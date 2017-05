TAPS a Vaskakasban

A bőbeszédű diófa című előadás a környezettudatos nevelésre fekteti a hangsúlyt, Szúkenyik Tamás és Kocsis Rozi virtuóz játékával.

„Szabadúszó bábszínész vagyok, aki meséket és darabokat ír, előadásokat rendez – mutatkozik be Kolozsi Angéla. – A Budapest Bábszínház színészképző tanfolyamán végeztem, aztán négy évig a kecskeméti Ciróka Bábszínház, két évig a zalaegerszegi Griff Bábszínház, majd nyolc éven át a kecskeméti Tintaló Társulás tagja voltam. Időről időre megtaláltak olyan feladatok, amelyek miatt rendeznem kellett, az elmúlt öt évben aztán már lényegesen többet írok és rendezek, mint játszom. Első mesekönyvem három éve jelent meg, az Emília és az angyal, akit Körmöczi Györgynek hívnak címűt tavaly követte a Bódog és Szomorilla."Az időközben diplomássá lett rendező a Reflex Környezetvédő Egyesület által támogatott, A bőbeszédű diófa színpadra állításáért érdemelte ki a díjra jelölést: „Kocsis Rozi igazgatónő eleve olyan előadást kért, ami a gyerekekben elősegítheti a környezettudatos gondolkodást. Igyekeztünk elkerülni a szájbarágós tanulságokat, a színpadról nevelést, előadásunk úgy hívja föl a figyelmet a környezettudatos életre, hogy nemcsak a jelentőségéről beszél, hanem a társas kapcsolatok, az egymásra figyelés fontosságáról is.A történet Sipos Katalin nagyszerű díszletében, felnagyított gyerekjáték forgatható lapjain elevenedik meg, Kocsis Rozi és Szúkenyik Tamás virtuóz játékával. A két színész hat szerepet játszik, könnyedén váltva a karakterek között. A történet egyszerűsége a kisebbek számára is érthető, miközben drámaisága miatt a kisiskolásokat is érdekli és leköti."

Egy fabábu kérdései

A Tündérkeresztanya egyszemélyes produkciójában Rab Viki a különböző szereplőket tárgyak segítségével kelti életre.

Somogyi Tamás a veszprémi egyetemen végzett drámapedagógus szakon, színészi diplomával is rendelkezik. „A Kolibri Színház tizennyolc évesen szerettette meg velem a bábjáték műfaját, melyet aztán a Keleti István Alapfokú Művészetoktatási Intézményben Török Ágnes és Szívós Károly tanároknak köszönhetően sajátíthattam el – mondja a kezdetekről. – Ők tanítottak arra a formai szabadságra, amelyet kezdetben játékból műveltem, később azonban filozófiámmá vált. Három év színészet és középiskolai rendezések után az egri Harlekin Bábszínházban volt az első önálló munkám, a Rómeó és Júlia, azóta rendszeresen kapok rendezői megbízásokat."A 28 éves bábművész otthonosan mozog Győrben, miután két éve a János vitéz bemutatásával elnyerte a TAPS-díjat is. Ezúttal a Pinokkióval aspirál az ismétlésre: „Pinokkió alakja valójában egy emberi társadalmon kívüli, mégis az emberi társadalomba születő lény. A darabban egymás után kerülnek felszínre a kérdések, hogy vajon miként fogadja be és miként nem a közösség. Milyen az ő saját identitása? És a leglényegesebb: mi varázsol a fabábuból valódi embert? Örülök neki, hogy sikerült a Pinok-kióval elgondolkodtatni, maradandót alkotni bábos és élő szereplés ötvözésével."

humoros és közvetlen

Bábos és élő szereplés ötvözésével dolgozta fel újra Pinokkió halhatatlan történetét Somogyi Tamás.

Rab Vikinek húsz évvel ezelőtt élete nagy álma vált valóra azzal, hogy Kocsis Rozi igazgatói kinevezése után ígéretéhez hűen lehetőséget adott az alkotásra: „A társulat szellemisége a régi, a tevékenységre jellemző a profizmus, nagyszerű hazai csapatmunka mellett bejártuk Európát és eljutottunk Kínába, Amerikába" – summázza a TAPS-díjat bábszínészként egy ízben már elnyert rendező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem drámainstruktor szak színjátékos szakirányának diplomájával.– Egyetemi vizsgaelőadásom volt a Tündérkeresztanya, amelyet a Vaskakas műsorára tűzött. Markó Róbert művészeti vezető segített konzulensként az egyszemélyes, szerény költségvetésű darab megalkotásában. A mintegy háromnegyed órás történetben egy megszülető, apa nélküli kisfiúnak édesanyja keresztanyát keres, és már-már feladja, amikor megérkezik az erre az idők kezdete óta váró Tündérkereszt-anya, és persze a végére az igaz szerelem is beteljesül. Az előadásban csak magamra számíthatok, de megkönnyíti a dolgom, hogy az események humoros és közvetlen nyelven szólnak a más-más korosztályt képviselő nézőkhöz.Az új évadban aprószínházi darabhoz zeneszerzőként adja a nevét Rab Viki, próbál a Király Kis Miklósban is, a Frakk, a macskák rémében pedig Irma néni kedves alakját kelti életre.

Célok megvalósítása

Vitányi-Juhász István

Nincs fél éve, hogy végzős bábszínészként bemutathattuk Markó-Valentyik Annát, aki e rövid idő alatt kisebbfajta villámkarriert futott be Győrben: „Ahogyan terveztük a férjemmel, Győrbeköltöztünk, s szeretnénk megfelelni a kapott óriási bizalomnak és a lehetőségeknek – fogalmazza meg röviden elképzeléseit a 27 éves bábművész. – Az Anyajegy, az Éneklő betlehem és az Izeg-mozog! című előadásaimat a közönség azzal a nyitottsággal fogadta, amelyet előzetesen is reméltem. De nem kis feladat volt a Pinokkió címszerepe sem, végig koordinált mozgást követően ugyanis a bábu csak az utolsó percekben válik emberi szereplővé. Pályakezdőként egy ilyen főszerep próbája és eljátszása egészen más részeit mozgatja meg az agyamnak, a lelkemnek és az energiámnak."

Markó-Valentyik Anna

Mindez azonban nem jelent még csak pillanatnyi megállást sem, Markó-Valentyik Anna gondolataiban már ott a folytatás is: „A leginkább embert próbáló, hogy gyerekszínházban zömében reggel kell felkészültnek lenni, holott a próbák este és sokszor éjjel is tartanak. És azért az embernek ott a magánélete is. De ilyen fiatalon luxus lenne nem a célok megvalósítására fordítani az időt."

Nem fél a kihívásoktól

Tavaly debreceni kollégája és lakótársa kapta Vitányi-Juhász István előtt a közönség TAPS-díját, ez azonban nem okozott törést a 31 éves bábművész pályafutásában. „Már csak azért sem, mert azóta rengeteg kedvező esemény részese lehettem – kezdi az eltelt évről szóló beszámolót. – Tatabányán bemutattuk a Frakk, a macskák rémét, amely Győrben majd szeptembertől megy bérletes előadásokban. Frakk szerepe mellett a másik két nagyszínházi produkciónak is részese vagyok, a Pinokkióban én vagyok az egyik rendőr, hamarosan pedig bemutatjuk a Király Kis Miklóst is, amely Lázár Ervin és Ámi Lajos egy-egy művéből készült adaptáció. Ez számomra azért különleges, mert műszaki feladatokat is el kell látnom benne.A csecsemőszínházi és a táj-előadásokon kívül jelentős még a Kerekasztal Színház társulatával közösen alkotott, A szigetlakó című komplex színházi nevelési előadás, amelyben közös gondolkodásra és játékra invitáljuk az általános iskolák felső tagozatosait." Három győri évének tapasztalatai a következőket mondatják vele: „Nem félek az újtól, a tanulástól, akármilyen feladattal találom magam szembe, maradéktalanul igyekszem megfelelni."