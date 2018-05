TAPS-gála 2018: átadták a díjakat a Richter Teremben - sok-sok fotó

Táncművész próba közben

Életműdíjak és új értékek

Színészek párbaja

A legjobb Örökzöld és a fiatal klarinétos

Az idei TAPS-díjban részesültek

Hetedszer gyűlt össze a győri művészvilág, hogy a Kisalföld TAPS-gáláján a közönségszavazatok alapján a legjobbaknak ítéltek átvehessék díjaikat.A Győri Nemzeti Színház, a Győri Balett, a Győri Filharmonikus Zenekar és a Vaskakas Bábszínház művészeiközül azok vehettek át elismerést, akikre a legtöbben voksoltak.Ebben az esztendőben tizenhárom művész versengett a nyolc közönségdíjért. Ketten életműdíjat kaptak.A gála folyamán meggyőződhettünk az est díszvendégének, a nemzet művésze díjjal is kitüntetett Kossuth-díjas Vásáry Tamás zongoraművész és karnagy sokoldalúságáról, hiszen nem csak díjátadóként, hanem zongoristaként, karnagyként és beszélgetőtársként is szerepelt.A hetedik TAPS gála háziasszonya Werner Krisztina, lapunk újságíró-szerkesztője volt, míg vendéglátója a Győri Filharmonikus Zenekar, amely Bizet Carmenjének előjátékával kezdett Berkes Kálmán karnagy vezényletével. A zenekar európai koncertkörútját szakította meg a gála kedvéért. „A díjnak igazi presztízse lettaz elmúlt hét évben, merthogy ez nem szakmai díj, hanem a közönség ítéli oda szavazataival. A művészek pedig tudják, hogy milyen nagy érték ez" – mondta el köszöntőjében Garamvölgyi Imre, a Kisalföld főszerkesztője.A Vaskakas elismerései A TAPS, vagyis a Tehetséges Alkotók Publikum Díj gálája a legjobb bábszínházi előadás díjának átadásával vette kezdetét. A Vaskakas Bábszínház az évad előadására három produkciót jelölt, végül a díjat Markó Róbert rendezése, a Misi mókus kalandjai kapta meg. Ugyancsak három jelölt volt a bábszínházi látvány kategóriában, ezt a kitüntetést szintén a Misi mókus kalandjai érdemelte ki, a tervező Boráros Szilárd.Az év bábszínházi művésze kategóriában Föglein Fruzsina és Vitányi-Juhász István versengett a szavazókkegyeiért, végüla tavaly is jelölt, az évad során majdnem kétszáz előadásban szereplő Vitányi-Juhász István győzött.A tökéletességet szimbolizáló gömbök hagyományosan a Borsodi műhelyben készülnek nikkelezett alumíniumból, amelyek Alexovics László által megformált plexilemez alapra helyezve nyerik el végső küllemüket.A majdnem két kiló súlyú TAPS-díjat az évad táncművészeként Marjai Lili Anna kapta. A Győri Balett társulata a díjátadó perceiben is a budapesti MÜPÁ-ban próbált, ahol pénteken tartják Velekei László PianoPlays című darabjának premierjét, melyet Liszt és Wagner műveire készített a koreográfus. Marjai Lili Anna is fellép az előadásban, így nem tudta személyesen átvenni a díjat.2014-ben új díjat alapított a Kisalföld szerkesztősége. Az életmű díjat azoknak a művészeknek hozták létre, akik pályájuk meg határozó részét Győrben töltötték, művészi tevékenységük a város kulturális értékét gyarapítja. Emberi és alkotó jelenlétükkel példaként állhatnak az őket követő generációknak. A TAPS életmű díját korábban Bede-Fazekas Csaba operaénekes, Gyöngyössy Katalin színművész, Pátkai Balázs balettművész vehette át. Sajnos nem érhette meg az idei díjátadót Áts Gyula, helyette felesége, Török Éva vette át az kitüntetést. A színház örökös tagja majdnem hatvan éves pályafutás után márciusban hunyt el, legendás egyéniségét emlékekkel idézték fel. Életműdíjat kapott Baross Gábor, az 50 éves fennállását ünneplő Győri Filharmonikus Zenekar volt igazgatója is.Két éve a díjak sora bővült, az Új Érték díjat azok érdemlik ki, akik a nagy intézmények mellett az igényes értékközvetítést vállalva adnak teret, hoznak létre új kulturális értékeket. Idén a tematikus városnézéseket és élményprogramokat szervező Gyere Győrbe idegenvezetői csapata kapta a kitüntetést, amelyet Csobayné Pintér Éva ügyvezető-igazgató vett át.A legjobb színészek versenyében Bródy Norbert lett a győztes, jelölt volt még Sárközi József. A nőknél sem Menczel Andrea, sem Dunai Csenge nem volt korábban díjazott, így mindketten nagyon örültek már a jelölésnek is. A két fiatal közül végül Menczel Andrea kapta az idei TAPS-díjat.A Győri Nemzeti Színház idei évada Örökzöld évadként futott, végül hat produkcióra szavazhattak olvasóink. Az első két helyezett között csak nagyon kis különbség döntött (jegyezzük meg: volt kategória, ahol mind össze öt szavazatnyi volt a különbség). Az év legjobb előadása A padlás lett, Háda János rendezésében.Végezetül egy fiatal klarinétos, a korábban év fiatal tehetsége díjazott Anderkó Dániel vehette át az év zenekari művészének járó gömböt. A díszvendég Vásáry Tamás zárásként pedig útravalóval szolgált minden művésznek, jelenlévőnek: „Az a legfontosabb, hogy amit csinálsz, az maga legyen a jutalom." Ezért is ünnepeltük a művészeket, akiknek már megadatott ez a jutalom és azt nekünk adják, estéről estére.Az év bábszínházi előadása: Misi Mókus.Az év bábszínházi látványa: Misi Mókus.Az év bábművésze: Vitányi-Juhász István.Az év táncművésze: Marjai Lili Anna.2018 TAPS Életműdíjasa: Áts Gyula (posztumusz).2018 Új Érték-díjasa: a Gyere Győrbe csapata.2018 TAPS Életműdíjasa: BarossGábor. Az év színésznője: Menczel Andrea.Az év színésze: Bródy Norbert.Az év előadása: A padlás.Az év zenekari művésze: Anderkó Dániel.