Szijjártó Péter Győrben: hét százalékkal nőtt az autóipari termelés értéke

Az idén alapításának 25. évfordulóját ünneplő győri Qualitative Production (QP) Zrt. a cég történetének legnagyobb beruházását valósította meg az Ipari parkban: elkészült a vállalat harmadik termelőüzeme, ahol robotizált gyártósorokon nagy szériában hengerfejeket munkálnak meg a Nemak Győr Kft.-nek.A létesítményt pénteken avatták fel. A 6,2 milliárd forintos beruházáshoz az állam egyedi kormánydöntés alapján 1 milliárd 548 millió forinttal járult hozzá.A QP Zrt. 100 százalékban magyar tulajdonban lévő családi vállalkozásként Európa számos országába szállít gépalkatrészeket, célgépeket, berendezéseket.Az avatóünnepségen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt hangsúlyozta: új világgazdasági verseny van kibontakozóban, amelybe Magyarország Európa legalacsonyabb adójával, legrugalmasabb munkaerőpiaci szabályaival, duális szakképzésével és politikai stabilitásával nevezett be. Hozzátette: az új ipari forradalmat az az autóipar vezényli, amely a teljes magyar feldolgozóipari teljesítmény 29,3 százalékát adta tavaly, és amely 8 ezer milliárd forint termelési értéket produkált 2017-ben, az idei első félévben pedig 4,5 ezer milliárdot. Utóbbi 7 százalékos növekedés. A politikus megjegyezte, hogy a QP mostani fejlesztése kell ahhoz is, hogy a cég az Audi első körös beszállítójává válhasson. Leszögezte: a nagy nemzetközi vállalatok jelenléte a garancia arra, hogy a kis- és közepes vállalkozások is fejlődjenek. Borkai Zsolt győri polgármester beszédében azt hangoztatta: az önkormányzat többek között az iparűzési adó csökkentésével igyekszik olyan vonzó gazdasági környezetet teremteni, amelyben a cégek fejleszteni tudnak. Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: „Világszínvonalú technológiát, világszínvonalú gyárat nem lehet gyenge vagy közepes képességű dolgozókkal üzemeltetni, és nekünk vannak világszínvonalú szakembereink és mérnökeink." Bogisich Ferenc , a QP Zrt. tulajdonos-vezérigazgatója elmondta: a gyártócsarnokban márciusban készültek el az első próbadarabok, most indul a szériagyártás, a teljes kapacitást pedig jövő év végére érik el. Akkortól évi mintegy félmillió hengerfejet munkálnak majd meg a két gyártósoron.A beruházás egyébként 120 munkahelyet teremt.