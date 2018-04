TAPS - Szavazzák meg Győr legjobb művészeit, mi díjazzuk őket

Kattintson a nagyobb hírgrafikáért!

A TAPS csillogó gömbjei várnak a kiváló győri művészekre. Az elismerések a Borsodi Műhelyben készülnek, a feliratozást az Alexovics Kft.-ben végzik.

Ősz Gábor, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatóhelyettese.

Kiss János, a Győri Balett igazgatója. Fotó: Iró Zoltán

Forgács Péter, a Győri Nemzeti Színház igazgatója.

Vásáry Tamás nem csak karnagyként, díjátadóként is jelen lesz az idei gálán.

Hogy mikor és hol lesz a díjátadó, azt már tudjuk: május 17-én este hat órakor a Richter Teremben. A gála házigazdája az ötven éve hivatásos Győri Filharmonikus Zenekar, díszvendége és díjátadója Vásáry Tamás a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar zongoraművész és karmester lesz. 13 művész és 12 produkció szerepel a szavazólistán, nyolc díj érkezik hozzájuk. Lesznek különdíjak is, melyekről az alapítók döntenek, a gálán derül ki, hogy kik vehetik át.A pazarnak ígérkező est sikeréhez olvasóink segítségét kérjük: szavazzanak kedvenceikre, hogy mind a nyolc kategóriában az évad valódi kiragyogásai vehessék át a díjakat. A Győri Filharmonikus Zenekar, a GyőriBalett, a Győri Nemzeti Színház és a Vaskakas Bábszínház legjobbjait keressük egyéni alkotói és produkciós kategóriákban. Szavazni május 14-ig lehet a kisalfold.hu-n vagy a Kisalföldben megjelenő szavazólapon.A Győri Filharmonikus Zenekar igazgatóhelyettese, Ősz Gábor véleménye szerint az új zenekari vezetés hivatalba lépése óta intézményüknél megnőtt a marketing jelentősége, így a Kisalföld kezdeményezésében kezdettől megjelenési és reklámlehetőséget láttak. "Tradíció lett a TAPS-díjból, megszerette a győri művészetek közönsége, és persze a négy érdekelt társulat művészei is – teszi hozzá Ősz Gábor. – Az itt élő és alkotó művészek mindenfajta dicséretnek örülnek, így őszinte elismerésként élik meg a hétköznapok tapsai mellett azt a tapsot, amelyet tárgyban kifejezve tehetnek ki a lakásukban figyelemre méltó, rangos emlékként. A TAPS-díjra javasolt művészkollégákat demokratikus úton a zenekar választja ki, együtt az év művésze belső díjazottal. Az arra a díjra érkezett jelölések közül a három legtöbb szavazatot kapott zenészt jelöljük, rájuk szavazhat a közönség."Különleges feladat a győri filharmonikusok számára, hogy jelenlegi otthonuk, a Richter Terem ad otthont a május 17-i díjátadó gálának. "A gála kapcsolódik a hivatásos zenekarrá válás ötvenedik évfordulójának ünnepségsorozatához. Miután eddig mindig a nemzet színészei emelték a rendezvény fényét, mi Vásáry Tamást, a nemzet művészét, a világviszonylatban is elismert, sok más kitüntetése mellett Kossuth-díjas zongoraművészt és karmestert választottuk ki a megtisztelő szerepkörre. Zsúfolt naptárában sikerült már egy éve helyet szorítani a TAPS-díjnak, és a győri közönség is megtapasztalhatja majd művészetének testhezálló tolmácsolása mellett azt a közvetlen, szuggesztív, élménydús sztorizást, amely egyéniségének sajátossága."A visszérműtétjéből lábadozó Kiss János is elöljáróban a kezdeményezés jelentőségét hangsúlyozta: "Minden díj fontos, miért ne lenne az a TAPS-díj is? Ebben megtestesül a közönséggel való kapcsolatunk és egy olyan kötetlen visszajelzést ad, amely nagyon fontos a táncművészek számára. Ez a díj örömünkre hagyománnyá vált, a társulatban mindenki nagy érdeklődéssel várja már a jelölt személyek kihirdetését is, és persze a közönség voksait. A díjátadó gálán mindig egy köztiszteletben álló művész a díszvendég, amely minden esetben különleges atmoszférát kölcsönöz az estének. Így volt ez Törőcsik Mari, Bodrogi Gyula esetében is, és folytathatom a sort Cserhalmi Györggyel, Tordy Gézával, vagy az utóbbi két évben az Almási Éva és Csomós Mari jelenlétével lebonyolított gálával.A Győri Balett igazgatója szerint az első pillanattól remek ötletnek tűnt a TAPS-díj, a nézők, kultúrakedvelők körében osztatlan tetszést vált ki, és most már úgyszólván lendületből életben lehet tartani. Amiatt is mindenképpen motiválónak tartja a közönség közvetlen elismerését, mert – ahogy mondja – természetesen minden művész hiú és esendő, ezért tartanak minden elismerést nagy becsben. "Az évadban kiemelkedő szerepteljesítmények alapján neveztük meg a jelölteket – folytatja Kiss János. – Ez lehetett főszerep, epizódszerep, de akár tánckari szerep is. Az egyéniség és a teljesítmény minősége a fontos."A Győri Nemzeti Színháznak – miközben nap mint nap megküzd a közönség kegyeiért – a felújítás miatt már szervezetten készülnie kell a jövő nyári Olimpiai Sportparkba költözésre is. Az idei győri évadra aligha panaszkodhat a nagyérdemű, mert számos emlékezetes előadással érdemelte ki az örökzöld jelzőt. Mellette pedig, mint minden évben, idén is fokozott figyelemmel fordulnak a TAPS-díj felé: "Természetesen mindig nagyon fontos volt színházunk életében a TAPS-díj – teszi hozzá Forgács Péter. – Úgy gondoljuk, a gála mint kiemelt rendezvény is abszolút hangulatformáló, izgalommal várjuk a végeredményt. A próbákon, a folyosókon már el-el lehet csípni néha a kollégák egy-egy ezzel kapcsolatos mondatát. Egyértelműen motiválja a színészeket, hiszen a közönség dönt, és az egészben ez a legfontosabb."A TAPS-díjra ezúttal négy színészt jelöltek, azok alapján, hogy ki milyen fajsúlyú szerepet kapott az évadban és azt miként tudta megvalósítani. Várják a nézők nyilván más szempontok szerinti szavazatait, de Forgács Péter szerint a szívük szerinti döntés a lehető legjobb végeredményt fogja kihozni: "A közönség szeretete viszi előre a színészeket. Estéről estére a nézőktől kapják azokat az energiákat, amelyekkel újra és újra feltöltődve szórakoztatnak, elgondolkodtatnak, értékeket teremtenek és talán megoldanak valamit a sorokban helyet foglaló nézők életének problémáiból. A közönség szeretete és a közönség elismerése ezért rendkívül megtisztelő minden művész számára" – fogalmazott az igazgató.Kocsis Rozi, a Vaskakas Művészeti Központ igazgatója némi gondolkodás után másfelől közelít a díj jelentőségéhez: "Mi, bábszínészek, azaz elsősorban gyerekeknek játszó művészek, pontosan tudjuk, hogy a mi közönségünk sem megszokásból, sem udvariasságból, de még szolidaritásból sem tapsol. A gyerekek ilyenek... A Vaskakas Bábszínházban a dübörgő taps, a vastaps nagyobb jelentőséggel bír, mint a puszta színészöröm. Ráadásul meggyőződésünk, hogy a gyerekszínházi művészeknek nagy szükségük van a felnőttek előtti megmérettetésre, a felnőtt közönség visszajelzéseire, hogy azt a tévhitet el tudjuk oszlatni, meg tudjuk cáfolni, miszerint kicsiknek játszani kisebbrendű művészeti minőséget jelent, mint komoly felnőtteknek alkotni."Az igazgatónő nem rejtette véka alá azt a véleményét sem, hogy nemcsak játszani, hanem szavazni is nehéz: "A TAPS-díjnak igen nagy értéke van. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy minden TAPS-díj-átadó gálán ott örül az egész társulat, s hogy az eddig elnyert fénylő gömböket a díjazottak a színésztársalgó egy jól látható pontján őrzik. Így minden hozzánk betérő vendég láthatja közös örömünket, hogy milyen izgatott találgatások kísérik a jelölést, a szavazást. Mert egy ilyen díj megnyugtatja a művészt: tetszik, amit csinálsz, szeret, ismer a közönség, sikerült átadni, átélni, megmutatni, elhitetni, élményszerűnek, igazinak lenni. Nem irigylem a szavazókat, én nem tudnék választani, mert TAPS-díjra termett minden vaskakasos jelölt."