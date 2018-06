Szépségként tesz a környezetvédelemért a győri artistalány

A Miss Éden versenyt azért rendezik meg, mert divatbemutatók, csinos hölgyek révén is fel akarják hívni a figyelmet a környezetvédelmi célokra. A nevezőknek pedig – akik jellemzően a modell- vagy a reklámszakmában szeretnének ismertségre szert tenni – bemutatkozási lehetőséget biztosít. Lengyel Kíra Anna azért jelentkezett rá, mert szülei mindig fontosnak tartották a természet megóvását, így könnyen azonosulni tudott a rendezők elképzeléseivel és nem titkolt terve, hogy filmszínésznek készül.Egy 15 éves lánytól merész elképzelésnek tűnik, hogy világhírnévre törekszik, de Kíra tudatosan dolgozik ezért és több eredménye bizonyítja kitartását, tehetségét, különleges képességeit. Angolul, németül tanul és a spanyolt is elkezdi. Elvégezte a Nemzeti Artista Iskola négyéves képzését, cirkuszi fellépései voltak és négy évadon át, 35-ször szerepelt az Erkel Színházban. Az Aida operában táncolta el a címszereplő gyerekkori alakját, szellemét. Beleszeretett a tapsba, abba az izgalomba, ami a világot jelentő deszkákon magával ragadta.Kíra kedvesnek, mosolygósnak, segítőkésznek, kíváncsinak, egy kicsit vagánynak, de megbízhatónak tartja magát, könnyen szóba elegyedik az emberekkel. Úgy véli, komolyabb a koránál és tényleg érettnek látszik, amikor álmairól beszél. Bár első látásra is feltűnő szépsége, nagyon odafigyel megjelenésére, teste edzésére és arra, mit eszik. Sminket ritkán és alig használ, a mozgást fontosnak tartja, jelenleg tánciskolába jár, ahol szteppelni, balettozni is tanul. Barna szeme különlegesen vágott, ezt a Miss Éden versenyen is dicsérték. Mára előnyére vált ez a vonása, de megjegyezte, hogy korábban a gyerekek épp emiatt csúfolták.Mint annyi tininek, a Kirannának becézett lánynak is a vámpíros és a vérfarkasos mozik, sorozatok a kedvencei, de mivel a filmvilágban szeretne dolgozni, mindig azt figyeli, a rendezők által megálmodott egyéniségeket hogyan jelenítik meg a vásznon a színészek. A modellkedésben is azt élvezi, hogy többféle karaktert eljátszhat, egy-egy kép erejéig egy kész nő vagy egy vagány tinédzser lehet, így arcával, tehetségével hozzájárulhat mások munkájának sikeréhez.Mivel még fiatal, édesanyja elkíséri a fellépésekre, a fotózásokra, olyan neki, mint légtornásznak a védőháló. Most a használt kávékapszulák gyűjtésében segít neki. Már a Miss Éden hazai válogatójára azzal díszítették cipőjét, most ruhát készítenek belőle a verseny nemzetközi középdöntőjére, ami június 8-án lesz Romániában. Kíra bekerült a legszebb négy magyar lány közé, így európai lányokkal együtt versenyezhet az első díjért azon a versenyen, amire több éve a Magyarország szépe címet elnyert Kulcsár Edina is benevezett.