Szívszorító történet: a győri Petz-kórház lett a két kisfiú árvaháza

A sorsuk szinte testvérré tette őket – Áron (balra) és Zsombor, a győri kórház gyermekei. Fotó: H. Baranyai Edina

A nővérek karjaiban keresik és találják meg a gyerekek a biztonságot. Fotó: H. Baranyai Edina

Kevés ennél szomorúbb történettel találkozik az ember: Zsomborról lassan másfél, Áronról egy éve mondtak le a szülei. Súlyos, összetett szívbetegséggel született mindkét kisfiú, úgy tudjuk, a fő ok is ez volt, amiért elhagyták őket. Ennél a pontnál könnyen mond ítéletet bárki, de a cikk nem ezért születik. Hanem azért, mert talán lesz valaki, aki örökbe tudja fogadni valamelyiküket.Zsomborról egy éve, tavaly szeptemberben írtunk, egy Facebook-poszt kapcsán ismerte meg őt az ország. A gyermek intenzív osztályon feküdt akkor, azóta műtéteken és kritikus napokon esett át. Most a cumija mögül figyeli, ahogy Áron széles mosollyal köszönti a látogatókat, s learatja előle a babérokat.A két kisfiú szinte a születésétől fogva árva, jó ideje nem látogatja őket a családjuk.Áron szinte Zsombor testvére, egy szobában, pontosabban kórteremben élnek. Áron a kisebb, most lesz egyéves, s bár az ő szívbetegsége is súlyos, s hamarosan újabb műtét vár rá Budapesten, de jobb egészségi állapotban van, mint Zsombi. Már kúszik-mászik, s az orvosok azt találgatják, ha járni is fog, a szíve miként reagál majd a terhelésre.A két kisfiú szinte a születésétől fogva árva, jó ideje nem látogatja őket a családjuk, a nővérek karjaiban keresik és találják meg a biztonságot.Vigyázni kell náluk, jobban, mint más, hasonló korú kisgyereknél, ez tény. Egy vírusfertőzés is súlyos következményekkel járhat náluk. De szerető nevelőszülők mellett lenne életük – jobb, mint ami most van.Néhány játék ott hever az ágyuk végén, de az mégiscsak kórházi ágy. A szobában egy-két színes kiegészítő is látható, de a falak ettől még fehérek, a baktériumölő kórházi műpadlóra pedig nem rakható puha szőnyeg, hogy azon játsszanak.S bár kézzelfogható a ragaszkodás, ami a gyerekek és az őket ápolók között kialakult, de minden pillanatban nincs ott egy ölelő kar, amely ölbe tudná őket venni.A gyámügy keresi az örökbe fogadó szülőket, ezt látják, tapasztalják a kórházban is, de azt is, hogy amikor esetleg lenne jelentkező, őket ugyanaz riasztja el, ami anno az igazi szülőket is. A súlyos szívbetegség, az azzal járó felelősség, s mondjuk ki: a félelem.Legyőzi ezt majd valaki? – tesszük fel a kérdést, ami ebben a pillanatban még költői. Az örökbefogadás helyzetéről készült legfrissebb tanulmány (KSH – Statisztikai Tükör) rávilágít a nehézségekre. Újszülöttet szeretne szinte mindenki.

Az esélyek nagyban függnek attól, hogy hároméves korukig családra találnak-e a gyerekek. Az elmúlt közel másfél évtizedben a 3 évesnél fiatalabb gyermekek aránya ugyan emelkedett valamelyest az örökbe fogadható gyermekek körében, de hányaduk még mindig 10 százalék alatt maradt. Az óvodás és a kisiskolás gyermekek aránya némileg megnőtt (majdnem elérte a 30 százalékot), de a legtöbb családra váró gyermek már 10 éves vagy annál is idősebb, amely nagyban megnehezíti a kiválasztásukat."

A fogyatékossággal élők örökbefogadása 2016 kivételével még a tíz esetet sem érte el.

Még az életkornál is erősebb visszatartó hatása lehet annak, ha a gyermek tartós betegséggel vagy fogyatékossággal él – mondja ki a KSH tanulmánya is. „2017-ben a nyilvántartott örökbe adható gyermekek közül minden harmadik tartozott ebbe a körbe. E gyermekek ellátása nagyobb figyelemmel és kiadással jár együtt, ezért sokan elvetik annak a lehetőségét, hogy ilyen adottságokkal rendelkező gyermeket vállaljanak.Gondozásukhoz – a támogató családi háttér mellett – szükség van megfelelő oktatási intézményhálózatra is, de ez a kisebb városokban, falvakban nem megoldott. Így az örökbefogadók inkább további éveket várnak az általuk örökbe fogadni kívánt egészséges gyermekekre."