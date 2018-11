Szimfonikus műsorral lép fel Győrben a Brains - Interjú a zenekarral

A Brains mindig valami újdonságon gondolkodik, már a 2019-es extrákon is gőzerővel dolgoznak.

Balázs Ádám Oscar-díjas producer.

- Túl vagyunk már egy Veszprémi és egy Debreceni állomáson. A turné idei felének záróeseménye a Budapest Kongresszusi Központban lesz december 3-án.- Győr az utóbbi években nagyon a szívünkhöz nőtt. Jó érzés úgy koncertezni, hogy rendszeresen dupla bulit kell adnunk az itteni közönségnek a nagy érdeklődés miatt. Nagyon erősek továbbá az egyetemi bulik is, de természetesen a RómerKvelle sorozaton is sok koncertet adtunk már, amikre mind jó szívvel emlékszünk vissza.- A szimfonikus felállás egyszerre nagyon energiával teli és meghitt. Nagyon fura, kettős érzést nyújt nekünk a színpadon és a közönségnek is. Leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, mintha egy nagyszabású hollywoodi film zenéjét a Brainsszel együtt írták volna meg.- Ádám egy nagyon profi és rutinos zeneszerző, könnyen ment a közös munka. Teljesen szabad kezet adtunk neki és pont ezért a műsor nagyon más, mint egy megszokott Brains koncert. A kapcsolatunkról talán az árul el a legtöbbet, hogy minden koncerten ott van velünk elejétől a végéig.- Nálunk alapvetés, hogy mindig agyaljunk valami újdonságon, ami amellett, hogy a közönségünket is meglepi, minket is folyamatosan visz előre. Valószínűleg a szimfonikus sorozatnak is lesz folytatása, de már gőzerővel dolgozunk a jövő évi extrákon, ami először 2019 májusában lesz látható a Budapest Parkban.