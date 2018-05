Emlékeznek Czeiter Maximiliánra, a kisfiúra, aki rákos beteg, s akinek sorsa sokakat megindított? A Jóakarat hídján keresztül is segítettük. A gyermek most négyéves és sajnos februárban ismét életmentő műtétre szorult. Őt is támogatják idén a XVI. Nemzetközi Jótékonysági Motoros Találkozó és Rockfesztivál bevételéből, ami csütörtökön kezdődik.