Sztrájkolnak a Tesco dolgozói, kilenc kisbolt zárt be Győrben

Pénteken 16 órától 24 óráig, szombaton 10 órától 24 óráig sztrájkolnaka Tesco-Global Zrt. munkavállalói.A felhíváshoz már több tucat áruház csatlakozott. Jelezte azt is, hogy továbbra is nyitottak a megegyezésre a munkaadóval és folytatni kívánják a tárgyalásokat.A csatlakozók nem munkalassító sztrájkot indítanak, hanem beszüntetik a munkát, így az üzletek be is szüntethetik a tevékenységüket sztrájk idejére.A szakszervezetek hétfőn jelentették be, hogy országos sztrájkra készülnek, mivel az augusztus végén benyújtott követeléseikről nem sikerült megállapodniuk a munkaadóval, de az időpontját nem közölték."A sztrájk a győri Tescóban is megkezdődőtt, de egyelőre nem túl feltűnően. A kasszában diákok dolgoznak, így még lehet fizetni. A polcok közül azonban láthatóan eltűntek a dolgozók, a sajtos és a szalámis pult mögött sincs senki. A húsoknál egyelőre zavartalan a kiszolgálás. Az automata pénztárak is üzemelnek, de nincsenek dolgozók, akik szükség esetén segítenének a vásárlóknak. A rendet egy biztonsági őr felügyeli" - tudatta olvasónk negyed öt magasságában.Győrben kilenc boltot zártak be a sztrájk miatt, mert nem tudták volna a vásárlókat a megfelelő módon kiszolgálni:



Írja meg nekünk!

Várjuk olvasóink fotóit és tapasztalatait a tudosito@kisalfold.hu címre! Már nem szolgálták ki? Nem tudott vásárolni? Ott van a helyszínen?Írja meg nekünk!Várjuk olvasóink fotóit és tapasztalatait acímre!