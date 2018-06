Szeptemberben teljesen kiürítik a győri Vásárcsarnokot

Fotó: Béres Márton

Fotó: Béres Márton

Vélhetően szeptemberre készül el a győri Vásárcsarnok átépítéséig ideiglenesen felépülő sátorospiac. A bérlőknek július végéig kell szerződniük, a Győr-Szol a napokban tájékoztatta őket arról, amit már tudni lehet, bár sok még a kérdés az ügyben. A tervek szerint jövő ősszel adják át a megújult csarnokot.Zárt körű tájékoztatót tartottak a Győr-Szol kezelésében lévő Vásárcsarnok bérlőinek, s ami ott elhangzott, abból sok minden a lakosságot is érintheti. Ozsvárt Tamás szóvivő kérdésünkre elmondta: egyelőre ütemtervet mondhat, aminek alapja a július második hetére tervezett szerződéskötés a konzorciummal – ha a közbeszerzési hatóság jóváhagyja az eddig lefolytatott eljárást. Ezután úgy tervezik, hogy 40 nap alatt felépül az ideiglenes, jóval szűkebb sátras piac az úgynevezett Matáv-játszótér helyen, amit a jövő hónapban bontanak el. Közben kialakítanak itt egy 50 férőhelyes, murvás parkolót, a jelenlegi murvás parkolót bezárják és átadják az épülő parkolólemez munkaterületét július harmadik hetében.Ozsvárt Tamás szerint a közlekedéssel kapcsolatban még nagyon sok forgalomtechnikai kérdés nyitott, s ahhoz, hogy válaszoljon rá, az útkezelőnek előbb el kell készítenie a tervét. De amint lehet – ígérte – tájékoztatni fogják a lakosságot, például arról is, hogy augusztusban milyen változtatásokkal jár a Verseny utca meghosszabbítása, s a Szigethy Attila-csomópont építése. A csomópont egyébként várhatóan őszig készül el, s ezzel megnyílik a be- és kikanyarodás lehetősége a Szigethy Attila útról a Verseny utcába.De ha sok minden képlékeny is még, azt nyugodtan kimondhatjuk, hogy sok kényelmetlenséggel, porral-zajjal jár majd az egymásra épülő több építkezés.Július 31-ig megszűnik a csarnok melletti büfésor, s az ütem szerint augusztus 31-re készül el az ideiglenes piac. Ez a sátor mellett 6 faházat, 37 – áru hűtésére alkalmas – konténert és 96 őstermelői asztalt jelent. Mellette persze irodát, közműveket, valamint illemhelyet. Szeptemberben kiürítik a mostani Vásárcsarnokot, s kezdődik a mindenki számára nehéz egy év, ami alatt március végére elkészül a parkolólemez kivitelezése, s végül 2019 szeptemberében átadják a felújított csarnokot. Előtte pedig – jövő júniusig – a beruházás ideje alatt is folytathatják az árusítást a Tesco előtti téren, de 2019 júniusában el kell hagyniuk a helyet.A bérlőkkel július 31-ig szerződik a Győr-Szol, augusztus 20-tól kezdődhet a költözés előkészülete. Még nem tudhatjuk tehát, hogy minden árus át kíván-e telepedni az ideiglenes piacra.Aggódó hangokért nem kell sokat sétálni most a csarnokban, az egyik csirkesütödés, Katona Józsefné a vevők elmaradásától tart, s biztos benne, hogy a forgalom visszaesik.– Nem tudom, hogy magát a sütödét hogy fogjuk átvinni, elhelyezni, hogyan férünk el hat négyzetméteren. Igyekszünk a minőséget tartani, reméljük, sikerül, de azt tartom most a legfontosabbnak, hogy ez a bizonyos egy év ne húzódjon el.Ozsvárt Tamás elmondta: az áru hűtését meg fogják tudni oldani, az pedig biztos, hogy a sátorban légkondicionálás nem lesz. Hogy mennyi hely jut egy bérlőnek, valóban kérdéses ebben a pillanatban, de leszögezte: mindenkit elhelyeznek, aki át kíván költözni.