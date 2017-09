Szept. 1., iskolakezdés - De vajon hirtelen hova rohan mindenki? Szavazzon!

Ön szerint hova sietnek az emberek szeptember elsején? Rájöttek, hogy kezdődik az iskola, viszik a gyereket Az ősz tehet mindenről A nyár tehet mindenről Eddig is siettek Mágikus szám a szeptember egy, ezért kell elindulni Elaludtunk Szavazok!



Szavazás állása Rájöttek, hogy kezdődik az iskola, viszik a gyereket Az ősz tehet mindenről A nyár tehet mindenről Eddig is siettek Mágikus szám a szeptember egy, ezért kell elindulni Elaludtunk Ön szerint hova sietnek az emberek szeptember elsején? Rájöttek, hogy kezdődik az iskola, viszik a gyereket Az ősz tehet mindenről A nyár tehet mindenről Eddig is siettek Mágikus szám a szeptember egy, ezért kell elindulni Elaludtunk 85 szavazat

Szeptemberben az iskoláskorú gyermekek veszélyeztetettsége magasabb az átlagnál. A nyári vakáció után gyakorlatilag egyszerre, tömegesen jelennek meg a mindennapok közlekedésében, még él bennük a nyári, felszabadult állapot, ez csökkentheti az életkoruknál fogva egyébként is alacsony szintű veszélyérzetüket. Ezért szükséges, hogy a járművezetők felkészüljenek az elmúlt hónapoktól jelentősen eltérő szeptemberi közúti forgalomra, az őszi időszakkal járó speciális kockázatokra.A rendőrség évtizedek óta kiemelt feladatának tekinti a gyermekek védelmét. Az idei tanévben is folytatódik az immár kilenc éve működő „Az iskola rendőre" program, amely célja a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető tényezők feltárása, megszüntetése. A helyi rendőri szervek a tanév megkezdése előtt valamennyi frekventált helyen lévő oktatási intézmény közvetlen környezetének közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi helyzetét áttekintették és elemezték. Szeptemberben – a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában – a rendőrség és a polgárőrség azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt, kiemelt rendőri jelenlétet biztosít. A két szervezet demonstratív jelenléttel kívánja elősegíteni a gyermekek biztonságos közlekedését, fokozott figyelmet fordítva a gépjárművezetők jogkövető magatartására, különösen a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és a gyermekülés használatára.A tanév során az iskolarendőr rendszeres kapcsolatot tart a tanintézmény vezetőségével, a diákokkal. Meghívás esetén jelen lesz a jelentősebb rendezvényeken (tanévnyitó, tanévzáró, fogadóóra, szülői értekezlet). Az iskolarendőr nevét, elérhetőségét a programban résztvevő iskolákban plakáton tesszük közzé. A 2017/2018-as tanévben közel 3000 oktatási intézményben teljesít majd szolgálatot iskolarendőr.„Az iskola rendőre" program keretében folytatódik a „SuliMoped" program, valamint a felmenő rendszerű közlekedésbiztonsági vetélkedők is. A „SuliMoped" program tantervi órakereten kívül, többnyire e-learning képzés keretében valósul meg, amely összesen ezer - 8. osztályos általános iskolai - diák képzését jelenti.A rendőrség több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az iskolai bűnmegelőzési oktatás területén. A DADA program az általános iskolákban, az ELLEN-SZER a középiskolákban van jelen, a bűnmegelőzési tanácsadók állandó jelleggel tevékenykednek a középiskolákban.Az iskolai programok összes területén kiemelt hangsúlyt kap a prevenciós tevékenység.A program nevében a betűk a dohányzás – alkohol - drog – AIDS fogalmakat jelölik, mivel elsődleges célja, hogy a gyermekek felismerjék az ezekben rejlő veszélyhelyzeteket. A program fő mondanivalója: tanuld meg a veszélyhelyzetet mindenkor felismerni, a következményeket jól átgondolva helyesen dönteni, ha kell elutasítani a neked ártó dolgokat, mindenképpen mondd el, hogy mi történt, és ha lehet, próbáld meg elkerülni az ilyen helyzeteket. A programot oktató rendőrök feladata, hogy olyan megoldási módokat ismertessenek meg a gyermekekkel, amelyeket személyiségükbe építve készségszinten, rutinszerűen alkalmazhatnak.A program főbb céljai az önálló gondolkodásra nevelés, a kritikai gondolkodás kialakítása, a csoportban működés megtanulása, az egyéni felelősség szerepének megmutatása, a döntési képesség fejlesztése, az összefüggésekben, rendszerben gondolkodás fejlesztése, a szociális kompetenciák, az empátia és az érzelmi intelligencia fejlesztése, a fiatalok értékrendjének a társadalom számára is hasznos formálása. A program alaptétele, hogy emelje a fiatalok biztonságát a legsúlyosabb devianciákkal, a bűnözéssel és a szerfogyasztással szemben. Tudatosítsa bennük, hogy a bűncselekményekkel szemben fel lehet és kell lépni, ne tűrjék el, hogy áldozat váljék belőlük, kérjenek segítséget, illetve áldozattá válásuk elkerülése érdekében alkalmazzák az oktatás során megismert technikákat.A négy éve indult Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadói Hálózat keretében a bűnmegelőzési tanácsadók felhívják a középiskolába járó fiatalok figyelemét az internet veszélyeire, a családon belüli erőszakra, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre, valamint a közlekedésbiztonságra mind az elkövetői, mind a sértetti oldalon.A fiatalkorúak kábítószer-fogyasztásának visszaszorítása érdekében a rendőrség három évvel ezelőtt új drogprevenciós programot indított „A szülők és a családtagok a rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" címmel. A kezdeményezés keretein belül a rendőrség kiemelten számít a szülők együttműködésére. A program célja, hogy a 12-18 éves gyermekeket nevelő szülők, valamint családtagjaik közvetlen tájékoztatást kapjanak a kábítószer-fogyasztás kockázatairól, büntetőjogi következményeiről.A tanévkezdés az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) részéről is kiemelt figyelmet kap, hiszen gyermekek biztonsága elsődleges érték. Az ilyenkor szokásos kampány során a polgárőrök önállóan és a rendőrség állományával is szoros együttműködésben vannak jelen az iskolák és az óvodák környékén, elsősorban bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában segédkezve. A polgárőr egyesületek alapfeladatához tartozik a helyi közrend és közbiztonság védelme, amelynek keretén belül közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot látnak el, és a tanévkezdés időszakában a bölcsődék, az óvodák, valamint az általános iskolák közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet ellátva segítik a gyermekek biztonságos átkelését a közutakon, adott esetben a biztonságos utazásukat az iskolába és onnan haza.