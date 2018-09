Tápszentmiklós - A polgármesterrnek 143 ezret hozott a két magyar gól

A nyertes szelvény és a győztes csapat. Jó estéje volt annak, aki a magyarokra tett.

Mivel a magyaroknak és a görögöknek is jósolt gólt Kovács József, ezért a magyar válogatottnak legalább kettőt kellett lőnie a győzelemhez. Kockázatos eredményre tett tehát a Tippmixen Tápszentmiklós polgármestere, s az Üzbegisztán–Irán meccsen is kihozta az irániakat győztesnek. Helyesen. A 8,25-szoros szorzó mellé jött még a 2,2-es, s persze a szerencse, így 15 ezer forintból 143 ezret tudott csinálni egyetlen este alatt.Nem kérkedésből mondja ezt, mi szúrtuk ki a helyes a tippjét, s kerestük meg ezzel. A győzelem hírértékét nagyban növeli ugyanis, ha azt egy polgármester éri el. Tudjuk: minden tippmixelő következő kérdése az, hogy„Na és hányszor nem nyert?". – Van ilyen is, ahogy mindenkinél – mondja Kovács József. Szerdán például két szelvénnyel is játszott a községvezető, az egyikkel tehát a nyert, a másikon pedig annyi kellett volna csak, hogy a horvátok (a vereség mellett) bepasszírozzanak egy gólt, s akkor újabb 297 ezer forintot hozott volna neki a Nemzetek Ligája-éjszaka. Az ilyen „csak"-ot nyilván sokan ismerik, mint ahogy a győzelem örömét is. Lesz helye a megnyert pénznek, a polgármesternek ugyanis nemrég született meg a dédunokája, neki s a családnak is jut a nyereményből.Az ilyen híreknek is helye van az újságban, de azt azért le kell szögezni, sem Tápszentmiklós, sem a polgármester nem a szerencsére alapozza a jövőt. Tudatosan épül a kicsinyke falu, amely évekkel ezelőtt az iskolamentő-családbefogadó akciójáról lett országosan híres, azóta viszont számos fejlesztést megvalósítottak. Néhány hete hivatalosan is átadták a 400 milliós csatornafejlesztést, s az ünnepségen máris sikerült kicsikarni a térség országgyűlési képviselőjéből – Kara Ákosból – egy újabb ígéretet a művelődési házra. A tervek már készülnek, mondta tegnap Kovács József , s a járdafelújítások is a vége felé tartanak. Az iskolára 25 milliót költhettek, ezt pályázati pénzből oldották meg, s már szervezik a következő évi nyári fesztiváljukat, amely a település méretéhez képest megint csak kiemelkedő.Éppen ezek miatt ha a Tippmixen lehetne arra is fogadni, hogy Tápszentmiklós egy újabb jó húzása miatt bekerül-e még a hírekbe – lehetne arra is tenni, de a szorzószám nem lenne olyan nagy, mint a magyarok kedden rúgott két gólja s győzelme.