SZEN 2017 - Kiütéses győzelem az időjárás felett, imádtuk az ír kocsmazenét - fotók

"Felvettük a kesztyűt az időjárás ellen, és kiütéssel győztünk" - fogalmazott a kisalfold.hu-nak Németh Gergő, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke a SZEN utolsó estéjén. Az erős szél és a hideg ellenére naponta ezrek buliztak Győr legnagyobb ifjúsági fesztiválján.A Széchenyi Egyetemi Napok szabadtéri koncertjeinek sorát az Intim Torna Illegál zárta, mindenki együtt énekelte, hogy "ha öleltél barátot, aki már rég hiányzott, vágjál lyukat a kádba".Előttük a Paddy and the Rats ír punk-rock kocsmazenét játszó zenekar csapott hatalmas bulit. Kevés tartott vissza minket attól, hogy beugorjunk pogózni a tömegbe, és egy fiatal lányt is annyira magával ragadott a hangulat, hogy feljegyezhettük a leghosszabban kitartott sikítás rekordját.A New Level Empire, majd Sikztah és Golyó zárta a fesztivált.Nagy buli volt, SZEN, jövőre újra találkozunk! :)A Frappé-fotófal előtt készült tegnapi képek:

A SZEN programjait telefonos alkalmazásunk, asegítségével követhetik idén. (Az élménykereső applikáció ingyenesen letölthető androidos és iPhone telefonokra.) De a Frappé nemcsak a tájékozódásban segít, hanem a fotófalunk előtt megörökíthetik a fesztiválozók az est bulihangulatát, igazi sztárfotók készülnek a Bridge teraszán. Mutatjuk a tegnapi képeket:. Ma még bátran lehet pózolni a fal előtt! :)A SZEN harmadik napjának koncertjeit a Belga nyitotta a nagysátorban, és bebizonyosodott, hogy a magyar nemzet nem kíván mást, mint magyar nemzeti hip-hop rappet!A Belgát a Punnany Massif követte a színpadon. Nagyjából a harmadik szám tájékán kapcsolódtunk be a koncertbe, addigra azonban már mozdulni is alig lehetett a teraszon, ezrek élvezték Szabadon az együttes buliját.A SZEN harmadik napjának fellépői közül mi a Soulwave-t vártuk a leginkább, kíváncsian arra, hogyan szól élőben a fiúktól Kalandor, vagy éppen a legújabb daluk, a Szaladok. Nem ragozzuk túl: baromira jól! Az idei eurovíziós dalválasztó közönségkedvencei sokkal többet tudnak annál, mint amit a műsorban láthattunk tőlük - bár talán nem is kell magyarázni, mennyire más egy fellépés egy stúdióban, kamerák kereszttüzében, mint amikor élőben csap a húrok közé egy zenekar...Szóval érdemes elmenni a koncertjükre - bőven tartogatnak meglepetéseket - , erre többször is lehetőség lesz a környékünkön. A Soulwave ugyanis tavaszi turnén jár, a megyében Győrszentivánon, Kunszigeten és Mosonmagyaróváron is fellépnek egy hónapon belül. Az együttes énekesével, Fodor Mátéval interjút készítetünk a koncert előtt, ez hamarosan olvasható lesz a kisalfold.hu-n.A Soulwave koncertje után megcéloztuk a csendes diszkót. Annyian érdeklődtek az esemény iránt, hogy nem volt egyszerű fejhallgatót szerezni - merthogy a silent disco lényege, hogy minden bulizó fejhallgatót visel, két csatornán szól benne a zene - , de végül bejutottunk:

A Fish! után a Wellhello érkezett a színpadra. Ha a zimankó helyett kellemes, tavaszi időnk lett volna, akkor biztos, hogy Fluor Tomi és Diaz koncertjének kezdetére már moccani sem tudunk a sátorban. Így azért eleinte akadtak szabad helyek, de a vége felé már szoros közelségben táncolhattunk másokkal a Rakpartra, az Apuveddmegre, vagy az Emlékszem, Sopronban című dalra - hogy most csak kapásból említsük a legnépszerűbbeket. A szervezők 1800-2000 látogatóra számítottak tegnap, saccolni nem merünk, hogy ebből végül mennyien jöttek el, amint lesz adat, megírjuk. Aki ott volt, nem bánhatta meg a döntését: a Wellhello slágereire nagykabátban is lehetett bulizni, a fiúk nagyszerű koncertet adtak, sőt... Szerintünk ekkora csápolás elűzte a telet, remélhetőleg hamar visszatér helyére a tavasz.

Ki a legnagyobb magyar? - Beszámoló a csütörtökrőlA győri Your Welcome zenekar csütörtök délután szomorúan jelentette be, hogy az időjárás miatt az aznapra tervezett SZEN-koncertjük elmarad. (Ma valószínűleg a Soulwave előtt játszanak a Bridge nagytermében.)A Fish! azonban a meghirdetett időpontban elkezdte a bulit a sátorban, és gyorsan meggyőződhettek arról, hogy alaptanul gondolták, hogy a hideg miatt senki nem lesz a koncerten...A magyar "hardpop" együttes nem hagyta, hogy az összegyűltek fázzanak, kellően megmozgatták a tömeget, és mutatjuk, milyen kiváló hangulat kerekedett: (A videó inkább képileg, mint hangilag élvezhető, készülékünkben a hiba. Itt jegyeznénk meg, hogy a SZEN-en évről évre olyan profi a hangtechnika, hogy a legnagyobb fesztiválok is irigykedhetnek...)Ugyan a lábunk lefagyott a bundás csizmában, az biztos, hogy a mi szívünket már átjárta az érzés: újra itt a fesztiválszezon! Hiányzott már, hogy sorra jöjjenek a jobbnál jobb koncertek, hogy hatalmas mosollyal az arcukon, teli söröspohárral a kezükben kalimpáljanak mellettünk az ismeretlen ismerősök, hogy együtt mozogjunk, táncoljunk a tömeggel a szabadban, hogy a kedvenc számod alatt betolakodjon eléd egy két méter magas srác, és mielőtt mogorván rászólnál, megnyugodj: tök jó, hogy felfogja előled a szelet! :) De komolyan, tényleg vártuk már a fesztiválok adta szabadságértést. A SZEN-en még két napig élvezhetjük ezt, ma Belga, Punnany Massif és Soulwave is lesz.A részletes programot megtalálják ingyenesen letölthető. Ja, és halljuk, ki a legnagyobb magyar?!:

Az időjárás nem volt kegyes a résztvevőkhöz – elmaradt a Püspökerdei futás, időpontját péntek délután négy órára módosították. Az Animal Cannibals azonban várhatóan nagy bulit csap majd ma este 10 órától a Bridge nagytermében.Csütörtökön már a teraszon, a nagysátorban is lesznek koncertek: este hat órakor kezd a Your Welcome, utána következik a Fish!, majd jön a fesztivál egyik legnagyobb durranása, a Wellhello. Fluor Tomi és Diaz népszerű formációija után a Hősök zenélnek a nagyteremben.