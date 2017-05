TAPS-díjra jelöltek: Bede-Fazekas Csaba - Fejszés Attila - Rupnik Károly

Rupnik Károly, Bede-Fazekas Csaba, Fejszés Attila

Életművét 2014-ben már elismerték Bede-Fazekas Csabának, aki Tordy Gézától vehette át az elismerést mint TAPS-különdíjas. Az idei évadban olyan kiemelkedő alakításai voltak a Kossuth-díj operaénekesének, hogy a jelöltek közé választotta a színház vezetősége. Három teljesen különböző műfajban tudott ebben az évadban maradandót alkotni. „Bár musicalben már sokat játszottam, a Beatles.hu öreg beates szerepét mégis egy különleges kirándulásnak fogtam fel – fogalmazott az énekes. – Jól ki lett találva az én személyiségemre, figurámra. Kabinetalakítás lett belőle, sikerszám, amellyel még az operaház szilveszteri műsorába is meghívtak." Köztudott, hogy az örökifjú művész nagyobb operaszerepekre már nem vállalkozik. „Két reprezentatív, népszerű, de nem túlságosan megterhelő szereppel búcsúzhattam ettől a számomra fontos és komoly műfajtól. Az egyik, az örök szerelem a Traviatából Germont György, amelyet pályám során több rendezésben is énekelhettem. Az operakedvelő győriek ebben láthattak, míg a fővárosban ráadásként a Bánk bán Tiborcát kaptam, mintegy jutalmul az operaháztól."De hogy teljes legyen a paletta, Bede-Fazekas Csaba nem lett hűtlen a prózai műfajhoz sem: „Kszel Attila Arany című darabjában rám bízta a költő édesapjának megformálását, amelyet több okból is szívesen játszok. Van a darabban vidámság, dráma, történelem, hazaszeretet és természetesen apa-fiú kapcsolat. Arany György alakja korban is illik hozzám, ráadásul nekem is már idősebb koromban született a legfiatalabb gyermekem, így az életből tudtam a szerephez meríteni." Ami pedig a búcsút illeti, azért még odébb van, mivel a 83 éves színész a műsoron maradó Beatles.hu, Arany és A Pál utcai fiúk mellett egy újabb történelmi szerepre készül Kszel Attila török időkben játszódó Szemben a nappal című alkotásában.Hamar előkelő helyet foglalt el a győri színészek népszerűségi listáján Fejszés Attila, noha még „csak" nyolc éve kezdte meg szereplését a Győri Nemzeti Színházban. „Sokszínű, karakterében teljesen eltérő figurákban próbálhattam ki magam az elmúlt években, felemelő és fantasztikus élményeket kaptam a győri színháztól – foglalja keretbe a közel évtizedet. – Idén a TAPS-díj-jelölésemet is két egészen különböző szerepnek köszönhetem. Éppen ez a színjátszás egyik lényege, hogy tudjunk minél többfélét kihozni magunkból. A Semmi pánik!-ban a nagykövet fia jóindulatú, jó szándékú, mindent jól tenni akaró fiatalember, aki akarva-akaratlanul is sorra rossz megoldást választ, így válik a néző szemében ügyefogyottá. Ám Woody Allen klasszikus vígjátékában, igazi csattanóval a végére, minden a helyére kerül."Az iménti szerep prózai, de azt tudni kell, hogy a győri közönség musical- és operettszerepekben is láthatja-hallhatja évről évre Fejszés Attilát. Az idei évadban a Doktor Zsivágó címszerepét is játszhatta, énekelhette: „Nagyon közel áll hozzám Jurij egyénisége, mélyen megérintett a szerep összetettsége. Remélem, még sokáig bújhatok Zsivágó bőrébe. Az előadásban rengeteg összetevőre kell figyelni. A forradalmi lendülettől a szerelmi háromszög bonyodalmáig komplex a feladat, melyet csak tökéletes koncentrációval lehetséges felépíteni. Az efféle kihívások éltetik a színészt, s ha egy évadon belül két ilyen szerep is jut neki, akkor szemrebbenés nélkül kijelenthetjük, hogy őt a jó Isten a tenyerén hordozza."

Negyvenegy esztendeje, hogy Rupnik Károly először belépett a mai győri színház elődjének ajtaján. „A négy évtized egy szempillantás alatt elrepült – réved el egy pillanatra a színművész. – Dolgoztam nyolc igazgatóval, megszámlálhatatlan rendezővel, több mint másfél száz szerepben, a nézők végtelen szeretetétől kísérve. Ősszel Linyajev békebíróval szinte vérátömlesztést kaptam Valló Péter rendező által. Türelemre, higgadtságra, szeretetre intett a tanácsaival, és mivel rólam azt tartják, hogy sok vagyok egy szerepben, ő a természetes, egyszerű alakítás felé terelgetett. Szerettem a figurát a maga tömegével és sajátos karakterével. Estéről estére úgy tapasztaltam, a közönség is a szívébe zárta, különösen a velem mélyen együtt érző férfi nézők. A sors ajándéka, hogy a Farkasok és bárányokban egy színpadon állhattam a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Almási Évával."Rupnik Károly a sokszínűséget emeli ki a lassan véget érő évadról, amelynek bizonyítéka másik sikeres alakítása: „A változatos, színes évadban öröm volt részt venni ősbemutatón. Egressy Zoltán Édes életek című darabjában hálás feladatot kaptam Rügyes Ferenc taxis, volt színházi rendező eljátszásával. Érdekes a helyszín, bizarr a környezet, a körülöttem keringő figurák. Úgy érzem, jól egészítettük ki egymást partneremmel, darabbeli menyasszonyommal, a kicsit butuska fotóst játszó Molnár Ágnessel. A TAPS-díjra jelölés megtisztelő, különösen azért, mert igazán nagyszerű kollégák közé kerülhettem."