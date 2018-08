Szülői elsősegély - Mit tehet a szülő, míg kiér a mentő?

Agyrázkódás

Törés, fájdalom

Vérzés, égés

„Gyerekmentő tudás – szülői elsősegély"

A szülők elsősegélynyújtással kapcsolatos kérdéseit a rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail-címre várjuk. Akik szeretnének a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány orvosainak segítségével közösségükben ingyenes gyermek-újraélesztési képzést szervezni, szintén írhatnak vagy hívhatják a 96/504-452-es számot.

- Nem mindegy, milyen magasról és mire esett a csecsemő. Ha keményre (beton, járólap), akkor meg kell mutatni orvosnak, akkor is, ha semmi tünetet nem lát a szülő. Ha puhára esett és alacsonyról – például ágyról –, egyből felsírt és később sem változott a magatartása, akkor nincs teendő. Ha úgy tűnik, hányingere van, hány vagy indokolatlanul sokat alszik, nehezen ébreszthető fel vagy furcsán sír, akkor kórházba kell vinni, súlyosabb esetben mentőt kell hívni. A belső szervi sérülést kórházban lehet kizárni. Agyrázkódás, törés gyanújakor ne mozgassuk a kicsit, ne itassuk-etessük.- Az érintett végtag nyugalomba helyezése nagyon fontos. Ha jelentős a fájdalom, semmiképp se itassuk-etessük a gyereket a későbbi esetleges műtét miatt. Altatásnál ugyanis lényeges az utolsó evés időpontja. Megfontolandó a mentőhívás, mert a szakemberek hatékony fájdalomcsillapítást alkalmazhatnak.Vízbe esés- Ha hangosan sír, akkor az alapvető életfunkciói rendben vannak. Érdemes betakarni, melegíteni és mentőt kell hívni. Ilyenkor kórházi megfigyelés szükséges, mert nem lehet biztosan tudni, végig a víz fölött volt-e a feje vagy akár csak rövid időre alámerült, és ha a tüdőbe víz került, az tüdőgyulladást okozhat.Ha nincs eszméleténél a vízből kihúzott gyerek, az újraélesztést kell elkezdeni, amit sorozatunk 1. részében ismertettünk.- Az jó, ha hideg vízzel hűti a sérült részt, azzal megakadályozza a további károsodást és csillapítja a fájdalmat, de ne itassa, etesse a gyereket! Akkor ugyanis csak később tudják megműteni, ami a kis páciensnek szenvedéssel jár és rontja a maradéktalan gyógyulás esélyét, lassíthatja azt. Indokolt lehet ugyanis a kórházi ellátáskor az altatás, mert a stressz hátráltatja a sebgyógyulást. S égéskor is fontos a mentőhívás, a mielőbbi hatékony fájdalomcsillapítás miatt.- Igen, és mindenképp emelje a sérült végtagot a szív vonalánál magasabbra a vérzéscsillapítás érdekében.A csecsemő- és gyermek-újraélesztést sorozatunk 1. részében ismertettük, a 2. részben a félrenyeléskor alkalmazható mozdulatokat. A 3.-ban arról írtunk, hogy az elsősegélynyújtásból sok mindent a gyermek is megtanulhat, a 4.-ben arról, hogyan előzhetik meg a baleseteket a szülők (Kisalföld – július 16–19.). Az 5. rész augusztus 4-én jelent meg, már abban is szülők elsősegéllyel kapcsolatos kérdéseire kértünk orvostól választ.