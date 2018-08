Szülői elsősegély - Kérdezz-felelek: dr. Horváth Eszter gyermekorvos válaszol olvasóink kérdéseire!

Gyakorlás

- Azok a mozdulatok segíthetnek, amiket sorozatunk 2. részében ismertettünk. A Heimlich-fogást alkalmazva gyerekeknél, a háti ütést és a mellkasi lökést csecsemőknél, a tüdő levegőjével kipréselhető a mogyoró.Megtanulható- Hasznos ez az eszköz, jó, hogy elolvasták az ismertetőt a csecsemő-újraélesztésről. Az még jobb lenne, ha bábun is gyakorolnák, szükség esetén ügyesebben alkalmaznák.- Jó, ha legalább egyikük ismeri, de mi van, ha nem ő van a gyerekkel, mikor baj éri? Minden szülő, nagyszülő, pedagógus megtanulhatná, szükség esetén segíthetne saját vagy mások gyerekén.- Ha nem lélegzik a gyerek, ha leállt a keringése, akkor az élete megmentéséről van szó, ilyenkor minden jobb a tétlenségnél. Akik bábun tanulták meg az újraélesztést, azok kisebb eséllyel blokkolnak le élesben. Érdemes lenne évente újra gyakorolni a szükséges mozdulatokat.- Mindenképp próbálja meg! Annál nagyobb bajt nem okozhat, mint amit a légzés, a keringés leállása jelent.- Gyerekeknél még a mentőhívásnál is fontosabb a lélegeztetés elkezdése, annyira fontosak az első másodpercek. S a mentők a telefonon át csak a mellkasnyomást fogják elvégeztetni, ha a helyszínen lévő nem tanulta az újraélesztést. Viszont a gyerekeknél a keringésleállás oka legtöbbször légúti eredetű.- Nincs nagy különbség és vészhelyzetben minden jobb a tétlenségnél, de a legjobb a gyerekeknél szükséges fogásokat is gyakorolni. Kicsiknél a mentőhívásnál is fontosabb elkezdeni a szájon át befújást, a mellkasnyomást. Felnőtteknél az első öt befújás helyett kell telefonálni, aztán jön a mellkaskompresszió, amit felváltva kell alkalmazni a lélegeztetéssel.A csecsemő- és gyermek-újraélesztést sorozatunk 1. részében ismertettük, a 2. részben a félrenyeléskor alkalmazható mozdulatokat. A 3.-ban arról írtunk, hogy az elsősegélynyújtásból sok mindent a gyermek is megtanulhat, a 4.-ben arról, hogyan előzhetik meg a baleseteket a szülők.A szülők elsősegélynyújtással kapcsolatos kérdéseit a rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail-címre várjuk. Akik szeretnének a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány orvosainak segítségével közösségükben ingyenes gyermek-újraélesztési képzést szervezni, szintén írhatnak vagy hívhatják a 96/504-452-es számot.A gyakorlóbábukon jól érezhető, mekkora erő szükséges a mellkasnyomáshoz. Fotó: H. Baranyai Edina