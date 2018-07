Szülői elsősegély - Okosan féltsük gyermekeinket!

Felszabadultság

A szülők, a pedagógusok lehetnek a leggyorsabb segítők, ha baj éri gyermeküket vagy tanítványukat. Ezért ismertettük sorozatunk korábbi cikkeiben az újraélesztés lépéseit, a félrenyeléskor alkalmazandó fogásokat. Azt is megírtuk, hogy az elsősegélynyújtásból sok minden megtanítható a gyerekeknek is. Dr. Horváth Eszter gyermekorvos, a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány elnöke ezúttal arról beszélt lapunknak kórházi tapasztalatai alapján, hogy a hozzájuk került kicsik baleseteit hogyan lehetett volna megelőzni.Vakáció alatt több a gyermekbaleset, főleg a szünidő első heteiben, mert a diákoknak ilyenkor a felszabadultság érzéséből adódóan kisebb a veszélyérzetük, nagyobb figyelmetlenség jellemző rájuk. A szülők lehetőség szerint ügyeljenek arra, hogy ne kerti parti, konyha, úttest közelében labdázzanak – beszélhetnek nekik ennek veszélyeiről. Figyelmeztessék őket arra, hogy étkezéshez asztalhoz üljenek, nehogy félrenyeljenek! Gondolniuk kell arra is, hogy a trambulinon gyakran érheti baleset a gyerekeket, leggyakrabban alkartörés lehet az ugrálásból.A nyár a kerti sütögetések és a bográcsbalesetek szezonja is. A forró olajos ételek viszont mélyebbre hatoló égési sérüléseket okoznak. A tűzről levett ételt sose hagyjuk elöl!Ha nincs keverőcsap a fürdőben, előbb mindig hideg vizet engedjünk a kádba, amikor gyerekünket mosdatjuk!Mérgező anyagokNe tároljunk mérgező anyagokat – se grillolajat, se hipót – olyan helyen, ahol a gyerek eléri, pláne ne italosflakonban! A fertőtlenítő tablettát a kicsik cukorkának nézhetik.Az édesanya, a nagymama fülbevalóit könnyen kivehetik a fülből a csecsemők és lenyelhetik. Hároméves kor alatt olyan ételt, amiben apró magvak vannak, nem kaphatnak.Pár hónapos csecsemő már meg tud fordulni, leeshet a pelenkázóról, az ágyról, agyrázkódást, koponyatörést szenvedhet. A már totyogók mérgező bogyókat, leveleket rágcsálhatnak el, mert az ösztönös felfedezővágy része az ízlelés, de ebből gyomormosás lehet. Nincs más megoldás, mint az odafigyelés.A kerékpár kormánya súlyos sérüléseket okozhat. Ha fékezéskor ráesik a gyerek, előfordul, hogy nem tűnik komolynak a baja, de belső vérzése lehet, ezért figyelni kell a viselkedését. Ha egy baleset után kemény a gyerek hasa, hányingere van, orvoshoz kell fordulni!Autóban az ülésmagasítót, a fejtámlát be kell beállítani, hogy a gyerek nyakát, fejét támassza meg, mert fékezésnél a hátrafelé visszacsapódás gerincsérüléssel járhat. A gyerekek mindig a járda oldalán szálljanak be az autóba, és ott szálljanak ki! A nagyobb gyerekeket se engedjük az első ülésre ülni! Az veszélyesebb és a légzsák csapódásának erejét sem rájuk méretezték.Az újraélesztést cikksorozatunk első részében ismertettük (július 16.). A második részben (július 17.) a félrenyelésről volt szó, a harmadikban (július 18.) arról írtunk, hogy az elsősegélynyújtásból sok mindent a gyerekek is megtanulhatnak.A szülők elsősegélynyújtással kapcsolatos kérdéseire is válaszolunk akciónkban, orvosok segítségével. Várjuk leveleiket és jelentkezésüket, részt vehetnek ugyanis olyan oktatásokon, amelyeken bábukon gyakorolhatják a csecsemő- és gyermek-újraélesztést.A Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány szakemberei tizenöt éve mennek el munkahelyekre, iskolákba, hogy felnőtteknek megmutassák a gyermek-újraélesztést olyan bábukon, amiken gyakorolhatják is azt. Akik szeretnének ilyen ingyenes oktatást szervezni segítségükkel közösségükben, a rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail-címre írhatnak és a 96/504-452-es számot hívhatják.