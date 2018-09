Szupermarketet nyitott az Auchan Győrben

Idén ez a harmadik új üzletnyitása az áruházláncnak, amit év végéig még egy követ Sopronban. A cég szerint az üzlet a napi, gyors bevásárlásra kínál kényelmes megoldást, emellett online rendeléssel és házhozszállítással ott is elérhető lesz a cég teljes nem élelmiszer-, főként háztartásigép-választéka.A piaci hangulatot idéző üzlettérben snackpult is várja a vásárlókat, ahol egyebek mellett kávét, fagylaltot, szendvicseket, süteményt és meleg ételeket lehet kapni. Az áruházlánc jelenleg 19 hipermarketet, 18 töltőállomást, három szupermarketet és egy superstore formátumú üzletet, valamint online áruházat működtet Magyarországon.„Az Auchan stratégiájának központi eleme, hogy szolgáltatásai és termékválasztéka a vásárlók lehető legszélesebb köre számára elérhető legyen. A győri szupermarketünk kiválóan megfelel ennek a célnak: az új üzletformátum könnyen megközelíthető, és a nagybevásárlás mellett a napi igényeket is tökéletesen kiszolgálja" – mondta el Zámolyiné Árki Beatrix, a győri áruház vezetője.„Szeretettel üdvözöljük Győr városában az Auchant! Polgármesterként örülök annak, hogy ilyen jelentős szereplővel bővül a város áruház-kínálata. Az önkormányzat számos eszközzel segíti az egészséges életmódot, a mozgáslehetőség biztosítását, de ehhez a kereskedelmi szektor is hozzá tud járulni a minőségi, egészséges termékek kínálatával. A mai nappal Győrben az áruválaszték, valamint a kulturált, kényelmes és a vevők igényeit szem előtt tartó bevásárló helyek száma is tovább bővült. Bízom benne, hogy áruházuk nyitása a vásárlók megelégedésére szolgál! " – tette hozzá Borkai Zsolt, Győr polgármestere.