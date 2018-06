Társasházi lakók a képviselőjük ellen

Úgy érezzük, hogy a társasházi közösségek rendkívül alulinformáltak és kiszolgáltatottak az őket képviselőknek. Például a mi társasházunk lakóit nem tájékoztatták a biztosítóváltásról, nem hívtak össze emiatt közgyűlést. A képviselőink a saját hatáskörükben módosították a szerződést, ez viszont a lakóközösségünknek évente 700 ezer forint többletkiadást jelent. A közös képviselettel szemben a társasháznak van lehetősége valamilyen jogorvoslatra?

– Ha a közös képviselő munkájával kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, a lakástulajdonosok írásban lakógyűlés, közgyűlés összehívását kezdeményezhetik. Ehhez elég a lakók egytizedének szándéka, de levelükben meg kell jelölniük, mi az, amit a közös képviselő tevékenységében kifogásolnak, és arra is javaslatot kell tenniük, mi lehet szerintük a megoldás. Például az, hogy váltsák le, esetleg pert indítsanak ellene – kezdte válaszát dr. Horváth Zsolt ügyvéd és hozzátette: ha a közös képviselő a kérés kézhezvételétől számított harminc napon belüli időpontra a lakógyűlést nem hívja össze, az azt követő 15 napon belüli időpontra a számvizsgáló bizottság hívhatja össze. Ha ezt is elmulasztják, akkor az összehívást kérő tulajdonostársak vagy az általuk írásban megbízott bármelyik tulajdonos megteheti ezt. Ha e szabályokat be nem tartva rendeznek lakógyűlést, annak érvénytelenségét a társasház székhelye szerint illetékes járásbíróság előtt meg lehet jogilag támadni.