Szent László-napok, íjásztalálkozó, ízőrző nap - mutatjuk a hétvégi programokat!

Győr és környéke



Szent László-napok – A lovagkirály ünnepe

06. 29–07. 01., péntek-vasárnap



Az Aranyparton kézművesvásár, mesterségek bemutatói, lovagi táborok, gyalogos- és lovastornák, ügyességi játékok idézik meg a középkor hangulatát. A gyerekeket kézműves-foglalkozások, élő történelemórák és sok-sok játék várja. Az idei újdonság a szombat esti, Szent László életét feldolgozó lovasszínházi zenés show, amely kifejezetten erre az alkalomra íródott.



06. 29., péntek

18 óra: Lovagok gyalogos, jelmezes toborzó felvonulása. Útvonal: megyeház előtti tér–Baross út–Kazinczy utca–Széchenyi tér–Dunakapu tér.



06. 30., szombat

9–11 óra: Szent László és a lovagkor történetei – Legendás lovagkirályunk és a lovagkor emlékezete Győrben. Ingyenes idegenvezetés (indulás a látogatóközpont elől). Idegenvezető: Husz Anikó, a Gyere Győrbe – Tematikus városnézések és élményséták idegenvezetője.

10 órától: Lovagok, hagyományőrzők zenés, jelmezes felvonulása. Útvonal: városháza mögötti parkoló–Városház tér–Aradi vértanúk útja–Árpád út–Teleki u.–Bajcsy-Zs. út–Aradi vértanúk útja–Virágpiac–Zechmeister u.–Bécsi kapu tér–Káptalandomb–Dunakapu tér–Kossuth híd–Kálóczy tér–Vásárhelyi Pál utca–Aranypart.



Aranypart



11–21 óra: Lovagkoridéző hangulat: kézművesvásár, mesterségek bemutatói, lovagi táborok, jurták, gyalogos- és lovastornák, ügyességi játékok, kézműves-foglalkozások gyerekeknek, népi körhinta, középkori próba gyerekeknek, kemencében sült és bográcsban főtt ételek.



11.30 óra: Vitézi mókák, kunkori történetek – a Langaléta Garabonciások előadása.



Szép hazánknak „vitéz ideibül" való játék, mely során dicső lovagkirályunk, Szent László megküzd a vad kun vezérrel, megmenekíti az elrabolt királykisasszonyt, majd dárdája hegyével vizet fakaszt a sziklából, a hőségtől tikkadó közönség nagy-nagy örömére. Visszaforgatván a történelem kerekét, Botond vitéz „kispajtásaival" eljut a bizánci aranykapuig, s azt buzogányával betörve oly lyukat hasít rajta, min egy gyermek könnyedén átsétálhat, majd a hatalmas görög vitézt legyőzve szerez dicsőséget szép hazájának. S végül a legkisebbek örömére kurucok-labancok gubancában szurkolhatunk az ügyes magyar vitéznek.



15.30 óra: A Szelindek zenekar koncertje.

15.45 óra: A király és kíséretének érkezése dobszó kíséretében.

16 óra: Hamza Viktória lovasbemutatója – a szabadon idomítás művészete.

16.30 óra: A Kard Rendje Lovagi Kör és Vívóiskola középkori vívóbemutatója.

17 óra: A Szkíta Sólyom Baranta Közösség Győr ostorbemutatója.

17.30 óra: A Szent László Haditorna Egyesület bemutatója.

18 óra: Az Onogur Hagyományőrző Egyesület gyalogos harci bemutatója.

18.30 óra: A Jaurinum Győri Történeti Társaság szórakoztató előadása.

19 óra: Harc és játék a lovas-nomád hagyományban – a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület lovasíjász-bemutatója. 19.30 óra: Onogur lovasok harci bemutatója.

20 óra: A Csókakői HUN-ok hagyományos íjászbemutatója. 20.30 óra: Ősi dallamok – Sziránszki „Regös" József koncertje.

21 óra: Szent László, a lovagkirály – lovasszínházi zenés show.

22.30 óra: A Csókakői HUN-ok tűzzsonglőr-bemutatója. 22.45 óra: Közös dobolás az esti tűznél Sziránszki „Regös" József regös énekmondóval. Mindenki hozzon magával dobot, csörgőt!



07. 01., vasárnap

10–20 óra: Lovagkoridéző hangulat: kézművesvásár, mesterségek bemutatói, lovagi táborok, jurták, gyalogos- és lovastornák, ügyességi játékok, kézműves-foglalkozások gyerekeknek, népi körhinta, középkori próba gyerekeknek, parázson sült és bográcsban főtt ételek.

10.30 óra: Ebengubák – Kalap Jakab bábkoncertje: 9 mese, 9 dal, 9 magyar kutyafajta – a koncert igényesen hangszerelt, népzenei elemeket tartalmazó gyermekdalokkal mutatja be a hungarikumnak számító magyar kutyafajtákat. 11.30 óra: A Szent László-napok gyermekrajzpályázatának eredményhirdetése.

11.30 óra: Az erdő könyve – az Aranyszamár Bábszínház előadása. Azt tudtad, hogy a gombák nemcsak úgy maguktól teremnek, hanem a gombacsináló manó készíti őket? És azt, hogy a virágokban tündérek laknak? És azon elgondolkodtál-e, hogy vajon a vaddisznó honnan tudja, hogy az orrával kell túrnia a földet? Sok mindent nem tudsz tehát, ami egy erdőben történik. De megtudhatod, ha akarod. És aztán ha újra az erdőbe mész, te magad is látni fogod, hogy minden hajszálra úgy van, ahogy nálunk láttad.

14.30 óra: Hamza Viktória lovasbemutatója – a szabadon idomítás művészete.

15 óra: A Szent László Haditorna Egyesület műsora.

15.30 óra: A Jaurinum Győri Történeti Társaság szórakoztató előadása.

16 óra: A Csókakői HUN-ok bemutatója.

16.30 óra: A Győri Ördöglovasok kaszkadőrbemutatója vágtázó lovakon.

17 óra: Az Onogur Hagyományőrző Egyesület gyalogos harci bemutatója.

17.30 óra: Harc és játék a lovas-nomád hagyományban – a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület lovasíjász-bemutatója.

18 óra: Az Aranysólyomfészke solymászcsapat bemutatója.

18.30 óra: Onogur lovasok és gyalogosok harci produkciója.

19 óra: A Szent György Lovagrend műsora.

19.20 óra: A Szelindek együttes koncertje.

19.45 óra: Lovagi torna, lovagi játékok – kopjatörés.



Folyamatos programok:



A Pásztorka Játszóházban a foglalkozások során a kizárólag természetes alapanyagokból készített játékok segítségével a gyermekek játszva megismerkedhetnek az őshonos magyar állatfajtákkal, az állattartó gazdák mindennapjaival, valamint játékos formában maguk is próbára tehetik tudásukat, ügyességüket.

A kisállat-simogatóban a gyermekek megismerkedhetnek több őshonos magyar állatfajtával: mangalica malacok, kendermagos tyúkok, parlagi kecskegida, hortobágyi racka bárány, magyar kacsák, kisnyulak. Szombaton 12–20 óra között, vasárnap 10–20 óra között várja a gyerekeket az állatsimogató és a játszóház.

Toma és csapatának jelmezes játékmesterei tréfás játékokkal, kislovag-vetélkedőkkel, gondűző gondolkodósokkal és egyéb meglepetésekkel várják a gyermekeket szombaton 15 órától 20 óráig, valamint vasárnap 10–13 óra és 15–19 óra között.



Szombaton 13–19 óra között, vasárnap 10–13 és 15–19 óra között íjászkodás, csatacsillagdobás, erőkőfestés gyerekeknek a Gyepű Farkasai Hagyományőrző Udvar jurtájánál.



Szombaton és vasárnap 15–20 óra között kézművesjátszóház a Mokka Alkotócsoport közreműködésével (korona, övre akasztható bőrtok, nyakba akasztható bőrszütyő, „kövületes" medálok, kártya és levelezőszett, papírbáb készítése).



Mindkét napon 11–19 óráig ingyenes omnibuszos utazás. Indulás minden egész órában az Aranypart töltéséről.

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.





Naplementetúra

06. 30., szombat, 19.30 óra



Naplementetúra a folyókon. Egy kicsit sétálunk, majd hajóra szállunk és hangulatos hajókázás közben ismerkedhetünk meg győri történetekkel. A hidak, a Radó-sziget, a vár, a várfalak, a külső városrészek látványa adja a díszletet ehhez a sétahajózáshoz. A program részvételi díja: 3500 Ft/fő, 10 éves korig: 2500 Ft/fő. A részvételi díj tartalmazza a hajózás árát is. Vendégünk lesz a Babarczi Szőlőbirtok és Pince.

A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges: idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy telefonon: 30/294-9174.



Elszármazottak találkozója

06. 30., szombat

Művelődési ház udvara, 10 órától



10 óra: Ünnepi szabadtéri szentmise a kápolnánál. 11.15 óra: A kápolna megáldása. 12 óra: Ebéd. Zenél Szórádi és a Sramli Band. 14 óra: Emléktábla-avatás a kitelepítések emlékére.

Lesz még: falutörténeti kvíz, borverseny, falutörténeti kiállítás, kötetlen beszélgetés, díjak átadása.



Gyarmat



Flört & Summer Party

06. 30., szombat

Csiszu parkja (Magyar utca 145.), 22 órától

Flört & Summer Party a Fáraó zenekarral a Csiszu parkjában. Sztárvendég: Horváth Tamás, a Sztárban sztár győztese és A Nagy Duett résztvevője.



Bill Drake-koncert

06. 30., szombat

Kálvária Gyarmat (Petőfi utca), 19 óra

Keresztény rockzene. Mosonmagyaróvár és környéke

Majoroki fesztivál

07. 07., szombat

A Városmajor utcában felállított sátor, 8 órától



A városrész életének kiemelt, ünnepi rendezvényét idén is helyi és vendégelőadók teszik látványossá és színessé. A szervezők gondoltak a családokra is: a gyerekeket játszóház, sakkverseny, kézműves-foglalkoztató és ügyességi játékok várják. A felnőttek pedig főzőversenyen mérhetik össze gasztronómiai tudásukat. A hagyományos ízek és az ínyencségek kínálatáról minden idelátogató meggyőződhet. Délben „Jó ebédhez szól a nóta" címmel szórakoztatja a közönséget Szabó Péter. Délután lehetőség lesz egészségügyi szűrésekre, vércukor-, vérnyomásmérésre, tanácsadásra. A gyerekeket délután is játszóház várja. Bemutatkozik a Hungarocky táncegyüttes, a Majoroki Nyugdíjas Klub fellépése után a Netz Produkció vásárikomédia-előadása következik. Először lép fel a Majoroki Fesztiválon a Khamsa hastáncegyüttes és ezt követően – az előző évi nagy sikerre való tekintettel – újra fellépnek a Mofém-fúvósok és a Baráti Dal-Szín-Ház együttes. Az est sztárvendége Bereczki Zoltán lesz. Az éjfélig tartó utcabálhoz a zenét Mityó szolgáltatja. A Városmajor utcában felállított nagy sátor biztonságos, kulturált környezetet nyújt a rendezvény vendégeinek. Sok szeretettel várnak mindenkit.



III. Ízőrző nap – Városnap Lébényben

06. 30., szombat

Templom tér



13 óra: Indul a főzés. 15 óra: Bolondóci Boldizsár című gyermek-

előadás. 16 óra: Honrarocky táncegyüttes. 16.30 óra: Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének Népdalköre. 16.50 óra: Csiripiszli énekegyüttes és citerazenekar. 17.15 óra: Rábca Dalkör. 18 óra: Bozsek Márk-koncert. 18.45 óra: Főzés eredményhirdetése. 19.15 óra: Tombola. 20 óra: Tűzzsonglőr-

show. 21 óra: Honeybeast. 22.30–24 óra: Retro Disco.



Péter-Pál- napi falunap Dunakilitin

Június 30-án a sportpályán ( Rév u. 1. )



8.30 Az új egészségház átadó ünnepsége

9.30 „Falureggeli" a sportpályán

15.30 „A lóvá tett róka" bábjáték a Palinta Társulat előadásában

16.00 A Mosonmagyaróvári Ütőegyüttes hangulatkeltő vonulása

16.20 Polgármesteri köszöntő

16.30 Angyal Krisztina gyermek hastáncos csoportjának bemutatója

16.40 Újból az Ütőegyüttes, immár a színpadon

17.00 „Nyilvános akasztás, avagy Sobri Jóska színre lép"(vásári vérfürdő) a Kajárpéci Vízirevű Önkéntes Színtársulat előadásában

18.00 A dunakiliti Senior tánccsoport első nyilvános fellépése

19.00 Oszvald Marika operett műsora

20.00 A Moson Big Band szórakoztató muzsikája

21.20 Fergeteges Rock and Roll táncshow

22.00 Tűzijáték

22.30 A Koktél együttes játszik hajnalig

03.00 Záróra



„Védd természetesen"

Flesch-központ

06. 30-ig, szombatig

Kiállítás a „Védd természetesen!" rajz- és fotópályázat alkotásaiból.



Léleküzenet III.

07. 08-ig, vasárnapig

Fehér Ló Közösségi Ház

A Kreatív Alkotók Körének kiállítása. Ez a már öt esztendeje működő alkotókör negyedik kiállítása.

Sopron és környéke

Keszeg-ér parti forgatag -Sopronnémeti

10 órától a Keszeg-ér parti kenu kikötőnél



Keszeg-ér parti forgatag.Találkozás a történelemmel, elnevezéssel íjásztalálkozót és –versenyt rendez a Sopronnémeti Önkormányzat és a Hanyi Íjászok Hagyományőrző Egyesület-Kapuvár június 30-án (szombat). Komárom

Éjszakai horgászverseny

06. 30., szombat

WF Szabadidő Park és Kemping, 19 óra

További információ: www.wfpark.hu.



Macskafogó (musical)

06. 30., szombat

Monostori Erőd, 20 óra



A Magyarock Dalszínház előadása.

Családi musical 2 felvonásban.

A Ternovszky Béla által rendezett Macskafogó igazi kultuszfilm, minden idők egyik legsikeresebb magyar rajzfilmje – Szikora Róbert és Valla Attila szerzőpáros keze alatt – musical formájában éledt újjá.



Varázslatos dalok könnyfakasztó humorral fűszerezve, akciódús történetben tárják elő a kultikus szereplők (Mr. Tájföl, Safranek, Lusta Dick) és új partnereik kalandjait. Az 1986-ban készült rajzfilm mit sem vesztett népszerűségéből. A macskák és az egerek közötti gengszterháború már a végső összeomlás szélére sodorja az egereket, de Grabowski, a kiégett titkos ügynök egér önként vállalt száműzetés után elindul Pokióba, hogy megmentse az egértársadalmat és kiszabadítsa az elnök elrabolt leányát...



Nyílt nap

06. 30., szombat

Audi, kapunyitás: 9 órakor



Június 30-án a 25 éves Audi Hungaria ismét megnyitja kapuit a nagyközönség előtt. A nyílt napon bárki bepillanthat a világ egyik legnagyobb motorgyárának és egyik legmodernebb járműgyárának kulisszái mögé. Gyere el és nézd meg, hol épül a jövő! Kapuzárás: 19 órakor.