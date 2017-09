Tanácsok a győri eset után - Egy kattintás és zsebben a drog

Illusztráció

„A családi kapcsolatok a legfontosabbak" – kezdte dr. Feller Gábor pszichiáter főorvos, amikor a fiatalok drogfogyasztásával kapcsolatban kértük tanácsait. A közelmúltban jelent meg cikkünk egy fiúról, aki feltehetőleg alkoholt ivott és kórházba került, s a hírekben is rendszeresen tűnnek fel hasonló esetek. „A szülőnek tudnia kell, kivel jár a gyerek, kik a barátai, hova mennek, mit csinálnak, meddig maradnak. A buli csak egy szó, nagyon sok mindent takarhat. Tizenhat éves kor fölött már nehéz ez, a fiatal kikéri magának, hogy őt ellenőrizni akarják, de akkor is meg kell beszélni, hol van, amikor nincs otthon" – folytatta a főorvos, aki szerint napjainkban szinte bárhol lehet drogot vásárolni, sokszor iskolák előtt is látni társaságot, amely árulja a szereket, az internet pedig tovább súlyosbítja a helyzetet. „Egyre többen veszik a világhálón a drogokat a fiatalok közül. Itt is a család teheti a legtöbbet. Az, hogy kiírja egy honlap, csak tizennyolc éven felülieknek, nem akadályoz meg senkit, hogy továbbkattintson. És ez a veszély egyre fiatalabbakat is fenyeget már. Én legszívesebben letiltanám őket a netről, de mivel ez nem lehetséges a mai világban, a szülőknek kell beszélniük velük."

Vannak visszajárók is„Az őszinte kapcsolat a legjobb prevenció. Már a tizennégy év alattiakat is fel kell világosítani, meg kell velük osztani a rossz tapasztalatokat, ha ijesztőek is" – hangsúlyozta dr. Feller Gábor. A pszichiáter elmondta, a győri kórházba nagyjából 4–7 fiatal kerül be hetente a kábítószerek miatt. Sőt, visszajárók is vannak. De még így is csak a drogfogyasztók töredéke jut el a kórházi ágyig. Az már egy végső eset. „Ha valaki észreveszi, hogy a barátja nincs jól, azonnal rá kell venni, hogy menjenek haza, és el kell kísérni. Ha ez nem megy, hívni kell a szüleit, s ha így sem sikerül hazavinni vagy már olyan súlyos az állapota, akkor értesíteni kell a mentőket. Sajnos a fiatalok gyakran nem is veszik észre, milyen súlyos a helyzet; nem tudják, mit tegyenek. Segítség lenne, vannak rehabilitációs központok, de ehhez az illető eltökéltségére is szükség van, oda nem küldhetünk senkit akarata ellenére." Sőt, sokan azt sem tudják, hogy a marihuána is kábítószer.Dr. Feller Gábor szerint a szülő számára árulkodó lehet, ha a gyerek megváltozik, zárkózott lesz. Olyan dolgokat mond, ami korábban nem volt rá jellemző; ehhez hasonlóan új hobbiba kezd, új társaságba kerül. Átalakulnak az étkezési szokásai. Ezeken kívül pedig ott vannak a fizikai tünetek: az arca, a mimika változik meg, tág a pupillája, vagy éppen túl szűk.„Legtöbbször nem ismerik el, hogy drogot vettek és fogyasztottak. Általában az a magyarázat, hogy belecsempészték az italukba. Pedig ez a ritkább eset. A szórakozóhelyeken a biztonsági őrök is odafigyelnek, illetve sokszor fel is hívják rá a figyelmet, hogy ne hagyják sehol ott a poharukat, ne fogadjanak el senkitől italt.Rengeteg olyan eset van, hogy az illető, de még a szülei sem hiszik el, hogy ebből függőség is kialakulhat, vagy már meg is történt. Innen a következő lépés, hogy ő maga is terjeszteni kezdi a szert" – figyelmeztetett a pszichiáter, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy különösen kényes időszak a serdülőkor, amikor a fiatal el akar szakadni és a maga ura szeretne lenni. „Ez természetes. Arra kell figyelni, hogy ha a gyerek el is távolodik, megmaradjon az őszinteség. Nem büntetéssel lehet rájuk hatni, hanem közös időtöltéssel, közös hobbival" – tanácsolta dr. Feller Gábor, aki szerint az iskolákban is többet kellene beszélni a drogokról. Emiatt is a közeljövőben három csoportban, rendszeres foglalkozásokon fog beszélni a diákokkal, tanárokkal és a szülőkkel az egyik győri középiskolában.