Szijjártó Győrben: kivételes a bizalom az Audi részéről Magyarország felé

A magyar autóipar termelési értéke tavaly rekordösszegre, 7874 milliárd forintra nőtt, az Audi konszern legújabb beruházásai pedig hozzájárulnak a termelés további növekedéshez - emelte ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Audi Hungária Zrt. győri sajtótájékoztatóján kedden.Peter Kössler, az Audi Hungária Zrt. igazgatóságának elnöke bejelentette: tíz hét múlva kezdődik az elektromotorok és az új járműmodell, a Q3-as egyes elemeinek gyártása. A sorozatgyártás pedig jövőre, illetve a Q4-es típusé 2019-ben kezdődhet el Győrben.Az elnök hangsúlyozta, hogy a teljes hajtástechnika az Audi első akkumulátoros autóihoz Magyarországról kerül ki a jövőben.Az új típusok karosszériaelemei egy 80 ezer négyzetméter alapterületű új csarnokban készülnek, ahol 700 robot segíti majd a munkát. Továbbá bővült a vállalat szerszámgyára és a felsőoktatási rendszere is - ismertette.Szijjártó Péter elmondta: 10 milliárd forint értékű beruházást biztosított az Audi ahhoz, hogy ezer szakembert képezzenek ki az elektromotorok gördülékeny gyártásához. Az új karosszériaüzem pedig több mint 100 milliárd forintos fejlesztést jelent a cég részéről.Mindez "kivételes bizalom az Audi részéről Magyarország felé" - fogalmazott Szijjártó Péter. Véleménye szerint ezek a beruházások lendületet adnak a magyar gazdaságnak és hozzájárulnak ahhoz, hogy az autóipari termelés tovább nőjön, így az idén megdőlhet az iparág tavalyi, közel 8 milliárd forintos rekord kibocsátása.Hozzáfűzte, hogy az emelkedés már az idei év első negyedében 5,2 százalékos volt.A miniszter kitért a német-magyar gazdasági kapcsolatokra is, és az Audi fejlesztéseit az együttműködés egyik sikertörténetének nevezte. A kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly több mint 47,5 milliárd eurót ért el, és ebben az évben is már 7 százalékos növekedést mutat - részletezte.Győrben gyártják már az Audi A3 Limousine, az A3 Cabriolet, valamint az Audi TT Coupé és Audi TT Roadster modelleket. A vállalat tavaly év elején jelentette be, hogy a spanyolországi Martorellből Győrbe kerül át a Q3 sorozatgyártása, majd egy évvel később indul a megyeszékhelyen egy új modell, a Q4 sorozatgyártása is.Az Audi Hungária Zrt. 7,136 milliárd euró árbevételt ért el 2016-ban. A vállalat közel 2 millió motort és mintegy 123 ezer járművet gyártott tavaly. A magyarországi vállalat az 1993-as alapítása óta 8,3 milliárd euró értékű beruházást valósított meg, dolgozóinak száma meghaladja a 11 ezret. Az Audi Hungária a Wolkswagen Konszern 30-nál több telephelyét látja el erőforrásokkal.