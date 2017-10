Szitásdomb 22-es csapdája - sok lakásnak kevés szabad terület az ára

Találkoztak a lakók és a képviselő-testület tagjai



A Pacsirta Lakóparkból többen személyesen találkoztak a vámosszabadi képviselő-testület tagjaival múlt héten. "A polgármester és a képviselők nyitottak a kommunikációra, kulturáltan beszélgettünk a gondokról. Igaz, számunkra megfelelő megoldás rövid távon nem várható. Továbbra is azt látjuk ésszerűnek, hogy a lakópark csatlakozzon Győrhöz. Ezért újabb lépéseket tervezünk tenni" - mondta Bárándi-Nagy Viktória szitásdombi lakó.

A Pacsirta Lakóparkban élőket több kérdés foglalkoztatja a jelenlegi patthelyzetről. (Korábbi írásainkatésolvashatják.) Szitásdomb nagy része ugyan Győrhöz tartozik, a Pacsirta Lakópark közigazgatási határa azonban mindig is Vámosszabadin belül volt. A két településrész között 4 km a távolság.A Pacsirta Lakópark alapjait a 2008-as gazdasági világválság előtt alakították ki. Először pár családi házat húztak fel, majd a válság éveiben leálltak az építkezések. Ezután pörgött fel a terület iránti érdeklődés és kezdtek el gomba módra szaporodni az új társasházak."A Pacsirta Lakópark területe mindig magánkézben volt, a válság után banki ingatlankezelőhöz került. Több gond abból fakad, hogy már nincs vagy alig akad szabadterület itt. Összesen két zöldterületnek hagytak helyet. Az utak tulajdonjoga az önkormányzaté lesz, jelenleg a kezelői vagyunk" - kezdte Lizákné Vajda Lívia. Vámossszabadi polgármestere szerint akárcsak Vízivárosban vagy a ménfőcsanaki Mediterrán Lakóparkban, itt is minden szabad négyzetméterre lakásokat építettek, építenek."Nagy méretű telkeken 15 lakásos társasházak valósultak meg. Tudomásom szerint ezekkel az otthonokkal nincs különösebb probléma. Azokkal a kis méretű telkekkel gyűlik meg a lakók baja, ahol a településrendezési tervünk szerint két lakásnak volt elegendő hely. Az építési vállalkozók, kihasználva a rövid ideig fennálló jogszabály adta lehetőséget, két lakás helyett hatot zsúfoltak jogerős építési engedéllyel parányi területekre. Ezért kevés a parkoló több ház előtt és még sorolhatnám a bajokat" - mondta Lizákné Vajda Lívia.Vámosszabadi polgármesterének az egyik fájó pont, hogy Szitásdombon a mai napig nem közlekednek helyi járatú győri buszok. "Azon a szakaszon, ahol három buszmegálló és buszforduló épült, pontosan azért történt területcsere hét éve Vámosszabadi és Győr között, hogy győri útvonalon, helyi buszok szállítsák az utasokat" - hallottuk. A Pacsirta Lakópark milyen áron kerülhet a kisalföldi megyeszékhelyhez? - kérdeztük."Győrrel tárgyalások történtek, melyeken Vámosszabadi érdekeit képviseltük. Nem mondhatunk le ingyen olyan lakóparkról, ahol kiépített közvilágítás, csatornarendszer, zárt rendszerű csapadékelvezetés működik" - hangzott a válasz. Lizákné Vajda Lívia cáfolta azt a lakóparki "szóbeszédet", hogy Vámosszabadi és Győr eltérő álláspontja a menekülthelyzet kezdetén a tárgyalások kimenetelét befolyásolta volna. Ha megegyezik a két település, törvény szerint a lakópark akkor is csak a 2019-es helyi választások után kerülhet Győrhöz. Ehhez a lakóknak is igent kell mondaniuk népszavazáson."A vámosszabadi védőnő rendszeresen jár át a kisgyermekes családokhoz, nyáron a szúnyogirtást külön szerveztük a Pacsirta Lakópark felett. A területrésznek külön irányítószáma van a gyorsabb postai szolgáltatás elősegítésére, egyes utcák házszámozása ügyében komoly munka árán történt előrelépés. Bár jelenleg mindössze 126-an igényeltek vámosszabadi lakcímkártyát a Pacsirta Lakóparkból, az ott élők minden reális kérését igyekszünk rövid időn belül orvosolni" - zárta szavait Lizákné Vajda Lívia.