Tányérra varázsolt Spanyolország - Győr első tapas bárjában jártunk

Tizenöt évet dolgoztam vendéglátásban, és rengeteg külföldi példa inspirált abban, hogy Győrben megnyissuk a Tango Bart. Először nagyon latinosan jöttek az ötletek – a csináljunk valamit és a ne csináljunk semmit között ingadoztunk, de aztán alapos tervezés után belevágtunk

Fotó: Ihász Nóra

Azt szoktam mondani, hogy ő úgy bánik a fűszerekkel, mint Picasso az ecsettel. A szószokat és krémeket is saját kezűleg készítjük, legyen az guacamole, salsa, vagy cheddar szósz

Kép, nyitókép: Mészáros Mátyás

Itt nincsenek bársonyszékek, de amit kiadunk a vendégeknek, azt mi is megennénk. Sőt, mi szinte mindennap itt eszünk

"Tavaly tettünk egy kéthetes körutat Andalúziában. Bementünk a sűrűjébe, és a legkisebb falvakat is felfedeztük. Ez az út hiányzott ahhoz, hogy megvalósítsuk a bár ötletét" – idézték fel útjukat a tulajdonosok, akik péntek-szombatra latin bulikat terveznek.

Huszonegy éve táncolok hobbiszerűen. Itt lényegében nem órát tartok, hanem mindenki kötetlenül jól érzi magát

Egy tangó-oktatós estére szóló esemény jött szembe velem a Facebook-on – így fedeztem fel azt a bárt, ami megmutatja a városnak, hogy milyen színes a világgasztronómia egy-egy szelete.Érdeklődés függvénye, hogy a táncos vonalon túl még milyen programokkal készül a két tulajdonos, de kettőt már beterveztek: egy bor- és külön egy sherry-, brandy- és vermutkóstoló estét.– mondja Tóth Bence, aki az ételeket és italokat párjával együtt készíti, és– teszi hozzá Gecse Lívia, aki tolmácsként is dolgozik, és angol nyelvtudása mellett a spanyol is nagyon jól jön, hiszen, olívabogyótól a – kirakatban egészben látható, ott felszelt – sonkáig.Tóth Bence több mint egy évet élt Argentínában. Ez idő alatt több dél-amerikai országban is utazgatott, így volt alkalma magába szívni azokat a kulturális jegyeket, amik a bárban fellelhető részletekben is visszaköszönnek.– mondja Gecse Lívia, aki hat évet élt az USA-ban, és akkoriban ő is vendéglátásban dolgozott. „Közben közgazdásznak tanultam, és egy bankban dolgoztam. Tehát, Bence inkább a gasztro, én pedig az üzleti részét viszem a bárnak".Ami a táncot illeti, nulla tangós tapasztalattal is szívesen kipróbálják az odaérkezők, hiszen itt nem a profi táncon, hanem– fejti ki a tangó alaplépéseit megmutató Bagarus Balázs, aki a bár elsőszámú törzsvendége.