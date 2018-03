Tavasszal átadhatják a különleges, lombkorona szintet elérő tanösvényt Pannonhalmán - fotó

Fotó: KAEG

A KAEG Zrt. a 2015-ben átadott Boldog Mór kilátó, és az azt övező erdei tanösvénye mellé lombkorona tanösvényt is épít, a kezelésében levő Monostort övező parkerdőben. A beruházás saját erőből valósul meg, és illeszkedik a tulajdonosi jogokat gyakorló Földművelésügyi Minisztérium a közjóléti létesítményeket országos szinten fejlesztő célkitűzéseihez. A Társaság az építés során a környezetkímélő építési technológia mellett ügyel arra is, hogy az új attrakció úgy illeszkedjen a patinás környezetbe, hogy a Pannonhalmi domb mívesen szép sziluettjét a legkevésbé se zavarja -honlapján a Kisalföldi Erdőgazdaság.Remélhetőleg a koratavaszi időjárás lesz olyan kegyes, hogy nem akadályozza meg a 2018. március 29-ére tervezett ünnepélyes átadást, ami után teljesen ingyenesen használhatja a lombkorona szintet is elérő sétányt a szent helyet és környékét felkereső évi több ezer látogató.