Színpadon esett nagyot Bede-Fazekas Csaba - a darab egy időre félbeszakadt

Négy lépcső visz fel a színpadra, s elszámoltam magam, a harmadikon álltam, amikor be kellett lépnem. Orra buktam az utolsó fokban, előreestem, majd amikor a színpadon fel akartam tápászkodni, valószínűleg az addigra lógó cipőfűzőmben is megbotlottam, s leestem 70 centiméter magasságból.



Egy 85 éves ember már nem úgy esik, mint a fiatalok, de szerencsém volt, nem esett nagyobb bajom, az előadást is folytatni tudtam, tfőn pedig már egész nap tettem-vettem