TAPS-díj - Sikerre született győri színművészek

Ide kattintva szavazhatnak Győr legjobb színművészeire. szavazhatnak Győr legjobb színművészeire.

Menczel Andrea

Menczel Andrea a Makrancos Kata Biancájaként.

Dunai Csenge

Dunai Csenge főszerepe az Abigél Vitay Georginája volt.

Bródy Norbert

Bródy Norbert a Bolha a fülben című bohózatban egy sajátos beszédtechnikával nevettette a közönséget.

Sárközi József

Sárközi József a TAPS-díjra jelölést a Makrancos Katának köszönheti.

A zongoránál és a díjaknál Vásáry Tamás



A díjátadó gála május 17-én este hat órakor lesz a Richter Teremben. A Győri Filharmonikus Zenekar mint házigazda a zenei élet egyik ritkán fellépő sztárját hívta el díjátadó díszvendégnek. A díjazott művészek mellett Vásáry Tamás lesz az est sztárja, aki nemcsak dirigálni fogja a zenészeket, de egy zongoraversennyel is elkápráztatja a megjelenteket. Jegyek GYFZ Klub- és Kisalföld-előfizetői kedvezménnyel 4000 Ft-ért kaphatók a Richter Terem jegypénztárában, a Kisalföld-pavilonban és a Jegymester hálózatában.



Hétfőn exkluzív interjú Vásáry Tamással



Kollégánkat otthonában fogadta a zongoraművész, akinek élete nagy drámája nem a világháború, kitelepítés, szocializmus, forradalom és emigráció volt, hanem a szerelem. Hétfői számukból a részleteket is megtudhatják.

Vásáry Tamás A díjátadó gála május 17-én este hat órakor lesz a Richter Teremben. A Győri Filharmonikus Zenekar mint házigazda a zenei élet egyik ritkán fellépő sztárját hívta el díjátadó díszvendégnek. A díjazott művészek mellett Vásáry Tamás lesz az est sztárja, aki nemcsak dirigálni fogja a zenészeket, de egy zongoraversennyel is elkápráztatja a megjelenteket. Jegyek GYFZ Klub- és Kisalföld-előfizetői kedvezménnyel 4000 Ft-ért kaphatók a Richter Terem jegypénztárában, a Kisalföld-pavilonban és a Jegymester hálózatában.Kollégánkat otthonában fogadta a zongoraművész, akinek élete nagy drámája nem a világháború, kitelepítés, szocializmus, forradalom és emigráció volt, hanem a szerelem. Hétfői számukból a részleteket is megtudhatják.

Visszahúzódó kislányként az új iskolára váltás nyitotta meg a világot Menczel Andrea előtt, negyedikes korától szavalóversenyek, színjátszó köri elfoglaltságok irányították pályáján: édesanyja a telefonkönyvben talált rá a Földessy Margit Drámastúdióra, amelynek Andrea öt évig volt tanulója, majd az Új Színház stúdiója következett: "A tanterv szerinti képzésnek éppúgy része volt a beszédtechnika és az ének, mint a gyakorlat, esténként a színház statisztaszerepeivel. Az első vizsgáim után Valló Péter már a Radnóti Színházban is adott feladatot, és most lesz hét éve, hogy huszonegy évesen Győrbe szerződtem. Az első megmérettetésem a Györgyike, drága gyermek volt – Ács János rendező meghallgatás után döntött mellettem. Összetett feladatként az első részben szerelmes lányt, a másodikban az idősödő gyáros férje melletti hűséges asszonyt, a harmadikban a férfiakkal már bánni tudó nőt kellett hitelesen életre kelteni" – mondja indíttatásáról.Két éve Kisfaludy-díjat kapott, előtte a Kortársasjáték legjobb női alakítását mondhatta magáénak. És persze sok-sok emlékezetes szerepformálást az évek során, például a Tótékban, két Egressy Zoltán-alkotásban, a 4x100-ban és az Édes életekben, A kripliben, az előző évadban pedig az Augusztus Oklahomában című darabban.Hét év alatt megszerettem a színházat, jó rendezőktől tanulhattam sokat, és már az utcán is meg-megállítanak az emberek. Az idei Örökzöld évadban három jelentős előadásban állhattam a nézők elé, a Makrancos Kata Biancája, az Abigél Torma Piroskája és az Éjjeli menedékhely Násztyája más-más színészi munkát követelt meg. Különösen az utóbbi volt kihívás, hiszen egy lepusztult személyiségben is ott a remény a felemelkedésre" – zárta bemutatkozását Menczel Andrea.Mozgalmas évadon van túl Dunai Csenge: a huszonöt éves színésznőnek már csak nyelvvizsga kell a diplomához a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai művészeti karán. Győrben két darabban is sikerrel mutatkozott be, jelölt a TAPS-díjra, a Balatonhoz közeli városban pedig játszik az Agatha Christie regényéből készült híres krimiben, az Egérfogóban. "A vizsga-előadásunkat tavaly Ördögűzők címmel osztályfőnökünk, Uray Péter rendezte, a színmű A salemi boszorkányok átdolgozása. Voltak kétségeim afelől, hogy a munkáim mellett ki tudok-e magamból sajtolni negyvenoldalnyi szakdolgozatot, de sikerült, egy három éve bemutatott előadás kapcsán. A Szeszélyes nyár című cseh regény adta az alapötletet, Vladislav Vancura írta, a belőle készült filmet Jirí Menzel rendezte. A színházi adaptáció azért fontos számomra, mert mindig is artista szerettem volna lenni. Senki nem vette komolyan, de ezzel az előadással utolért a cirkusz."Dunai Csenge az Éjjeli menedékhely tulajdonosának könnyelmű felesége után Vitay Georgina szerepében egy felnőtté érés folyamatát fejthette ki. "Mindig felfedezhetünk olyan részleteket, amelyeket tökéletesíteni lehet. Éppen ezért azt gondolom, hogy Pozsgai Zsolt írásából mindegyikünk, és nemcsak a próbafolyamat alatt, hanem a mai napig minden előadáson a maximumot akarja kihozni. De ez persze a színész munkája minden egyes szerepével kapcsolatosan. Az meg külön öröm, hogy az Abigél a jövő évadban is műsoron marad. Mellette játszhatom Dőry Máriát a Különös házasságban, Nyinát a Sirályban, s talán az sem titok, hogy egyike leszek a tündérlaki lányoknak" – fogalmazta meg a jövő feladatait Dunai Csenge. Előtte nyáron a jogosítvány megszerzése és egy kis használt autó vásárlása a cél, feszültségoldónak pedig ott lesz kedvtelése, a sok-sok trambulinos ugróedzés."Szerencsés a találkozásom a Bolha a fülbe című bohózatban a szerepemmel – fejtette ki idei legsikeresebb színpadi munkájáról Bródy Norbert. – Camille Chandebise-nek nincs szájpadlása, segédeszköz nélkül nem nagyon érthetőek a szavai. A megoldás titka, hogy a nyelvem beszéd közben ne érjen a szájpadlásomhoz, miközben azért így is kell közölni információkat. A technikát elfogadta Szűcs Gábor rendező, és a jelek szerint tetszik a közönségnek is." A negyvenkét éves színművész a Révészt játssza A padlás egyik szereposztásában, egyébként fiatalabb korában a Rádióst alakította, sőt, rendezője is volt a kedvelt darabnak. Különben sem idegen tőle a rendezői feladatnak megfelelés, bár Győrött erre még nem került sor. Lassan két évtizede, hogy Békéscsabán elkezdte tanítani a színi pályához kedvet érzőket, fővárosi színművészeti tanodák manapság is folyamatosan foglalkoztatják.Kevesen tudják, hogy bár prózai végzettségű, de pályája A vörös malommal kezdődött. Győrben hét éve ugyancsak zenés darabbal, A Vörös Pimpernellel mutatkozott be, és emlékezetes számára a Jekyll & Hyde éppúgy, mint a Sakk, a Jézus Krisztus szupersztár vagy a Beatles.hu. Békéscsaba után a Budapesti Operettszínház, majd a Nemzeti Színház voltak Bródy Norbert korábbi állomáshelyei, szerepelt tévésorozatokban, a Kisvárosban és a Tűzvonalban. – Tulajdonképpen Gogol Revizorának köszönhetem az utóbbi évek hálás prózai szerepeit a Primadonnákban, az Édes életekben. A Revizort negyvenszer láttam a nézőtérről, onnan kellett Bagó Bertalan rendezői instrukciói alapján narrátorként közreműködnöm. Talán nem csinálhattam rosszul, mert utána kaptam ajánlatot kizárólagos győri szerződésre."Jött fel az állomás viharvert aluljárójából és madarat lehetett volna vele fogatni: fél évtizedes hazai szereplés a tatabányai Jászai Mari Színházban, majd négy átmeneti év után Korcsmáros György szerződtette a Győri Nemzeti Színházhoz. Mintha megérezte volna a "Jövök, akarom, csinálni fogom!" elhatározások közepette Sárközi József, hogy hosszú időre talál otthonra: "Ennek éppen tizennégy esztendeje, s ez a csaknem másfél évtized már azt mondatja velem, hogy innen szeretnék majd nyugdíjba menni – állítja határozottan a még csak 39 éves színművész. – Szerepek sokaságát mondhattam magaménak, köztük a legkedvesebbet, a Hamletet, amely minden férfi színész számára a csúcsot jelenti. A hét év előtti remek csapatmunkát követően éreztem, hogy más lettem, innentől van egy sarokköve a pályafutásomnak."Sárközi József 2006-ban Kisfaludy-díjat kapott, két éve pedig az akkori Kortársasjáték legjobb színészi alakítását nyerte el. "A TAPS-díjra jelölést minden bizonnyal a Makrancos Katának köszönhetem, és ennek is van története. Két esztendeje, az Augusztus Oklahomában jelmezes próbájára érkezvén meglátott Bagó Bertalan rendező és hirtelen csak annyit jegyzett meg, hogy született Petruchio vagyok. Így aztán talán nem meglepetés, hogy az ő rendezésében modernné alakított, a közönség által is tetszéssel fogadott Shakespeare-darabban el is játszhattam azt a szerepet, amelyre már régen vágytam. És a folytatás sem ígérkezik rossznak, mert az új évadban Valló Péter rám bízta Szucsinka plébánost a Mikszáth-regény Különös házasság színpadi adaptációjában, amely után az író Trigorint játszom Csehov Sirályában. Hogy ki rendezi az utóbbit? Természetesen Bagó Bertalan…"