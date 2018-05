Tanárt vert egy ittas férfi Győrben, majd arcon is köpte

Illusztráció

A megyei ügyészség közleménye szerint, a Győri Járási és Nyomozó Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolja azt a férfit, aki idén márciusban kétszer is megütötte a Győr belvárosában testnevelés órát tartó tanárt.Az ittas állapotú elkövető a vád szerint először a testnevelés órán résztvevő középiskolás gyerekeket kezdte szidalmazni, mikor a tanár rászólt, hogy hagyja békén a gyerekeket, nekik testnevelés órát szeretne tartani. A férfit emellett a vele lévő társa is csitítani próbálta.A vádlott azonban ekkor a pedagógust kezdte szidalmazni, majd mellkasánál meg is ütötte őt. A tanár ekkor a földre vitte a támadóját, aki ezután elindult a helyszínről, a gyerekek pedig megkezdték a futást.Távolodásuk során az elkövető még visszakiabált a tanárnak, majd megütötte őt a társa, amitől vérezni kezdett a vádlott arca.A vádlott a haladása során ezt követően is visszakiabált a sértettnek, majd visszafordult és újra a tanár felé indult, aki ekkor telefonon rendőri segítséget kért.Mikor a vádlott újra odaért a sértetthez, őt mellkasán újra megütötte, ezért a tanár őt újra földre vitte és egyik kezével ott is tartotta. A vádlott azonban felkelt a földről és véres szájával a sértett arcába köpött, majd távozott a helyszínről.Néhány perc elteltével a terhelt az utcán éppen egy nyolcvanegy éves, idős hölgyet szidalmazott minden előzmény nélkül, mikor a rendőrök elfogták.A huszonnyolc éves különös visszaeső vádlottal szemben hét és fél év szabadságvesztés is kiszabható.