Tart a vörösiszapper Győrben - Ki hozta be a politikát? - fotók

„A szálkák nem állnak össze gerendává tisztelt ügyész úr" - mondta.



A katasztrófa következtében nyolc ember halt meg a perbeszédben elhangzottak szerint, 227-en megsérültek és csaknem 500 károsult van. Nem a valós adatokat adták meg a hatóságnak, és saját kárenyhítési tervükben harmadannyi vízről írtak, mint amennyi a tározóban volt - 2-300 ezer köbméter helyett 7-800 ezernyi köbméter vetette szét a kazetta falát, ezért érhette el Kolontárt a folyam.

Kifejti többek között az ügyész, hogy az üzemeltető MAL Zrt. tagjai 4 perccel a fal átszakadása után már tudtak a katasztrófáról, de nem értesítették időben sem a mentőket, sem a tűzoltókat, a katasztrófavédelmet, a környezetvédelmi, népegészségügyi és más hatóságokat, az önkormányzatokat és magát a lakosságot sem.



Ehelyett azzal töltötték az időt, hogy egymás után kimentek a vörösiszap-tározóhoz ott körülnéztek, majd a látottakat többnyire egymással osztották meg. „Ha rosszindulatú akarnék lenni, azt mondhatnám, hogy a lakók szempontjából nem volt ez más, mint katasztrófaturizmus, de nem mondok ilyet – mondja a vád képviselője.

„Bármi is lesz a másodfokú bíróság határozata, az erkölcs törvényein nem lehet átlépni."

Kifejtette: a hibás tervezés felelőssége ma már nem bontható le személyekre, s a vádlottak sem ezért ülnek itt. Ám ha időben beavatkoznak az általuk is észlelt folyamatokba, akkor a katasztrófa nem következik be, vagy nem így következik be.



Noha felismerték a gátszakadás lehetőségét, semmiféle megoldási javaslattal nem álltak elő, s nem dolgoztak ki rendszereket, nem végezték jó karbantartási kötelezettségük keretében a megfelelő monitoringot, s a szükséges süllyedésmérést. Elmulasztották ezt akkor is, amikor észlelték a szivárgásra utaló piros foltokat, s az északi fal süllyedésével nem foglalkoztak időben, amikor pedig igen, akkor nem tárták fel az okait. A hatóságnak nem a valós adatokat adták meg.



Az 1-es tárgyalóterem tele van, de mindenki befért. Az ülést lehet követni a másik teremben is egy monitorról, de a tárgyalás kezdete előtt csak egy geológiai szakértő ült ott, aki nem szereplője a pernek, a szakmai érdeklődés hozta el. Károsultak nincsenek a teremben.

Az ügyvéd hosszan idézi a szakértői véleményt, amely a tervezői hibákról szól, s arról, hogy ezek a hibák nem akadtak fenn a hatósági vizsgálaton sem.A tudottan kedvezőtlen talajtulajdonságok ellenére a tervezők nem javasoltak semmiféle védelmet, talajcserét, altalajvizsgálatot vagy talajfúrásokat. Nem a szakmai előírások szerint készítették el a terveket. Példaként hozta fel, hogy a talaj leginkább vízszintesen lett igénybe véve és ezzel kapcsolatban semmiféle vizsgálat nem történt.Ezután kitért a vádnak azon részére, hogy a vádlottakon kívülálló okból elindult folyamatokba nem avatkoztak bele az ügyészség alapvetése szerint.Előrebocsátja, hogy most ő csak a monitoring rendszerről szól, mert nem szeretné,hogy akár a közvélemény is úgy lássa: védence és társai bűnösek, mert „negligálva kötelezettségüket egy egyszerű dolgot nem tettek meg, pedig semmi mást nem kellett volna tenniük, mint a gáttest süllyedését mérni.Kifejtette: ezt nem írta elő a tervező, nem írta elő az engedélyező hatóság, és egyetlen ellenőrzés sem kifogásolta az elmaradását. Az üzemeltetőknek tehát ezek híján, csak úgy maguktól kellett volna tudniuk, hogy jó lenne ezt elvégezni, mert ha egyszer tényleg elkezd süllyedni, megakadályozhatják a tragédiát.Leszögezte,hogy a monitorozás szükségességét, módját, mértékét a geotechnikához értő szakembernek kell végezni, márpedig B. Zoltán nem az, s egyébként alig két évvel a katasztrófa előtt került a vég élére.A privatizálás után tíz évvel történt mindez, s a tulajdonos és korábbi üzemeltető a magyar állam volt, amely semmilyen gáttesttel kapcsolatos figyelem-felhívást nem tett.Minden jogi alapot nélkülöz, ha azt mondjuk, hogy mi lett volna, ha van monitoring rendszer – önkéntesen. Semmilyen adat nincs arra vonatkozóan, hogy ha működik ilyen rendszer, akkor tudták volna a tragédiát előre jelezni.Az ügyvéd szerint nem igaz az állítás, hogy védence és társai nem próbálták időben enyhíteni a károkat, a vezető azért ment a gáthoz, hogy meggyőződjön arról, mi történik, s ezután beszélt az érintett települések polgármestereivel, s egészen őrizetbe vételéig irányította a kárenyhítési munkákat. Mindenki a tudatának és beosztásuknak megfelelően kezdett cselekedni, s B. Zoltán minden emberit és még emberin túlit is megtett - fogalmazott.Reagált végül az ügyész szavaira: "Én a politikát nem hoztam be az ügybe, azt kifogásoltuk, hogy milyen módon próbálta – és a magyar jogállam dicsősége, hogy sikertelenül próbálta - befolyásolni a politika ezt az ügyet. Mert mi más, ha nem politika, két nappal a tragédia után vezető politikusok részéről azt mondani,hogy megvannak a felelősök, az üzemben tartók, igaz, hogy még vizsgáljuk a hatóság felelősségét is. Hozzáteszem: ezt nagyon gyorsan ejtették. Még csak a védencem felvétele történt a nyomozóirodában, s kihallgatása idején parlamentben elhangzik, hogy megvan a felelős és sor kerül majd az előzetes letartóztatása. A tűzfal jól vizsgázott a politika és az igazságszolgáltatás között - mondta a védő, aki a természetesen az ítélet a helybenhagyását kérte.Bánáti János, B. Zolán védője kezdte meg két órakor a perbeszédét, leszögezte, hogy kissé meleg van a teremben, de belekezdett a perbeszédbe. A bíróság tanácsvezetője azt mondta: bekapcsolták a klímát.A sztárügyvéd azzal kezdte, hogy bár fogalmazhatna úgy is: fenntartja a korábban elhangzottakat, nem intézheti el ennyivel beszédét, mivel az lenézésnek tűnhet a hatalmas tragédiával szemben.Leszögezte: az ügyészi fellebbezés annak ellenére alaptalan, hogy rendkívüli részletességgel mutat rá még a konzekvenciákkal nem járó tévedésekre a vád képviselője, amely azt a látszatot keltheti, hogy itt az első fokú eljárásban annyi hiba történt, ami kizárólag a határozat hatályon kívül helyezésével orvosolható.Az elhibázott nyomozás hibáit korrigálva a bíróság rendkívül alapos ítéletet hozott – véli az ügyvéd.. Az „elhibázott" szó tál enyhe – tette hozzá. A nyomozás abból indult ki, hogy a gyanúsítottak kéznél vannak, s ezek nem mások, mint az üzemeltetők. Ettől kezdve pedig a nyomozás semmi másról nem szólt, mint a gyanúsítottak felelősségét alátámasztó vélt bizonyítékok összeszedéséről.A gyanúsítottá nyilvánítás akkor történt, amikor a hatóság még közelében sem járt annak, hogy megismerje a katasztrófa okait. Logikai képtelenség, hogy az okot és okfolyamatot sem látjuk tisztán, már felelősöket találunk.Ahogy a gáttestbe – mint korábban elhangzott - bele volt kódolva születésétől fogva a tragédia, ugyanúgy bele volt kódolva a fordított koncepciójú nyomozásba a hiba, hogy tévútra ment, és a helyett, hogy az okokat teljes körűen feltárja, kizárólag egy irányba történt a nyomozás – mondta.Kétszáz napos volt az érdemi tárgyalás Veszprémben.Az ügyvéd arra is kitért mindjárt az elején, hogy közvélemény 95 százalékos váderedményességen szocializálódott, s értetlenséggel fogadta a felmentést, holott: ahogyan nem dől össze az igazságszolgáltatás, amikor egy keresetet elutasítanak, nem dől össze az igazságszolgáltatás akkor sem, ha egy ügyészi vádat utasítanak el.Bármennyire is szeretné maga az ügyészség is az érdemi felülbírálatot, mivel a másodfokú bíróság bizonyítás felvételével már nem marasztalhatja el az első fokon felmentett vádlottakat, ezért- derült ki dr. Fejes Péter szavaiból. A politikai befolyásolás vádját visszautasítja az ügyész, mivel ez a védelem részéről visszatért.A vádat az ügyészség egy megismételt eljárás esetében nem módosítja és nem szűkíti. (Rengeteg eljárási részletet érint az ügyész, amelyet itt szükségtelen idézni.)A vádlottak - véleménye szerint - nem menthetők fel, részben amiatt, ahogy a katasztrófa bekövetkezte előtt kezelték a veszélyt, részben, ahogy utána jártak el. Utóbbi magatartásuk miatt a vörösiszap készületlenül érte a lakókat és az illetékeseket.A polgármesterek és illetékesek azonnal elkezdték a mentést és segítségnyújtást, a vádlottak viszont nem, pedig nekik még akkor is kötelességük cselekedni, ha mindenki más késlekedett volna.Előbbi körben megismételte: a süllyedés okát az üzemeltető nem kereste, a már 2010. júniusában látható szivárgást nem kezelték helyén, a katasztrófa előtt 22 órával a szivattyúk teljesítményének megnövekedését – száraz időben - sem vették figyelembe. Megismételte: ha valóban 2-300 ezer köbméternyi víz van a kazettában, akkor Kolontárt sem éri el a vörösiszap.Az ügyész apró jeleit adta csak fáradságnak, két és fél óra beszéd után, egyszer-egyszer másodpercnyi szünetet tartott egy mondat közben, de már ebből is kilábalt és folyamatosan mondja az évtized talán legnagyobb jelentőségű perbeszédét.Most befejezte. Ebédszünetet tartanak. A per délután kettőkor folytatódik.Morvai Krisztina jogász, a Jobbik európai parlamenti képviselője is a helyszínen követi a tárgyalást.A Győri Fellebbviteli Főügyészség képviselője leszögezi először az ismert, drámai adatokat: a 2010. október 4-én átszakadt falú 10-es kazettából 1 millió 755 ezer köbméternyi víz és vörösiszap keveréke zúdult Kolontárra, Devecserre és Somlóvásárhelyre.

Előzmények:

Mint köztudott, halált okozó gondatlan közveszélyokozás miatt emeltek vádat 15 ember ellen, de bűncselekmény hiányában az első fokon eljáró Veszprémi Törvényszék tavaly január 28-i határozatában felmentette az összes vádlottat. Másodfokon most folytatódik a per.A győri bíróságon van tudósítónk, aki a per kezdete előtt arról számolt be, hogy hozzátartozókat egyelőre nem lát a helyszínen és legfeljebb 1-2 károsult lehet jelen. Egy ajkai férfi - aki közvetlenül nem érintett az ügyben - kollégánknak úgy fogalmazott, szerinte a károsultak belefáradtak a perbe, már a veszprémi ítélethirdetésre is alig mentek el.Úgy tudjuk, csak az ügyészi perbeszéd két és fél, három órán tart majd, utána minden vádlott védője is szót kap. A pert négy napra tervezik, csütörtökön várható ítélethirdetés.