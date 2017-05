Tekerjen a munkába! - Új közösségi kampány a kerékpáros munkahelyekért

Kutatások bizonyítják, hogy a bringázás az egyik legjobb módja annak, hogy megőrizzük az egészségünket, formában tartsuk magunkat. Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye nagyvárosaiban a dugókra is jó "válasz" nyeregbe pattanni. Ameddig az autósok lépésben vesztegelnek, addig a biciklisek nyugodt tempóban haladnak munkahelyük felé a reggeli csúcsforgalom idején. A biztonságos kerékpározást, a tekerés kedvező élettani hatásait kampányunk során külön írásban részletezzük. Reggeli dugóban teszteljük majd, mennyi idő alatt ér célba ugyanazon a távon egy kerékpáros, egy autós és egy buszt választó utas.Megyénkben több kezdeményezés indult a kerékpárosbarát munkahelyek kialakítására. A győri Szintézis-Net Kft. öt munkába tekerés után vásárlási utalványt ad dolgozóinak, s akad, ahol tavasszal felkészítik a szezonra a bejárók biciklijeit. A Szintézis-Net Kft.-hez hasonló plusz juttatásban részesülnek mostantól a Kisalföld munkatársai. Minden ötödik kerékpáros nap után 1000 forintos vásárlási utalvány jár nálunk is. Legsportosabb kollégáinkat így egy hónapban négyezer forint értékű vásárlási utalvánnyal ismerjük el. Más támogatási formák is napvilágot láttak már. A fővárosi Óbuda–Békásmegyer önkormányzata napontadolgozóit, ha kerékpárral járnak munkába. A hivatal munkatársai havonta maximum 8000 forint plusz juttatást "tekerhetnek össze", melyet Erzsébet-utalvány formájában kapnak meg."Készül a törvénytervezet, mely alapján a munkáltatók kedvezményes formában támogathatják azokat a dolgozóikat, akik biciklivel járnak a munkahelyükre" - közölte lapunkkal Révész Máriusz titkársága. A kerékpározásért felelős kormánybiztos és csapata már tavaly asztalra tett egy tervezetet a bringabarát munkahelyek népszerűsítésére, de akkor nem született kormánydöntés. Arra a kérdésünkre, hogy akik betekernek a munkahelyükre, hány állami forintot érhet számukra a mozgás, egyelőre nem tudtak válaszolni. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó kormánybiztos titkársága ugyanakkor megerősítette: céljuk, hogy pénzben is méltányolják azokat a dolgozókat, akik gyakran választják a környezetkímélő közlekedést.

Felhívás a bringázást támogató munkaadóknak



Szívesen bemutatjuk azokat a Győr-Moson-Sopron és Komárom-esztergom megyei cégeket lapunkban, amelyek valamilyen formában elismerik munkatársaik kerékpáros munkába járását. Levelüket kérjük, küldjék a szeghalmi.balazs@kisalfold.hu e-mail címre.

A Kisalföld munkatársai jó időben 25-30-an, rossz időben 8-10-en jönnek dolgozni két keréken. Van, aki Győr-Ménfőcsanakról, akad, aki Győrújbarátról teker a szerkesztőségbe. Eszes Tímea pénzügyi munkatársunk a Bartók Béla utcából bringázik nap mint nap. Utóbbi nem elírás: Timi a leghidegebb téli napokon is kerékpárral érkezik. "Oda-vissza körülbelül 4 km-t teszek meg. Egyszerűbb lenne az Újlak utcai vasúti átjárón keresztül jönni, de a sorompó sűrűn megfog. Így inkább a Baross hidat választom" - hallottuk munkatársunktól. Géresi Nóra szerkesztőségi asszisztens Révfaluban él és remek érvet említett a kerékpáros munkába járás mellett. "Negyed órával többet aludhatok, ha tekerek. Egyébként gyalog járnék munkába, így viszont több idő marad pihenni, készülni a napra".