken érkezik a céghez. Godena József április óta a kisalföldi megyeszékhelyen él, de korábban Nagyszentjánosról is bringával jött dolgozni és lenyomott napi 40 km-t. "Örültem, amikor pár éve átadták a gönyűi bringautat. Győr környékén minden főút mellett ki kellene építeni a kerékpárutakat, nélkülük balesetveszélyes tekerni" - hallottuk.Ezzel mélyen egyetért Szabó Bálint és Kiss Csaba is. "A városban többnyire toleránsak az autósok a bringásokkal, de van hova fejlődni. Igaz, a bringásoknak is, jó lenne, ha minél jobban részévé válna a tolerancia a közlekedési kultúránknak" - mondta Szabó Bálint. "Hétfőtől péntekig a Szent Imre úton, a 82-es győri szakaszán és a József Attila úton közelítem meg az Ipari Parkot. A kamionosokkal többször meggyűlt a bajom. Hiába toltam a gyalogátkelőhelyen a bringát, akkor is nehezükre esett megállni" - búcsúzott Kiss Csaba.