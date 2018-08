Szerelmünk története - Az óceánon túlról jött az e-mail

Tamásyné Németh Szilvia és Tamásy László. Az esküvő előtt csak párszor találkoztak, de már tizennégy éve együtt élnek, és két kislányuk is született.

Írják meg szerelmük történetét!



Önt hogyan kérték meg? Ön hogy kérte meg a párja kezét? Ossza meg velünk szerelmük történetének legromantikusabb pillanatát! Leveleiket a rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail-címre vagy a szerkesztőség postacímére várjuk. A legkülönlegesebbeket közzé is tesszük. Önt hogyan kérték meg? Ön hogy kérte meg a párja kezét? Ossza meg velünk szerelmük történetének legromantikusabb pillanatát! Leveleiket ae-mail-címre vagy a szerkesztőség postacímére várjuk. A legkülönlegesebbeket közzé is tesszük.

"Szeretném veletek megosztani történetünket arról, hogyan kérte meg a párom a kezem, bár nálunk nem is igazán maga a lánykérés volt érdekes, inkább a körülményei" – írta felhívásunkra győrladaméri olvasónk, Tamásyné Németh Szilvia. Szívesen felidézte, hogy 2003-ban találkoztak először, amikor a volt férjével – akitől akkor már elvált – és a kislányával együtt a nagyszülőkhöz tartva Győrben bementek egy pubba.Szilviának aznap volt a születésnapja, így mondhatni ajándékba kapta mostani férjét, Lászlót. Az exe mutatta be őket egymásnak, mert korábban együtt tornázott a férfivel, aki artistaként dolgozott Amerikában és csak pár hétre jött haza. – Jót beszélgettünk, még az is kiderült, hogy régóta ismernünk kellene egymást, mert a szüleink kertszomszédok voltak, így gyerekkorunkban csak egy kerítés választott el bennünket. Hamar szimpatikusak lettünk egymásnak, ezért miután elbúcsúztunk, nem akartam annyiban hagyni a dolgot. SMS-t írtam neki.– Sok levelet váltottunk, de egy év alatt csak háromszor egy hetet tölthettünk együtt, amikor László hazarepült. A vízumkérelmemet elutasították, én nem mehettem ki hozzá. Erre egyszer csak jött egy e-mail, hogy lennék-e a felesége – idézte fel az asszony. Csupán egy lényegre törő mondat volt, de Szilviát végleg magával ragadta.A vőlegény egy keddi napon repült haza. Aznap megvették a gyűrűket, szerdán pedig egybekeltek. A családdal vacsoráztak, másnap hajnalban pedig László – immár férjként – indult vissza Amerikába. Felesége a kislányával együtt hamarosan követhette, így elkezdhették közös életüket.Két évig éltek kint, aztán hazaköltöztek. – Zsákbamacska volt a házasságunk, de már tizennégy éve vagyunk együtt, és született két kislányunk. Boldogan élünk – remélem –, míg meg nem halunk – fogalmazott a feleség, aki máig kinyomtatva őrzi a lánykérő e-mailt.Férjéről, Tamásy Lászlóról Produkció a munkagépen címmel április 13-i számunkban már írtunk, ugyanis artistaként társával Duo Golden néven bejárta a világot. Egy barkácsáruházban targoncás és időnként még ma is bemutat pár kunsztot a kollégáknak.