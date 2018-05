Távközlési világnap - Ösztöndíj programot indít a Magyar Telekom a győri egyetemen

Ösztöndíj programot indít a Magyar Telekom a győri Széchenyi István Egyetemen a 2018/19-es tanévtől. Az erről szóló megállapodást május 17-én Győrben, a távközlési világnap alkalmából szervezett konferencián Dr. Tremmel János, a Telekom hálózat technológiai igazgatója és Dr. Szekeres Tamás az UNIVERSITAS-Győr Alapítvány kuratóriumi elnöke írta alá. Az ösztöndíj célja a távközlés, valamint a műszaki-informatika terén kimagaslóan teljesítő diákok ösztönzése, annak érdekében, hogy minél többen helyezkedjenek el az infokommunikáció területén.Az infokommunikáció és a hozzá kapcsolódó állások rohamtempóban fejlődnek, ezért az oktatási intézményeknek és a munkaadóknak együtt is kell gondolkodniuk arról, milyen részterületekre, kompetenciákra érdemes fókuszálni a képzési idő alatt annak érdekében, hogy a diákok, az egyetem, és az iparág is nyertese legyen a folyamatnak. Emellett az élet minden területét egyre inkább behálózó digitalizáció olyan új ügyféligényeket is teremt, melyekre csak felkészült mérnökök tudnak majd válaszolni.A Magyar Telekom által indított ösztöndíj-program elsődleges célja, hogy hidat képezzen a tudományos oktatás és a valós gazdasági, iparági kihívások között, és a kettő egymáshoz való közelítésével segítsen piacképes tudást adni a jövő munkavállalóinak. Az ösztöndíjat egy-egy tanévben öt fő nyerheti el, az alapítvány kuratóriuma által kiírt pályázat alapján. Elvárás a pályázókkal szemben, hogy a tanulmányaik és kutatási területük a Magyar Telekom tevékenységéhez kapcsolódjon. Az ösztöndíjasok az anyagi támogatás mellett számíthatnak arra, hogy a Telekom érdekes, izgalmas témák megismeréséhez is megnyitja az utat számunkra, úgy mint a virtualizáció a felhő alapú technológiák, de részt vehetnek 5G-vel kapcsolatos architektúrák, use case-ek megvalósításában, vagy éppen automatizációs és machine learning alapú fejlesztésekben.„Felelős vállalatként a Magyar Telekom számára kiemelt jelentőségű, hogy a munkaerőpiacra jól képzett, a műszaki pályák iránt érdeklődő, friss gondolkodású fiatalok lépjenek. A Széchenyi István Egyetem, az ország egyik legkiválóbb műszaki felsőoktatás intézményeként, eddig is fontos partnerünk volt, a most induló ösztöndíj programunkkal pedig tovább erősödik szakmai kapcsolatunk az egyetemmel" – emelte ki dr. Tremmel János.„Az ösztöndíjrendszer reményeim szerint motiválja a hallgatókat az igényes mérnöki munkára, illetve idevonzza a tehetséges és szorgalmas, szakmájuk iránt elkötelezett fiatalokat, miáltal a szak, s így az Egyetem is fejlődik. Kiváló oktatóink anyagi megbecsülése hasonló erővel bír. Egyetemünk oktatói-kutatói bázisát a vállalatok támogatásával meg tudjuk erősíteni, ami kihat hallgatóink habitusára, s így közvetve a cégekre is" –tette hozzá Dr. Kunczmann Miklós dékán.

Korábban írtuk:

Magyarország jelen kíván lenni a távközlési szektor legfontosabb fejlődési irányainak meghatározásánál, ezért a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) novemberi tisztújító közgyűlésén Magyarország két területen is érdekelt lesz - mondta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke csütörtökön Győrben, a Széchenyi István Egyetemen rendezett távközlési világnapon.Karas Monika részletezte, hogy egyrészt Magyarország jelöli Bozsóki Istvánt a ITU rádiótávközlési szektorának élére, ami jelentős pozíciónak számít a szervezetben, a másik pedig, hogy hazánk versenybe száll az ITU döntéshozó szervezetének, az ITU tanácsának a tagságára.A tanács szervezetéhez tartozni megtiszteltetés, s egyben azt is jelenti, hogy Magyarország közvetlenül segítheti a döntéshozatalt és képviselheti az európai, ezen belül a magyar szakmai értékrendet, értékeket és érdekeket is. Mindezek mellett magunkénak érezzük az ITU célkitűzéseit - fűzte hozzá.Május 17-e, a távközlési világnap egy évszázados múltra visszatekintő párbeszéd kezdetének az évfordulója - mondta Karas Monika, majd hozzátette, hogy az ITU, mint világszervezet, egy országokon átívelő együttműködés a világszintű célok elérésére. Egy olyan hely, "ahol országunk nemcsak 153 évvel ezelőtt, de ma is aktívan kiveszi részét a feladatokból" - hangoztatta.Az elnök kitért arra is, hogy az ITU-n kívül 27 nemzetközi és európai szervezet munkájában vesz részt Magyarország az NMHH-n keresztül, ahol meghatározó szakmai kapcsolatokat tartanak fent. Az ITU-hoz hasonlóan ezekben a szervezetekben is a párbeszéd és a közös célok elérésére a konstruktív együttműködés a legfontosabb küldetése hazánknak.A szakmai napon átadták a 2015-ben alapított Magyari Endre-díjat. A kitüntetést a hírközlés területén, a hírközlési piac fejlődéséért folytatott kimagasló színvonalú tevékenység, valamint a több évtizeden át végzett kiemelkedő munka, életmű elismeréseként adományoznak. Idén Madarász Erika, az NMHH munkatársa és a Telenornál dolgozó Bánhidi Zoltán kapta.Madarász Erika egyebek mellett részt vett az azonosítógazdálkodással és számhordozással kapcsolatos jogi szabályozásban, valamint az azonosítógazdálkodási adatbázis rendszer kidolgozásában. Bánhidi Zoltán kiemelkedő szerepet vállalt a 900 MHz-es frekvenciatartományon belüli sávátrendezésben. Az egységesítéssel hosszú távon vált lehetővé az új, korszerű szélessávú mobil technológiák alkalmazása a frekvenciatartományban.A világnap alkalmából rendezett szakmai napon az ötödik generációs (5G) vezeték nélküli hálózat került a középpontba. Bartolits István, az NMHH technológiai-elemző főosztály vezetője az 5G hálózatok bevezetéséről azt mondta előadásában, hogy bár szakmai körökben időről-időre felmerül, hogy egyáltalán szükség van-e rá, ugyanakkor meglátása szerint illúzió azt gondolni, hogy nem.A rendszer teljes körű szabványosítása a szakemberek szerint 2020 végére fog elkészülni, de meglátása szerint ez legkorábban 2023-ban fog megvalósulni, s akkor sem lesz az összes felmerülő alkalmazásra 5G-re alkalmas változat. Biztató részeredmények azonban addig is folyamatosan jelennek majd meg.Az 5G hálózat legfontosabb kérdése Bartolits István szerint az adatbiztonság, "sikere és értelme akkor lesz, ha az információ biztonság maximálisan megvalósul", mert óriási mennyiségű adat megy majd rajta keresztül - mondta.A távközlési világnapot 1968 óta május 17-én tartják annak emlékére, hogy 1865-ben azon a napon Párizsban húsz ország képviselői, köztük Magyarország küldötte aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület létrehozásáról szóló alapító okmányt.