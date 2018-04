Szent-Györgyi-díjat kapott két győri orvos

A díjátadás után - A két kitüntetett mellett dr. Kardos Mária, a díj alapítója (balra), Foki Nikolett és Marcia Szent-Györgyi. Fotó: H. Baranyai Edina

Dr. Fodor Gábor aneszteziológus: "A betegeink akkor is hálásak, s akkor is köszönetet mondanak, ha azt épp nem szavakba öntik." Fotók: H. Baranyai Edina

Dr. Horváth Viktor sebész: "Ora et labora! Imádkozzál és dolgozzál! – ezen indíttatás és alapérték szerint élünk, végezzük munkánkat."

Idén alapították a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat, s a nyugat-dunántúli régió három győztes orvosa közül kettőt Győr adott. Dr. Fodor Gábor a balesetében nyaktól lefelé megbénult Foki Nikiért tesz sokkal többet, mint amit az orvosi hivatása szigorúan elvárna.Dr. Horváth Viktor évtizedek óta gyógyít úgy, hogy a betegeknek a tekintetét is figyeli. A díjátadó tegnap volt Budapesten, azon részt vett Szent-Györgyi Albert özvegye is (a két díjazott között látható). Érdemes elolvasni, amit a két doktor az orvos-beteg kapcsolatról gondol.Több mint ötvenezer kelet-magyarországi, 75 ezer nyugat-magyarországi és 45 ezer budapesti szavazattal zárult a közönségszavazás. Bár ezt külön nem jelentették be, de a legtöbb szavazatot országosan dr. Fodor Gábor kapta és dr. Horváth Viktor is dobogóközelben végzett. A győri Petz-kórház két orvosa így beszélt a hivatásukról.Dr. Fodor Gábor: – Szent- Györgyi Albert minden orvos példaképe, legyen fiatal, mint én; vagy sok év tapasztalatával gyógyító kolléga, akik közül sok ismerős nevet látok a díjra jelöltek között. Ez jó, mert azt mutatja, ami a Szent- György-díj lényege is: a bizalmon alapuló orvos-beteg kapcsolatot ápolni és őrizni lehet (kell) a mindennapokban; ha ez a bizalom megmarad, a kiszolgáltatott, kétségbeesett páciens is hinni tud majd a gyógyulásban; abban, hogy van értelme élni akkor is, amikor nem mozdul a kéz, a láb, a fej. Az én betegem, Foki Niki így él; a díj számára célt és feladatot jelentett, amiért reggelente jó volt ébredni a betegágyon.Számomra pedig meg- erősítést, hogy a betegeink akkor is hálásak, s akkor is köszönetet mondanak, ha azt épp nem szavakba öntik. Nem is kell, hogy ezt tegyék, mert a mi eskünk arról szól, hogy mindenkin segítsünk, akinek szüksége van ránk és a tudásunkra. Mindkettőre egyszerre – ha van hitvallás, ami irányítja, s irányítani is fogja a munkámat, az ez.Dr. Horváth Viktor: – A hivatás számomra az a képesség, amely lehetőséget ad a fájdalmak enyhítésére, a gyógyításra. Reményt képes nyújtani a reménytelenségben, ahol meg kell tudni látni az embert a betegségben, értelmet kell tudni adni az életnek és célt a küzdésnek. A jövőben még elhivatottabban szeretném folytatni a munkámat, hosszú távon pedig új célokat keresek, és több időt szentelek a családomnak és két gyönyörű unokámnak. Saját nehézségeimből okulva igyekszem segíteni a fiatalokat. A most pályakezdőknek azt üzenem, hogy legyenek nyitottak minden újra. Állandóan képezzék magukat, szánjanak időt a pihenésre és a kikapcsolódásra, tartsák szem előtt a támogató családi háttér fontosságát, viseljék szívükön betegeik sorsát.