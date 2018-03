Szombaton is folytatódnak az M1-es autópálya burkolatjavítási munkái

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezúton tájékoztatja a közlekedőket, hogy 2018. március 10-én, szombaton, az M1-es autópályán ismét mindkét irányon burkolatjavítási munkálatokat végeznek a szakemberek.



Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske térségében a 36-os és a 35-ös kilométerszelvények között, valamint Nagyegyháza térségében a 45-ös és a 43-as kilométerszelvények közötti szakaszon lesznek burkolatjavítási munkálatok. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán pedig Tatabánya térségében az 56-os kilométerszelvényben dolgoznak majd a szakemberek.



Az M1-es autópálya bicskei szakaszán, Hegyeshalom irányába a 46-os és a 60-as kilométer szelvények között március 12-én, hétfőtől indulnak a nagyfelületű burkolatjavítások, március 19-től pedig a Budapest felé vezető oldalon is hasonló nagyobb lélegzetvételű beavatkozásokat indítanak el. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. országos átcsoportosításokat végez, hogy minél nagyobb volumenben haladjanak a munkálatok, így a Pest, Komárom-Esztergom, Fejér, Somogy, Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is munkagépeket és szakembereket vezényelnek át az M1-es autópályára.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket az úton dolgozók és a többi járművezető biztonsága érdekében, hogy a munkaterületen érvényes ideiglenes sebességhatárokat mindenképpen tartsák be! A korlátozások és a javítási munkák idejére a közlekedők türelmét és megértését kéri a társaság.



Az M1-es autópálya nagy forgalma miatt a terelések ideje alatt torlódás várható, ezért az autósoknak még utazás előtt érdemes a munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről, tájékozódniuk a társaság Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon.