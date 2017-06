Szent László napok Győrben - Színészt, zenészt, tanárt díjaztak - fotók

A kitüntetésről



A díszpolgári cím és a „Pro Urbe Győr" díj után a város legrangosabb elismerése a Szent László-érem. Azoknak adományozható, akik a tudomány, a művészet, a kultúra, a sport vagy más területen elért eredményeikkel, teljesítményükkel a város érdekeit szolgálják.

Somogyi Tivadar alpolgármester ünnepi beszédében elmondta, hogy az erkölcsileg rendíthetetlen, a hazája iránt elkötelezett lovagkirály szellemileg meghaladta korát, ma is példaképnek számít.Idén négy Szent László-érmet adományozott az önkormányzat, ezeket Borkai Zsolt polgármester adta át. Gáti Oszkár Jászai-díjas színművésznek, a Menház Színpad művészeti vezetőjének a kamaraszínház létrehozásáért, amivel Győrben új művészeti, kulturális teret hozott létre, ahol magas színvonalú, nívós előadásokat láthat a közönség. Gáti Oszkár tizenöt játékfilmben, tucatnyi tévéfilmben és több tévésorozatban szerepelt. Szinkronszínészként Arnold Schwarzeneggernek, Jean-Paul Belmondonak, Sylvester Stallonenak és Liam Neesonnak is kölcsönözte hangját. 1993-tól 1994-ig, majd 1999-től 2008-ig a Győri Nemzeti Színház tagja volt. 2015-ben nyitotta meg a Menház Színpadot, melynek alapítója és „mindenese". Magánszínházában neves művészek lépnek fel, műsort adott már itt többek közt Bálint András, Béres Ilona, Tordai Teri, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Kern András és Pogány Judit is.Hatos Hajnalka középiskolai tanár, a Hatos és Társa Nyelviskola Kft. ügyvezetője is megkapta az elismerést, mivel nyelvtanárként és cégvezetőként is hosszú évek óta kiemelkedően teljesít. Ma is első munkahelyén, a győri Jedlik iskolában tanít, 1997-ben alapította meg saját nyelviskoláját, amely kitűnő kapcsolatokat ápol a budapesti Osztrák Intézettel, a Goethe Intézettel és a győri Széchenyi István Egyetemmel. Hatos Hajnalka több tankönyv és kiadvány társszerzője, konferenciák, nyelvi versenyek és továbbképzések szervezője, támogatója.Dr. Ruppert István orgonaművész tanári, oktatói és vezetői tevékenysége magas színvonalú, sokrétű és tudományos igényű. A város rendezvényeit ingyenes fellépéseivel rendszeresen támogatja. 2006-tól a Széchenyi Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézetének igazgatója, ma már a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának dékánja. Nemzetközi szinten is elismert művész, több koncertkörúton vett részt.

A szentmisét, amelyen mintegy kétezer-ötszázan vettek részt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, valamint a szomszédos országok püspöki konferenciáinak képviselői közösen mutatták be.A misén és az azt követő belvárosi körmeneten részt vett Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita, Kövér László , az Országgyűlés elnöke, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, valamint Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli nunciusa.Ünnepi vesperást, esti imaórát tartottak hétfőVeres András győri megyés püspök vezetésével Győrött, a Dunakapu téren. Ezt követően Bogányi Gergely zongoraművész és a Győri Filharmonikus Zenekar adott koncertet.A Szent László-napok programja kedden 10 órakor ünnepi szentmisével és a hagyományos hermás körmenettel folytatódik, amelyet Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek vezet és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, valamint a szomszédos országok püspöki konferenciáinak képviselői koncelebrálnak.A szentmise helyszíne a Dunakapu tér, a körmenet résztvevői onnan a Jedlik utca, Széchenyi tér, Kazinczy utca, Bécsi kapu tér útvonalon érkeznek a Káptalandombra. Az idei ünnepi program délután 5 órakor a hegykői Szent Mihály-templom kórusának és a győri Nagyboldogasszony-székesegyház Palestrina Kórusának egyházzenei áhítatával folytatódik az orsolyita templomban (Apáca utca 41.), majd este 7 órakor a Ghymes együttes koncertjével zárul a Dunakapu téren.