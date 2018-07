Szülői elsősegély - Ezt kell tenni, ha félrenyel a gyermek

Hasznos köhögés

Mit kell tennem, ha gyermekemet baleset éri, váratlanul ijesztő tünetek mutat? – sok szülő bizonytalan ilyenkor, nem minden esetben tudja, hogyan segíthet. A témával kapcsolatos kérdéseiket megírhatják szerkesztőségünknek. Leveleiket a Kisalföld postacímére vagy a rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail címre küldhetik el.

A szülők, a pedagógusok lehetnek a leggyorsabb segítők, ha félrenyel gyermekük, tanítványuk. Akárcsak ha újraélesztésre van szükség, ilyenkor is többet kell tenni a mentőhívásnál és a megfelelő mozdulatokatbárki megtanulhatja. Ugyanis óriási jelentőségűek az első percek, amíg valószínűleg a mentő nem ér oda.Maradéktalanabbul gyógyulhat meg a gyermek, ha a vele lévő felnőtt ismeri az elsősegélynyújtást. Ezért dr. Horváth Eszter gyermekorvosnak, a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány elnökének segítségével mutatjuk be, hogyan kell eltávolítani a légcsőbe került idegentestet.Jó tudni, hogy kicsiknél a keringésleállás oka leggyakrabban légúti eredetű, már a csecsemők könnyen félrenyelhetnek. Ilyenkor a fulladást gyorsan meg kell akadályozni. Ha a cikkünkben ismertetett fogásokat igyekeznek alkalmazni, azzal kárt nem tudnak okozni, a késlekedés viszont agykárosodással járhat, és életmentők is lehetnek ezek a mozdulatok.Legyen gyanús, ha kapkodva veszik a gyerekek a levegőt, légzésük sípoló, arcuk szederjessé válik! Ha erőteljesen, láthatóan hatásosan köhögnek, akkor viszont csak bíztatni kell erre őket.Ha nem hatásos a köhögés és eszméleténél van a csecsemő, vegyük a teljes testét stabilan a két kezünk közé. Az állcsúcsát támasszuk meg és úgy tartsuk, hogy a feje lejjebb legyen, mint a popsija. A felül levő kezünkkel ötször erőteljesen, határozottan üssünk a hátára, a lapockák közé. Ezt követően stabilan fordítsuk meg a két karunk közé fogva, és a szegycsont alsó részén, két ujjal öt mellkasi lökést alkalmazzunk. Ezeket a fogásokat – a hátütést, a mellkasi lökést – váltogassuk.A nagyobb gyermeket, ha nem hatásos a köhögése és eszméleténél van, öleljük át hátulról úgy, hogy karjaink a karjai alatt legyenek. Egyik ökölbe szorított kezünket helyezzük a köldöke és a szegycsontja közé, a másik kezünkkel fogjuk át az ökölbe szorított kezünket. Majd határozott, egyszerre befelé és felfelé irányuló mozdulattal gyakoroljunk erőteljes nyomást kezeinkkel a bordák alatti részre. Így eltávolítható a légcsőbe került tárgy. Többször megismételhető a mozdulat. Ugyanis, ha kezeinket ilyenkor hirtelen magunk felé és felfelé rántjuk, azzal összepréseljük a fuldokló tüdejét, így a megnövekedő légnyomás, a tüdő levegője által kipréselhető a légutat elzáró idegentest. Ez a Heimlich-fogás, ami felnőtteknél is alkalmazható.Ha sikerült eltávolítani a légútba került tárgyat, utána érdemes mentőt hívni. Ha másvalaki is van a közelben, ő már a fogások alkalmazása közben telefonálhat.A légútba került tárgy azonban eszméletvesztést is okozhat. Ilyenkor, ha a szülő azt gyanítja, a gyerek félrenyelt, akkor kinyithatja a száját, megnézheti, van-e ott valami. Ha nem lát semmit, akkor ne nyúljon bele a szájba, mert mélyebbre nyomhatja a tárgyat! Kezdje el az újraélesztést!Az újraélesztést sorozatunk előző részében, a Minden szülő megtanulhatja című cikkben ismertettünk, ami a Kisalföld július 16-i számában jelent meg. A harmadik részben arról írunk, mi az, ami az elsősegélynyújtásból a gyerekeknek is megtanítható, a negyedikben arról, hogyan előzhetik meg a szülők a gyermekbaleseteket. Olvasóink gyermek-elsősegélynyújtással kapcsolatos kérdéseire is válaszolunk akciónkban, orvosok segítségével. Várjuk a szülők leveleit és jelentkezéseit, részt vehetnek ugyanis olyan oktatásokon, amelyeken bábun gyakorolhatják a csecsemő- és gyermek-újraélesztést.A Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány szakemberei tizenöt éve mennek el munkahelyekre, iskolákba, hogy felnőtteknek megmutassák a gyermek-újraélesztést olyan bábukon, amiken gyakorolhatják is azt. Akik szeretnének ilyen ingyenes oktatást szervezni segítségükkel közösségükben, a rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail címre írhatnak és a 96/504-452-es számot hívhatják.