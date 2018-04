SZENpárokkal, beerponggal, koncertekkel beindult a SZEN Győrben - fotók

A Zion Refresh nyitotta tegnap este a koncertek sorát a Bridge mögötti rendezvénysátorban.

Az anyakönyvvezető előtt mondta ki a boldogító igent Flóra és Ervin. A győri egyetem erre a hétvégére mini Las Vegassá válik.

Volt, aki gyors fejszámolás után szemmel veréssel is sikeresen tudta befolyásolni a pingpong labda röppályáját.

Gyöngyi néni kabalamacijaival jobb jegyeket lehet elérni a vizsgákon.

A rodeó bika egész nap várta, hogy végre megülje valaki.

Nézzük hát, hogyan is szokás házasodni a Széchenyi Egyetemi Napokon. Amolyan SZENpárosan. Ahol a boldogító igen legfeljebb egy estére szólhat. A bajnokságot pedig sörrel játsszák. Igazi sörrel! A beerpongban kötelező a célzóvíz, és háromszáz korsó sör fogy, mire győztest hirdetnek. Ugye, hogy van mit tanulniuk nekünk, „nomádoknak" is az Y és Z generációtól?Amikor ott jártunk, ez volt az anyakönyvvezető negyedik „házasságkötése" a Széchenyi István Egyetem campusán berendezett Chill parkban. Horváth Erika Dorina, ha éppen nem esket, szociálpedagógusnak készül. Neki is vannak kérői persze, de most inkább rákérdez az igenre, minthogy maga mondja ki a boldogítót. Mitől is jó egy fesztiválházasság? Részben ugyanattól, mint az igazi, vagyis ha mindkét fél ugyanazt akarja. Itt persze nemcsak holtomiglan-holtodiglan opció van, bulira is lehet venni a figurát. Flóra és Ervin azonban nem egyestés SZENpár. Fél éve vannak együtt, és a jövőjüket is közösen tervezik. Flóra gyógypedagógusnak, Ervin járműmérnöknek készül. Megkapják a pecsétes tanúsítványt a házasság megkötéséről, pezsgővel koccintanak, és beállnak fényképarcnak az ifjú házasok képkeret mögé. Aki akar, ma is, és holnap is házasodhat a SZENfeszt Chill parkjában.Most pedig nézzük a beerpongot. Harminckettő kétfős csapat nevezett a XIII. Egyetemi Beerpong bajnokságra. (A csapatnevekből most inkább nem idézünk, mert hirtelen nem találjuk a tizennyolcas karikát hozzá.) Néhány hordót csapra vertek sportszer gyanánt a Bridge alsó szintjén. A verseny főszervezője, Fábiánkovics Ádám maga is Széchenyis, gazdaságinformatika szakfelelős. A tíz-tíz korsó, természetesen sörpadon elhelyezett sörön kívül, amibe bele kellett találni a pingpong labdával, a verseny tétje és díja 30-, 20-, illetve 10 ezer forintos leiható keret volt a Bridge-ben, az Üvegesben vagy az Elixírben. Összesen háromszáz korsó sör fogyott sporteszköz gyanánt, és a mennyiségre, ahogy eddig, úgy most sem volt panaszuk a versenyzőknek. Tényleg ez a világ legjobb bajnoksága…A lányok közben, ha éppen nem beerpongoztak, macikat készíthettek a Bridzs kávézóban. Eljött Györgyi néni, aki egyébként nyomdász, de rajong a babákért, játék és népviseletes babákat készít a Győri Baba Klubban. A SZEN-re egyedi tervezésű kismackóihoz hozott alapanyagokat, ezekből állíthatták össze saját kezűleg kabalamackójukat a hallgatók. Nincs erre garancia, de a vizsgákon egy jeggyel jobbat kap, ha kabalamackóját magával viszi a kedves hallgató.A macikészítés ma is folytatódik a SZENfeszten, ahogy házasodni is lehet még a Chill parkban. Kora este találkozik Tibi atya a híveivel, aztán folytatódik a koncertnagyüzem. Ma és holnap tizenegy kiválónak ígérkező koncert várja a látogatókat a SZENfeszten, köztük a Fatal Error, a Road, a Kowalsky meg a Vega, a Belga és ByAlex & A Slepp. Erre a két napra még a „nomádoknak" is érdemes elhagyniuk a pizsamát