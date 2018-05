Taps-díj 2018 - Gurításra kész gömbök - Szoros versenyben a művészek

Horváthné Borsodi Mónika ügyvezető és a TAPS-gálára készült díjak. Fotó: M. M.

A Borsodi Műhelyben elkészültek a díjak, melyeket Horváthné Borsodi Mónika ügyvezető mutat. A cég nemcsak gyártója a díjnak, de a gömbök finanszírozásával a TAPS-díj-gála támogatója is. Ahogy látszik, már több színben készül: az ezüstszínűeket a szavazatok alapján választott legjobb művészek és produkciók kapját, az aranyat az életmű, a zöldet az Új Érték díjasok vehetik át május 17-én Vásáry Tamás zongoraművész karnagytól. A díjak gömb alakja a tökéletességet szimbolizálja, alapanyaga alumínium. Első műveletként készre esztergálják a gömböt és a talpazathoz való rögzítéshez a menetet. A megmunkálás során arra törekednek, hogy a lehető legjobb felületi érdességgel készüljön el minden darab. Ezt követően a plexitalpazatra fekvő síkot rámarják a díjra. Az élpolírozott, gravírozott plexitalpat minden esetben az Alxovics Kft. készíti a gálára.

Mitől csillog a TAPS-díj?



A gömb dísze, a fényes bevonat több lépésben készül. Először előpolírozzák, majd kap egy nemes bevonatot, aminek a felszíne közel hibamentes tükörfelület (enyhén füstös), amit készre polírozással tökéletesítenek.

A kisalfold.hu-n diagramokon megtekinthető az idei TAPS-verseny félidei állása. Bár név nélkül közöljük, hogy hol van nagy verseny a jelöltek között, az egyértelműen mérhető. A színésznőknél például Dunai Csenge és Menczel Andrea fej fej mellett halad a közönség kegyeiért.Szépen gyűlnek a voksok az idei TAPS-gála szavazásán. Május 17-én este hat órakor a Richter Teremben 8 díjat osztunk ki 13 művész és 12 produkció között. A hét elején a kisalfold.hu oldalon jelent meg az aktuális állás (Voksra fel! Félidőben mutatjuk a TAPS-szavazás állását – április 30.). A neveket nem tartalmazó hírgrafikán látható, hogy a TAPS-díjak nem lefutottak, érdemes tehát voksolni a legjobbnak ítélt győri művészekre, előadásokra.A művészt művésszel szembeállító év színésze, színésznője és bábművésze kategóriában egyaránt fej fej melletti a küzdelem. Ellenben a zenekari művészeknél valaki ötven százalék közelében áll. A legkiegyensúlyozottabb a bábszínházi látvány kategória: itt szinte hajszálra egyharmadnyi voksot kapott eddig a három jelölt produkció. Az év táncművésze díjnál viszont a négy jelölt közül elhúzott a hármas számú, majdnem a felét begyűjtve az eddigi voksoknak. Emeljük még ki az év előadása kategóriát is, ahol a hat produkció között szintén nagyon kevés szavazatnyi a különbség.A legjobb színésznő kategóriában idén a Győri Nemzeti Színház két fiatalja kapott jelölést. Dunai Csenge ebben a tanévben szerzi meg diplomáját a Kaposvári Egyetemen, első évét tölti Győrben, de Menczel Andrea sem töltötte még be a harmincat.„Szóhoz sem jutottam, amikor meghallottam, hogy engem is jelöltek a díjra, először el sem akartam hinni – árulta el Dunai Csenge. – Hiszen még csak most kerültem a színházhoz. Nagy elismerés ez, még soha, semmilyen díjra nem jelöltek. Viszont azt is bevallom: annyira szeretem Andit, hogy szívből kívánom neki, kapja meg ezt az elismerést. Ebből következik, hogy a végeredménynek mindenképpen örülni fogok!"A színésznő elmondta, hogy bár csak az első éve Győrben, már megállítják az utcán, a szerepeiről kérdezik, a pénztárosnő gratulál neki az előző esti szerephez. Az évad során Valló Péter rendezésében az Éjjeli menedékhelyben Vaszilina Karpovnát személyesítette meg, illetve az Abigélben Vitay Georginát. Úgy érzi, jó év áll mögötte, ahogy kifejezően mondta: „lubickoltam a szerepeimben", és azt várja, a következő időszak még jobb lesz.A fentiekből is nyilvánvaló, hogy Dunai Csenge és Menczel Andrea nem vetélytársként tekintenek egymásra. Ezt meg- erősíti Menczel Andrea is, aki szintén úgy véli: társa megérdemli a díjat, és drukkol neki, hogy megkapja azt. „Egymás mellett ülünk az öltözőben, kifejezetten jóban vagyunk – mesélte a színésznő. – Mindketten játszottunk az Éjjeli menedékhelyben, ezek után pedig nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy együtt játszhatunk az Abigélben is." Menczel Andrea hetedik éve a győri színház tagja. Mint mondta, jó, hogy most jelölték a díjra, akkor, amikor a közönség már jobban megismerhette. Ezen túl egy üzenetet küld még a rajongóknak: mindenki hallgasson a szívére a voksolásnál.„A jelöltek kiválasztásánál az összmunkát nézzük, hogy kinek milyen fajsúlyú szerepei voltak, esetleg mennyit fejlődött az adott évad során – mondta el Benkő Barbara titkársági munkatárs. – Színházunk minden évben lehetőséget biztosít pályakezdőknek. Dunai Csenge most kezdett nálunk, de a jelölés is jelzi, hogy hamar elnyerte a közönség szeretetét."A legerőteljesebben a közösségi oldalakon folyik a buzdítás. Benkő Barbara úgy látja, hogy a díj sorsa még egyik kategória esetében sem dőlt el. Sehol sincs behozhatatlan előny, és arra számít, hogy ahogy az szokott, a szavazás zárásának közeledtével a rajongótáborok felélednek, beleerősítenek.