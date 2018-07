Szijjártó Péter: Álságosnak tartom ezeket a kritikákat - interjú

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Bertleff András

Szijjártó Péter: ˝Gázimportunk nyolcvan százaléka Oroszországból származik – hogyan tehetnénk meg, hogy nem állunk folyamatos párbeszédben Moszkvával?˝ Fotó: Bertleff András

– Az eddigi események tapasztalatai világosan mutatják, hogy a migrációra biztonsági kérdésként kell tekinteni. Ezt bizonyítja, hogy az elmúlt három évben csak Európában huszonkilenc terrortámadást követtek el migrációs hátterű személyek. A magyar kormány legfontosabb feladata az, hogy megvédje a magyar emberek és az ország biztonságát.– Ha végrehajtanánk mindazt, ami az ENSZ csomagjában van, a magyar emberek biztonságát kockáztatnánk – folytatta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. – A Globális Migrációs Csomagban olyan eszement dolgok szerepelnek, amelyek meghívást jelentenek arra, hogy az emberek elinduljanak Afrikából, Latin-Amerikából, a kis szigetországokból Európa irányába. Ez a kontinens ilyen terhelést nem fog kibírni. Az USA már az elején otthagyta a tárgyalási folyamatot. Mi azonban mérlegeltünk és közép-európai barátainkkal konzultálva megnéztük, tudunk-e olyan változtatásokat elérni, amelyek Magyarország szempontjait helyezik előtérbe. A hat tárgyalási forduló során azonban kiderült, hogy homlokegyenest másként gondolkodunk erről a kérdésről: az ENSZ a migrációra jó folyamatként tekint, amit ösztönözni, támogatni kell, mi pedig biztonsági kockázatnak látjuk, amit ezért meg kell állítani.– Az utolsó tárgyalási fordulót követően több távol-keleti és európai ország jelezte aggodalmát a végső szöveg kapcsán. Meglátjuk, ők milyen lépéseket tesznek. De ez az ő dolguk, a miénk pedig a magyar emberek biztonságának garantálása, amit nem tudnánk megtenni, ha elfogadnánk a Globális Migrációs Csomagot.– A dokumentum végére bekerült egy új fejezet, ami kimondja, hogy minden tagországnak ki kell dolgoznia saját nemzeti intézkedési tervét a Globális Migrációs Csomag végrehajtására. Ez erőteljes aggodalomra ad okot, főleg azok után, hogy az Európai Unióban is először önkéntes betelepítési kvótákról döntöttek az állam- és kormányfők, amit egy eggyel alacsonyabb szinten, nem is egyhangú döntéssel kötelezőre változtattak. Emellett ne legyünk naivak, ez a csomag azonnal hivatkozási ponttá fog válni a nemzeti és a nemzetközi jogalkotásban.– Közép-európai kis országként nem engedhetjük meg magunknak, hogy a Berlin, Moszkva, Isztambul háromszög bármely tagjával rosszban legyünk. Álságosnak tartom ezeket a kritikákat. A legnagyobb nyugat-európai energiavállalatok együtt építik a Gazprommal az Északi áramlat II. gázvezetéket, Törökország a NATO második legnagyobb haderejével rendelkezik és szövetségesünk, Németország és Kína pedig két hete ütött nyélbe egy sok-sok milliárd eurós gazdasági együttműködési csomagot. Akik bírálnak minket azért, mert kiegyensúlyozott, pragmatikus külpolitikát folytatunk a kölcsönös tisztelet talaján állva, nálunk sokkal nagyobb üzleteket kötnek ezekkel az országokkal. Gázimportunk 80 százaléka Oroszországból származik – hogyan tehetnénk meg, hogy nem állunk folyamatos párbeszédben Moszkvával?– De ez nem igaz. Az EU és a NATO tagjai vagyunk. Amikor Macron francia elnök a fővendég a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon, vagy amikor európai külügy- és gazdasági miniszterek adják egymásnak a kilincset Moszkvában, ez a kérdés soha nem merül fel.– A magyar gazdaság példátlanul nyitott, teljesítménye a legnagyobb mértékben az exporttól függ, ezért alapvető célkitűzés a kivitel növelése minden irányba. Tavaly fordult elő először, hogy az exportunk százmilliárd euró fölé nőtt, ami nem történt volna meg, ha csak egyfelé koncentrálnánk erőfeszítéseinket. Ez egyébként alapvető cáfolata annak, hogy mi az EU-val rossz viszonyban vagyunk: a magyar export hetvenkilenc százaléka oda irányul.– Ez felszabadító erejű megnyilatkozás volt Magyarország számára. Amikor mi korábban azt állítottuk, hogy Magyarország az első, megbélyegzéssel kellett szembenéznünk, ma pedig minden nemzetállam mondhatja ezt, miután az első számú szuperhatalom is ezt vallja. De ennél fontosabb, ahogy a Trumppal szembeni hisztériakeltés lezajlott Európában, csak azért, mert nem a liberális média és a politikatudósok jelöltje lett az amerikai elnök. Ennek az egyik eredménye, hogy már a korábban kikezdhetetlennek hitt transzatlanti kapcsolat politikai és gazdasági lába is megremeg. A legutóbbi NATO- csúcson Trump egyébként csak azt kérte számon, hogy az európai országok is tegyenek többet saját védelmükért. Magyarország 2024-re vállalta, hogy költségvetéséből két százalékot költ ilyen célra, de ha szükséges, tárgyalunk arról, hogy ezt az arányt korábban érjük el.– Az imént említett hisztériakeltést azért tartom károsnak, mert eljuthattunk oda, hogy vámveszéllyel néznek szembe a legfontosabb európai ágazatok. Mindent el kell követnünk, hogy javítsuk az együttműködést Európa és az Egyesült Államok között, hogy erre ne kerülhessen sor.– Az Audi azzal, hogy gyorsan tudott válaszolni az új autóipari korszak által támasztott kihívásokra, az európai és a globális piacon is fontos előnyre tett szert. Ebben az összefüggésben az elektromos motorok győri gyártásának megkezdése önmagán túlmutató lépés, amely hazánk jövőbeni versenyképessége szempontjából is meghatározó. A magyar autóipar tavaly minden rekordot megdöntve több mint nyolcezermilliárd forintnyi termelési értéket állított elő, miközben 2010-ben még csak ennek a felét. Ahhoz, hogy ezt a növekedési ütemet fenn tudjuk tartani, az új, innovatív megoldásokban is sikeresnek kell lenni. Ezért van szükség a zalaegerszegi tesztpályaépítésre, az elektromotor-gyártás támogatására és beruházásösztönzési rendszerünk átalakítására, hogy ne csak a teremtett munkahelyek alapján nyújtsunk költségvetési támogatást, hanem az új technológiák versenyképesség-növelő hatása alapján is.