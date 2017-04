SZEN 2017 - Nagykabátban ment a buli a Wellhello koncertjén, elűztük a telet - fotók, videó

Fotózkodj a Frappéval!



A Bridge teraszán található Frappé-fotófal előtt vidám pózolásba kezdhetsz a barátaiddal - akár humoros kellékek, parókák közül is választhatsz, fotósunk pedig megörökíti a pillanatot. A képeket megtalálod a Frappé-alkalmazásban!

Ki a legnagyobb magyar? - Beszámoló a csütörtökrőlA győri Your Welcome zenekar csütörtök délután szomorúan jelentette be, hogy az időjárás miatt az aznapra tervezett SZEN-koncertjük elmarad. (Ma valószínűleg a Soulwave előtt játszanak a Bridge nagytermében.)A Fish! azonban a meghirdetett időpontban elkezdte a bulit a sátorban, és gyorsan meggyőződhettek arról, hogy alaptanul gondolták, hogy a hideg miatt senki nem lesz a koncerten...A magyar "hardpop" együttes nem hagyta, hogy az összegyűltek fázzanak, kellően megmozgatták a tömeget, és mutatjuk, milyen kiváló hangulat kerekedett: (A videó inkább képileg, mint hangilag élvezhető, készülékünkben a hiba. Itt jegyeznénk meg, hogy a SZEN-en évről évre olyan profi a hangtechnika, hogy a legnagyobb fesztiválok is irigykedhetnek...)A Fish! után a Wellhello érkezett a színpadra. Ha a zimankó helyett kellemes, tavaszi időnk lett volna, akkor biztos, hogy Fluor Tomi és Diaz koncertjének kezdetére már moccani sem tudunk a sátorban. Így azonban akadtak szabad helyek, nyomorgás nélkül táncolhattunk a Rakpartra, az Apuveddmegre, vagy az Emlékszem, Sopronban című dalra - hogy most csak kapásból említsük a legnépszerűbbeket. A szervezők 1800-2000 látogatóra számítottak tegnap, saccolni nem merünk, hogy ebből végül mennyien jöttek el, (amint lesz róla adatunk, megírjuk).De aki ott volt, nem bánhatta meg a döntését: a Wellhello slágereire nagykabátban is lehetett bulizni, a fiúk nagyszerű koncertet adtak, sőt... Szerintünk ekkora csápolás elűzte a telet, remélhetőleg hamar visszatér helyére a tavasz.Ugyan a lábunk lefagyott a bundás csizmában, az biztos, hogy a mi szívünket már átjárta az érzés: újra itt a fesztiválszezon! Hiányzott már, hogy sorra jöjjenek a jobbnál jobb koncertek, hogy hatalmas mosollyal az arcukon, teli söröspohárral a kezükben kalimpáljanak melletünk az ismeretlen ismerősök, hogy együtt mozogjunk, táncoljunk a tömeggel a szabadban, hogy a kedvenc számod alatt betolakodjon eléd egy két méter magas srác, és mielőtt mogorván rászólnál, megnyugodj: tök jó, hogy felfogja előled a szelet! :) De komolyan, tényleg vártuk már a fesztiválok adta szabadságértést. A SZEN-en még két napig élvezhetjük ezt, ma Belga, Punnany Massif és Soulwave is lesz.A részletes programot megtalálják ingyenesen letölthető Frappé alkalmazásunkban. Ja, és halljuk, ki a legnagyobb magyar?!:

Előzmények:

Programok a Frappéban



A város lakóit is várják a hallgatók mellett, s a programokat folyamatosan követhetik telefonos alkalmazásunk, a Frappé segítségével. Az élménykereső applikáció továbbra is ingyenesen letölthető androidos és iPhone telefonokra.

Az időjárás nem volt kegyes a résztvevőkhöz – elmaradt a Püspökerdei futás, időpontját péntek délután négy órára módosították. Az Animal Cannibals azonban várhatóan nagy bulit csap majd ma este 10 órától a Bridge nagytermében.Csütörtökön már a teraszon, a nagysátorban is lesznek koncertek: este hat órakor kezd a Your Welcome, utána következik a Fish!, majd jön a fesztivál egyik legnagyobb durranása, a Wellhello. Fluor Tomi és Diaz népszerű formációija után a Hősök zenélnek a nagyteremben.