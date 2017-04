TAPS-díj hatodszor: táncosról táncosra

Tatiana Shipilova

Hosszú az út Voronyezstől Győrig, különösen, ha Szentpéterváron és Szczecinen keresztül jut el a táncos a Rába partjáig. Tatiana Shipilova élete jó ideig a két orosz nagyváros között zajlott, kilenc évig tanult klasszikus balettet, ám 2012-ben akkori magyar párjával országot váltottak és Lengyelországban szerepeltek egy esztendeig. „Szerettünk volna hazajönni, elsőre megfeleltem a Győri Balett próbatáncán, és bár a fiúval szétváltak útjaink, megtaláltam a számításomat Győrben – mondja kifejezetten jó magyarsággal a 26. életévét a napokban betöltött táncművész. – Rögtön szólót táncoltam a Szentivánéji álomban, és azóta is úgy látom, itt minden együtt van, amely számomra a tartalmas életet jelenti. Jó a közösség, jól kiválasztott darabokban léphetünk színpadra mind a hazai közönség előtt, mind pedig a változatosságot jelentő turnékon."

Berzéki Melinda - fotók: ©szami|RAW Agency

Tatiana Shipilova jelenleg a Belső hangokban szólóval szerepel, Németországban a Zorba Bubulinájával aratott elismerést, és lesz feladata az új előadásban, a Romance-ban is. „Nem unatkozunk, de én szeretek próbálni, dolgozni és nagyon fontos, hogy amit előadunk, az elnyerje a közönség tetszését is. A legnagyobb öröm a nézőnek élményt adni, boldoggá tesz, ha a produkcióért kiérdemlem a tapsot. Ezért is nagyszerű érzés az a megtiszteltetés, hogy a TAPS-díjnál is szóba került a nevem, amelynek jelentőségét növeli, hogy külföldi táncosként is bekerültem a jelöltek közé" – zárta rendkívül szerényen mondandóját.Régi ismerős az eredményhirdetéseinkről, a Győri Balett 25 éves táncosa harmadszor került fel a TAPS-díjra javasoltak közé, legutóbb tavaly ismerkedhettünk meg vele közelebbről. Berzéki Melinda a Táncművészeti Főiskola után 2012-ben került Győrbe, ahol azóta sem panaszkodhatott szerephiányra a klasszikus és a kortárs műfajokban. „Az elmúlt egy évben a legnagyobb feladatot kétségkívül a Rómeó és Júlia jelentette. Ugyan már táncoltunk együtt Daichi Uematsuval, például a Carmina Buranában, de ezt a csodálatos kettőst fokozatosan fel kellett építeni művészileg és tánctechnikailag is – miközben a darabot színpadra állító Vámos György a színészi képességeket is viszont akarta látni. Talán sikerült maradéktalanul megmutatni, hogyan lesz a szeleburdi Júliából felnőtt, érett nő."

Jekli Zoltán

Berzéki Melinda számára a legnagyobb elismerést egy néző Facebook-bejegyzése jelentette, az idősebb hölgy az utolsó előadás után írta, hogy számos Rómeó és Júlia feldolgozást látott, de számára a győri lány Júliája volt a legkedvesebb. Aki a tavaly bemutatott, A terem című előadásban egy antiszociális személy megformálásának összetett feladatával is kitűnően megbirkózott, alakításával természetesen nagyban hozzájárult a sikerhez. „Szép elismerés a TAPS-díj, titokban reméltem is, hogy ott leszek a jelöltek között – mondja kis sóhaj kíséretében. – Talán harmadikra gyümölcsözni fog Júlia szerepe."A napokban múlt 31 éves, a Táncművészeti Főiskola után azonnal Győrbe szerződött, és Jekli Zoltán tizenkettedik éve a világ legtermészetesebb dolgaként tartozik a Győri Balett társulatához. „A vizsgáim után az első vonattal Győrbe jöttem – összegez halvány mosollyal a szája szögletében. – Azóta sok munkában volt részem, sok emlékezetes előadásban, a külföldi turnék alkalmával pedig rengeteg utazásban. De mi-után nagyon meghatározó élmény volt számomra, ezért ma is élénken él bennem az első fellépésem a Purim, avagy a sorsvetésben. Szerencsére hamar sikerült beilleszkednem a társulat máshoz nem hasonlítható közösségébe."

Szanyi Tamás

Az évtizednél hosszabb győri jelenlét alatt Jekli Zoltán nevét is megismerte és elfogadta a közönség. Például Az áttörés-est Kodály-darabjában; Oberonként a Szentivánéji álomban, később a Ne bánts!-ban, de Zorbát is táncolhatta külföldi fellépéseken. Neki sem közömbös a legutóbbi, Vámos György koreografálta Rómeó és Júlia, melyben Tybalt szerepét kapta, a júniusi, XIII. Magyar Táncfesztiválon pedig Velekei László Kodály-feldolgozásában, a Romance-ban lesz feladata. „Ezen a pályán már nem számítok a legfiatalabbnak – tűnődik el a jövőre vonatkozó kérdésen. – Használódom, de még bírom, és nincs megállás, már az őszi program is alakul. Családom van, három és fél éves kisfiam, és remélem, hogy már szakmailag is megalapoztam azt az elképzelésemet, amely továbbra is Győrbe helyezi a pályafutásomat. És bármelyikünk is kapja a TAPS-díjat, nem lesz rossz helyen…"Kollégájához hasonlóan fővárosi születésű, főiskolai tanulmányai után az első útja a Győri Baletthez vezetett. Csak éppen Szanyi Tamás 27 évével még a fiatalabb generációhoz tartozik, aki 2011. őszi belépésével egy csapásra elnyerte a győri közönség kegyeit. „Fontos volt számomra, hogy felfigyeltek rám és hívtak ehhez a nagyszerű társulathoz, nem bántam meg a döntésemet – vélekedik a lassan hat eltöltött győri évéről. – Sok ismerős arcra találtam Győrben még a főiskoláról, befogadtak az új társak, azonos stílusú csapatba kerültem, így nem kellett idegen környezetben pályát kezdeni."

Nagy kedvvel táncolta Robint, a manót a Szentivánéji álomból, nagyon szerette a Les Bourgeois-szólót a Rózsaszínházból, összességében az egész Queen-balettet, a Forgószél és a Vaskakas gyerekdarabokat, a Zorbát, a Kodályt, A terem című különleges előadást, és persze Mercutiót az idei Rómeó és Júliából. Jelenleg Velekei László legújabb darabját próbálja, az Egy varsói menekült c. szólódarabot, mely nagy kihívás számára. (Egy varsói menekültet és a Romance c. új Kodály-darabot a XIII. Magyar Táncfesztivál nyitógáláján, június 19-én láthatja a győri közönség – a szerző). „Megszoktam Győrt, nem túl nagy, kellemes, élhető, Pestnél nyugodtabb, a szép műemlékeivel varázslatos város, de havonta hazajárok a családomhoz. A táncospálya folytatását is feltétlenül Győrben képzelem el, még nagyon távolinak látom a pályafutás végét. Díjam még nincs, szeretném, ha elismernének, s ha most az első a TAPS-díj lenne, nagyon örülnék neki. Már az is meglepetés volt és boldoggá tett, hogy jelöltek rá" – mondta bemutatkozása végén Szanyi Tamás.