Tehetséges kőműves tanulók győri versenyén jártunk - kár, hogy nem maradnak szakmában - fotók

Aki az utóbbi időben házépítésbe, átalakításba kezdett, tudja, mennyire nehéz megbízható, a munkájukra adó iparosokat találni. Olyan "várólistákkal szembesülnek" az építkezők, amilyenekkel orvosi rendelőkben is ritkán találkozni. Látva a győri Gábor László Iskolában rendezett kőműves szakmai versenyt, most is akadnak jó kezű srácok.Ez a jó hír, a rossz, hogy kemény dió lesz őket a pályán tartani. "A hozzánk jelentkező fiatalok 10-15 százaléka azért akar kőműves lenni, hogy továbbvigyék édesapjuk, nagypapájuk családi vállalkozását. Rajtuk kívül a tanulók 20 százaléka elhivatott. Az évfolyamok harmada motivált abban, hogy tisztességesen elsajátítsák a szakmát. Ők nem félnek a munkától, idővel kiváló szakemberekké válnak" - mondta Árvai Zsolt igazgató.A szakmunkás tanulókkal őszintén beszélnek tanáraik az építőipar nehézségeiről. Ráadásul hiába hisz valaki a kétkezi munkában, bajos az iskola elvégzése után rögtön vállalkozást indítani. "Minden küzdelem ellenére, több jó példa akad. Az osztályokban baráti társaságok alakulnak. Ezek a jellemzően 5-6 fős közösségek egy céghez mennek alkalmazottnak, majd néhány év múltán együtt kezdenek önálló vállalkozást. Mindig azt mondom a diákoknak: nehéz egyedül hősködni, érdemes csapatban gondolkodni" - hallottuk Árvai Zsolttól.A kőműves szakmát tanuló diákok képzése napjainkban erősen gyakorlatorientált. A hat fős mezőnyben induló, mosonmagyaróvári Takács Szilveszter megerősítette: "az egyik héten hétfőtől csütörtökig gyakorlaton vagyunk, pénteken szakmai elméletet tanulunk". A Hunyadi diákja szeretné a szakmát kiválóan megtanulni, de jelenállás szerint tűzoltónak áll.A szintén mosonmagyaróvári Smuk Adrián is ad a munkájára, elképzelhetőnek tartja, hogy kőművesként keresi majd a kenyerét, de nem rögtön. "Miután megszereztem a szakmát, tovább szeretnék tanulni, letenni az érettségit. Adok magamnak még egy esélyt. Aztán ha nem sikerül, akkor van egy jó szakma a kezemben" - mondta a 10. évfolyamos diák. A kőműves tanulók szakmai képzése körülbelül 250 ezer forintba kerül évente diákonként."Az egyik szemem nevet, a másik sír. Jó látni, hogy vannak ügyes fiatalok, de azt is tudom, hogy közülük sokan nem a szakmájukban helyezkednek el. Az építőipar tele van kihívással, zord mínuszokban és 30 fokos napsütésben is dolgozni kell. Ez nem változik a jövőben sem" - kezdte Mikolasek Tibor győri építési vállalkozó, aki zsűrizni érkezett a Gábor Lászlóba."Amit meg tudunk tenni: fejlesztjük a munkatársaink bérét és próbáljuk visszaadni a szakma presztízsét. Tavaly óta átlagosan 20 százalékkal emeltük a dolgozóink fizetését. Idén leszünk 20 évesek, a születésnap apropóján újabb béremeléssel köszönjük meg a kollégák munkáját" - zárta szavait Mikolasek Tibor.