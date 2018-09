Takarítóktól kaptunk levelet - úgy érzik, munkaadójuk rajtuk spórol és ez a munkájuk rovására is megy

Augusztus óta egy takarítóval kevesebben vagyunk és a megüresedett állás a mai napig nincs meghirdetve. Holott a napi nyolc óra alatt meg kell csinálnunk mindent, azaz jóval többet kell dolgoznunk. Ha valaki elmegy szabira, akkor már két embert kell helyettesítenünk. Ezért pluszpénzt nem kapunk, pedig egy ember fizetése most megmarad. Állandóan délutánra járunk, nem tudjuk, pótlék jár-e ezért, mert azt sem kapunk. A fizetést általában 5-én kapjuk meg, de úgy tudjuk, 3-án kellene. Kollektív szerződést nem láttunk, nem tudjuk, van-e. Lehet, hogy a takarítókon spórolnak?

– Több feladat elvégzését várja el a takarítóktól főnökük, de ha továbbra is napi nyolc órát dolgoznak, nem kötelező több fizetést adni nekik. Persze honorálni lehetne, kellene is erőfeszítésüket, hiszen folyamatosan helyettesítik a felmondott dolgozót, elvégzik azt is, amit korábban neki kellett. Ez megterhelő, még akkor is, ha egyformán osztják el a megmaradt dolgozók közt a pluszfeladatokat. Mégis csak akkor kötelező több bért adni, ha túlórázniuk kell a takarítóknak – mondta el Molnár Ákos, a Vasas Szakszervezeti Szövetség régióvezetője.



Hamarabb kimerülnek

Az érdekvédő tájékoztatása szerint az hozhatna megoldást a túlhajtott dolgozóknak, ha egyeztetést kezdeményeznének főnökükkel. Elmondhatnák neki, hogy nem tudnak olyan alapos munkát végezni, mint mikor többen voltak. Azaz ki kell hagyniuk néhány feladatot, így viszont elégedetlen lehet a takarítás eredményével a megrendelő, elégedetlenek lehetnek mindazok, akik az adott épületet használják, ott dolgoznak. Hiányolhatják az elvárható tisztaságot például a mosdókból.



– Jellemző, hogy hasonló esetben csak akkor lép a munkaadó, változtat a hozzáállásán, vesz fel újabb embert vagy fizet túlórákat, ha komoly kifogások érik a takarítás színvonalát. Amíg viszont nincs belőle nagyobb gondja, addig inkább megspórol egy bért. Ezért érdemes a takarítóknak összefogniuk, együtt képviselniük érdekei-

ket. Még jobb, ha szakszervezeti tisztségviselő, szakértő tárgyal a nevükben főnökükkel – sorolta Molnár Ákos és megjegyezte: hosszú távon semmiképp sem jó a munkaadónak sem, ha az emberei kimerülnek.

Ha egyre kevesebb takarítónak kell egy munkahelyen rendben tartani az összes helyiséget, nem biztos, hogy megfelelő lesz a tisztaság. Fotóillusztráció: Dreamstime Elvileg kiszámolják

A helyettesítés a legtöbb helyen hasonló helyzetet eredményez a szabadságok kiadásakor. Elvileg persze kiszámolják, mennyi ember szükséges egy-egy területre a feladatok ellátásához, és ilyenkor a betegségekkel, a szabadságokkal is kalkulálnak, azzal is, hogy hiányozhat egy-egy ember, de a gyakorlatban általában mégis túl nagy teher jut egy-egy dolgozóra – magyarázta el az érdekvédő. Előfordul, hogy a munkavállalóknak nyáron a szabadságuk előtt és után annyival többet kell dolgozniuk társaik helyettesítése miatt, hogy nem tudják élvezni a kikapcsolódás idejét se. Megbetegíthet ez a hajtás – hangsúlyozta Molnár Ákos. Ilyen esetekben is az összefogást, a tárgyalás kezdeményezését, a szakszervezet-alapítást ajánlja.



Kollektív szerződés

Ha meg akarják tudni a dolgozók, van-e érvényben kollektív szerződés a munkahelyükön, a személyügyön érdeklődhetnek. Ha van, azt bele szokták írni az egyéni munkaszerződésekbe, és a ksz-t ki szokták függeszteni az üzemben. Ha van, akkor szakszervezet is biztosan működik a munkahelyen és annak tisztségviselői is ismerik a ksz tartalmát, ami előnyöket, pluszjuttatásokat biztosíthat a dolgozóknak.



Délutáni pótlék

Harmincszázalékos pótlék a 18 és a 6 óra közti időszakra járhat. Ha délutánra járnak a takarítók és 14-től 22 óráig dolgoznak, akkor a 18 és 22 óra közötti időszakra.



Fizetési határidő

A törvény szerint a bért legkésőbb az adott hónapot követő hó 10-ig kell kifizetni. Csak akkor kell előbb utalni, például 3-ig vagy 5-ig, ha ez az egyéni munkaszerződésben vagy a munkahelyen érvényben lévő kollektív szerződésben szerepel.