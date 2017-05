TAPS-díj 2017: színházi női szakasz - Korok, korszakok, szerepek

Töreky Zsuzsa, Nagy Johanna, Mihályi Orsi

Az idei TAPS-díj eredményhirdetésén, a május 27-i gálán a Nemzet Színésze cím friss tulajdonosának, Csomós Marinak alighanem a legizgalmasabb feladata éppen a legjobb színésznő nevének kihirdetése lesz. Vajon a nézők melyiküket érdemesítik a kitüntetésre?A Jászai-díjas Töreky Zsuzsa jó évtizede ismerkedett meg a győri színház nagyszínpadával a Hazatérés Dániába című Hamlet-átiratban. Nagy élménye volt a Nem félünk a farkastól című Albee-darab, továbbá Balikó Tamás rendezésében A kripli, utóbbiban az idős alkoholista mama alakításával.„Remek darab az Augusztus Oklahomában, az anya igazi szakmai kihívást jelentő szerepével – mondja az idei évad egyik jelentős munkájáról. – Az már a bizalom jele, hogy rám bízták Violet Weston megformálását, de sokasodtak előttem a kérdések, vajon megértem-e a feladat lényegét, meg tudom-e valósítani? Rendkívüli pszichés állapotot kellett megjeleníteni a gyógyszerfüggő, mindenkibe belekötő, mindent tönkretevő anya alakjában, érzékeltetve, mi mozgatja, miért csinálja és egyáltalán tudatában van-e a cselekedetei súlyának. Összetett feladat volt, bár teljesen elégedett soha nem vagyok magammal és talán öt év múlva többet is ki tudnék hozni belőle, de minden tőlem telhetőt megtettem."A dráma szerepelt a műsortervben, az élet azonban a színház világában is produkál váratlan és rendkívüli helyzeteket. „Amikor először tették fel a kérdést, hogy elvállalnám-e a megbetegedett Almási Éva főszerepét a Farkasok és bárányok című Osztrovszkij-vígjátékban, hallani sem akartam róla, mondván, nem gondolhatják komolyan, még megtanulni is szinte lehetetlen Murzaveckaja szerepét – meséli a történetet, utólag már jókora megkönnyebbüléssel. – Néhány nap után azonban komolyra fordult a dolog, bérletes előadások és az egész darab sorsa függött a válaszomtól, így aztán hősiesen beleugrottam a szakadékba. Egyszer szívesen eljátszanám az elszegényedett nemesi családot összefogni akaró vénlány mesterkedéseinek történetét, de ez beugrás volt, annak minden bizonytalanságával, a túlélés vágyával, mert így éltem meg. Nagyon-nagyon örülök, hogy ez a nézőtérről nem látszott, így lett bravúr a beugrásból."Ami pedig a folytatást illeti, Töreky Zsuzsa nagyon várja az Abigél őszi bemutatóját, abban Ruttkai Éva filmes szerepét, Horn Micit alakítja majd.

Noha még mindig a fiatalabb színésznemzedékhez tartozik, már 12 éve kötődik szorosan a győri teátrumhoz Mihályi Orsi. Székesfehérvári származású, és utána kell ugyan számolnia, de tudomása szerint ezúttal negyedszer jelölték a legjobb női alakítás TAPS-díjára. „Döntsenek a nézők szavazatai ezúttal is, örülök, hogy a jelöltek között lehetek – mondja jókedvűen a számára sikeres évadról. – A legfontosabb, hogy minden úgy alakult a színházban, ahogy szeretném. Végigjártam a ranglétrát a kis szerepektől a nagyokig. Megszerettem a várost is, ezért telepedtem le itt. Félőlényként nagyon szerettem mesehősnek lenni, azonosulni a szereppel, mert ugyanolyan utat jártam be benne, mint bármelyik drámában a hős. A saját félelmén lép túl a karakter, ezért válik Félőlényből Élőlénnyé. Kellenek a rossz élmények a fejlődésünkhöz. A Félőlény olyan előadás volt, akár egy musical, végre énekelhettem és táncolhattam újból. Öröm volt látni, hogy a felnőtteket is megérintette a történet, többször láttam könnyeit törölgető édesanyát."A másik szerepe is a Kisfaludy Teremhez kapcsolódik: a rendszerváltás előtti világot abszurd módon ábrázoló Schwajda György-tragikomédiában, a Csodában a feleség, Veronika bőrébe kellett bújnia. „Sokat tanultam szakmailag Tasnádi Csaba rendezőtől. Nem sok olyan ember van, akiben a férje iránt érzett szeretet annyira erős, hogy képes saját magát teljesen a háttérbe helyezni. A hétköznapi anyák ezt teszik nap mint nap a gyerekeikért, a férjükért, de olyan dolgokat, amelyekért Veronika bocsát meg férjének, arra nem sokan képesek. Valószínűleg én sem lennék képes rá, ebben különbözöm tőle. Meg kellett keresnem magamban Veronika igazságát, át is élem minden előadásban a színpadon. Nagyon érdekes utazás. Általa már máshogyan látom azokat az embereket, akik így gondolkodnak. Veronika révén nagyon meg tudom érteni őket. És most, hogy gyermekem születik, az élet is lehetőséget ad rá, hogy mint édesanya gyakoroljam az önzetlenséget, az odaadást."A legfiatalabb jelölt, Nagy Johanna ötödéves a Kaposvári Egyetem Művészeti Karának színművész szakán. „Tavalyi vizsgadarabunk Weöres Sándor Psychéje volt, alcímében egy hajdani költőnő írásaival, ezt látta Forgács Péter igazgató, aki szereplési lehetőséget ajánlott – mondja a győri bemutatkozása előzményeiről.– Hamar a mély vízbe kerültem az Augusztus Oklahomában színre kerülésekor, hiszen Jean Fordham szerepében egy minden tekintetben lázadó lány alakját kellett hitelessé tennem. Azzal a szokatlan, nem mindig szimpatikus követelménnyel, hogy velem ellentétben Jean bizony nagyon csúnya szavakat használ beszéd közben. Egyrészt persze örültem a feladatnak, de izgultam is, hogy miként tudok egy új városban, teljesen új közegben megfelelni az elvárásoknak. Úgy érzem, sikerült."Ha Jean alakja nem mindennapi, akkor ugyanez elmondható Miráról is, aki terhes gimnazista lány Egressy Zoltán Édes életek című, nemrég bemutatott tragikomédiájában. „Az előadás során mindenki arra kíváncsi, ki az apa, és vicces ugyan, de első olvasatra én is ezt próbáltam kitalálni – árulja el Nagy Johanna. – Sőt, az írónál személyes találkozásunkkor rákérdeztem, de ez végül nem derül ki. Ebben a szerepben egyébként az a jó, hogy képet alkothattam, milyen is lesz a később remélhetően a valóságban is rám találó kismamaszerep. A hajón játszódó lakodalmas sokasága tele van bűnös, szövevényes viszonyokkal, de ebben egy kicsit a rendezés rám Miraként egy jó adag őszinteséget, tisztességet osztott. A maximumot próbáltam nyújtani, de a legfontosabb, hogy sikerült valamit megtalálni magamban, amely eddig csak ismeret szintjén létezett. A tapasztalatokat a következő megmérettetésben is hasznosíthatom, hiszen az Éjjeli menedékhely Natasája is szép kihívás lesz."