Szíj Melinda egy siket jeltáncművésszel készítette legújabb klipjét - Videó

Számomra mindig kitüntetés egy felkérés, mert ez is az elismerés egy formája. Valaki engem választott. Ha örömet okozhat egy közös munka, az egyiket ért áldásból kettejük áldása lesz, ami aztán megsokasodhat, és sokak áldásává válhat, ha - sokak örömére - közös produkciójukat majd előadhatják. Így működik ez. Számomra kivételes öröm e közös munka. Lám, a fogyatékossággal élő ember is élhet teljes értékű életet, benne is munkálhat alkotókedv, motiváció, tenni akarás. Én ezt nagyra tartom. Egy fogyatékossággal élő ember, aki nem sajnáltatja magát, hanem a látszólag rosszat jóra képes fordítani. Ezzel példát állíthat hasonló sorsú embertársaink elé. Mindenkiben van valami képesség, tehetség, Isten adta ajándék. Mindenki küldetéssel érkezik erre a földre.